Ngày Văn hóa ASEAN 2026 tại Mỹ: Kết nối văn hóa, lan tỏa thông điệp hòa bình

Ngày 14/10, Ngày Văn hóa ASEAN 2026 đã diễn ra tại Trung tâm Cộng đồng Silver Spring, bang Maryland (Mỹ) với chủ đề “Những sợi dây gắn kết tình hữu nghị ASEAN: Từ trang phục truyền thống đến hiện đại - Dệt nên hòa bình khắp thế giới."

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, sự kiện thu hút khoảng 400 đại biểu và khách mời, trong đó có các đại sứ ASEAN, quan chức Mỹ, đại diện chính quyền địa phương và cộng đồng người Đông Nam Á đang sinh sống tại Mỹ.

Đây là một trong những hoạt động giao lưu văn hóa đầu tiên kể từ khi Indonesia tiếp nhận vai trò Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Washington vào tháng 9 vừa qua.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Indonesia tại Mỹ Indroyono Soesilo nhấn mạnh vai trò của ngoại giao văn hóa trong việc đưa hình ảnh ASEAN đến gần hơn với người dân Mỹ.

Theo Đại sứ, thông qua các sản phẩm dệt may truyền thống, các quốc gia ASEAN có thể giới thiệu bản sắc và giá trị văn hóa, đồng thời lan tỏa tình hữu nghị khu vực một cách gần gũi, sinh động, góp phần tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa các cộng đồng.

Trong khi đó, Chủ tịch Câu lạc bộ Phu nhân, Phu quân ASEAN (ASC), bà Nining Soesilo, khẳng định phụ nữ giữ vai trò quan trọng trong việc gìn giữ di sản văn hóa, thúc đẩy giao lưu và xây dựng những nhịp cầu hữu nghị, hòa bình giữa các quốc gia.

Điểm nhấn của Ngày Văn hóa ASEAN năm nay là chương trình trình diễn thời trang truyền thống và đương đại của các nước Đông Nam Á, được xây dựng theo ba chủ đề gồm cội nguồn, phát triển và giao thoa. Các bộ trang phục đã tái hiện hành trình phát triển từ những giá trị truyền thống đến các sáng tạo hiện đại, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp của lụa, hoa văn và nghệ thuật dệt may đặc trưng của mỗi quốc gia.

Việt Nam góp phần tạo nên sắc màu riêng tại sự kiện với màn trình diễn áo dài Đông Hồ, kết hợp nét duyên dáng của tà áo dài truyền thống với những họa tiết đậm đà bản sắc văn hóa dân gian Việt Nam.

Bên cạnh đó, gian hàng Việt Nam trưng bày, giới thiệu các sản phẩm tơ lụa và hàng thủ công truyền thống, góp phần quảng bá vẻ đẹp tinh tế, phong phú của văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế./.