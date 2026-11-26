Các đại biểu thưởng thức các món ăn truyền thống của Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi cung cấp)

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Nguyễn Trọng Kiên nhấn mạnh, ẩm thực là con đường ngắn nhất chạm tới trái tim, xóa nhòa mọi khoảng cách và biến người xa lạ thành bạn hữu.

Theo Đại sứ Nguyễn Trọng Kiên, ẩm thực Việt Nam không chỉ hấp dẫn bởi hương vị tinh tế mà còn kể câu chuyện về lịch sử, văn hóa và tâm hồn con người Việt Nam. Từ bát phở truyền thống đến những chiếc nem cuốn thanh tao, mỗi món ăn đều gói trọn triết lý hài hòa và tinh thần sẻ chia gắn kết gia đình. Đại sứ cho rằng, mỗi kiều bào chính là một "Đại sứ văn hóa" đầy tự hào giúp lan tỏa văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Các đại biểu tham dự sự kiện được thưởng thức các món ăn truyền thống của Việt Nam như: phở, bánh cuốn, nem cuốn, nem rán. Những món ăn do chính tay cán bộ, nhân viên Đại sứ quán chuẩn bị và chế biến.

Ngày Văn hóa Ẩm thực Việt Nam không chỉ làm vơi đi nỗi nhớ quê hương của những người con xa xứ suốt hàng chục năm, sự kiện còn để lại ấn tượng sâu sắc với người dân sở tại và bạn bè quốc tế.

Đại sứ Nguyễn Trọng Kiên (đứng giữa) và cán bộ Đại sứ quán, đại diện bà con kiều bào chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi cung cấp)

Bày tỏ vui mừng được tham dự Ngày Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, được thưởng thức các món ăn truyền thống, đậm chất Việt, bà Wong Chia Chiann - Tham tán Công sứ Cao ủy Malaysia tại Nam Phi khẳng định: “Văn hóa là chất xúc tác quan trọng để gắn kết con người. Ngoại giao không chỉ là câu chuyện giữa các quốc gia, mà còn là mối quan hệ giữa người với người. Khi thấu hiểu và tôn trọng văn hóa của nhau, chúng ta sẽ xích lại gần nhau hơn”.