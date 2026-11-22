Ngày Văn hóa ẩm thực Việt Nam tại Venezuela
Ngày 21/11 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela phối hợp Phòng Thương mại Venezuela-Việt Nam, Nhà Hữu nghị Venezuela-Việt Nam tổ chức Ngày Văn hóa ẩm thực Việt Nam 2026, với sự tham dự của các nghị sĩ và các quan chức, đại diện các bộ, ngành của Venezuela và đại diện các cơ quan ngoại giao tại Venezuela.
Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Võ Tuấn Ngọc cảm ơn Phòng Thương mại Venezuela-Việt Nam, Nhà Hữu nghị Venezuela-Việt Nam đã phối hợp với Đại sứ quán tổ chức Ngày Văn hóa ẩm thực Việt Nam 2026 – hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và sáng kiến “Ngày Văn hóa Ẩm thực Việt Nam”.
Đại sứ Võ Tuấn Ngọc bày tỏ vui mừng được đón tiếp các Nghị sĩ Quốc hội trong Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Venezuela-Việt Nam, lãnh đạo các bộ, ngành của Venezuela và bạn bè quốc tế, coi sự hiện diện của các đại biểu là biểu hiện sinh động của tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm và ủng hộ dành cho Việt Nam.
Theo Đại sứ Võ Tuấn Ngọc, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 được tổ chức hôm nay không chỉ là dịp Đại sứ quán Việt Nam quảng bá, giới thiệu về văn hóa ẩm thực Việt Nam với những món ăn truyền thống đến với bạn bè sở tại và quốc tế. mà còn là dịp các đại biểu gặp gỡ, cùng nhau kỷ niệm tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Venezuela.
Trong khuôn khổ sự kiện, ngoài giới thiệu các món ăn truyền thống (nem rán, gà xé phay, phở bò, bánh đậu xanh), Đại sứ quán còn tổ chức triển lãm ảnh, tranh thêu phong cảnh Việt Nam; bộ sưu tập các nhạc cụ truyền thống.
Cùng với đó, Đại sứ quán phối hợp với doanh nghiệp Venezuela tổ chức trưng bày giới thiệu các gia vị nhập khẩu trực tiếp từ Việt Nam hiện đang phân phối rộng rãi tại các hệ thống siêu thị tại Venezuela.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ngay-van-hoa-am-thuc-viet-nam-tai-venezuela-post1004626.html