Góc trưng bày các sản phẩm truyền thống của Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Võ Tuấn Ngọc cảm ơn Phòng Thương mại Venezuela-Việt Nam, Nhà Hữu nghị Venezuela-Việt Nam đã phối hợp với Đại sứ quán tổ chức Ngày Văn hóa ẩm thực Việt Nam 2026 – hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và sáng kiến “Ngày Văn hóa Ẩm thực Việt Nam”.

Đại sứ Võ Tuấn Ngọc bày tỏ vui mừng được đón tiếp các Nghị sĩ Quốc hội trong Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Venezuela-Việt Nam, lãnh đạo các bộ, ngành của Venezuela và bạn bè quốc tế, coi sự hiện diện của các đại biểu là biểu hiện sinh động của tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm và ủng hộ dành cho Việt Nam.

Đại biểu thưởng thức các món ăn truyền thống của Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Theo Đại sứ Võ Tuấn Ngọc, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 được tổ chức hôm nay không chỉ là dịp Đại sứ quán Việt Nam quảng bá, giới thiệu về văn hóa ẩm thực Việt Nam với những món ăn truyền thống đến với bạn bè sở tại và quốc tế. mà còn là dịp các đại biểu gặp gỡ, cùng nhau kỷ niệm tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Venezuela.

Trong khuôn khổ sự kiện, ngoài giới thiệu các món ăn truyền thống (nem rán, gà xé phay, phở bò, bánh đậu xanh), Đại sứ quán còn tổ chức triển lãm ảnh, tranh thêu phong cảnh Việt Nam; bộ sưu tập các nhạc cụ truyền thống.

Cán bộ Đại sứ quán tham gia sự kiện. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Cùng với đó, Đại sứ quán phối hợp với doanh nghiệp Venezuela tổ chức trưng bày giới thiệu các gia vị nhập khẩu trực tiếp từ Việt Nam hiện đang phân phối rộng rãi tại các hệ thống siêu thị tại Venezuela.