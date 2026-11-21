Tổng Lãnh sự Vũ Ngọc Lý phát biểu khai mạc sự kiện. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Luang Prabang)

Tham dự sự kiện có đồng chí Bounleuam Manivong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Luang Prabang; ông Trương Xạ Bình, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Luang Prabang; cùng lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh Luang Prabang, các cơ quan Việt Nam thường trú tại Bắc Lào, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Bắc Lào và Hội Người Việt Nam tại Luang Prabang.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang Vũ Ngọc Lý nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam – Lào là mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược, tài sản vô giá được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, gìn giữ và phát triển.

Theo Tổng Lãnh sự, sự gắn bó giữa hai nước không chỉ được thể hiện qua các lĩnh vực hợp tác chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh mà còn được nuôi dưỡng bền chặt thông qua giao lưu văn hóa và sự tương đồng trong đời sống của nhân dân hai nước.

Cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn, cùng gắn bó với dòng Mekong, nhân dân Việt Nam và Lào từ lâu đã tìm thấy nhiều nét gần gũi trong phong tục, tập quán và văn hóa ẩm thực.

Bí thư tỉnh ủy Luang Prabang tham quan gian hàng tại Ngày văn hóa ẩm thực. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Luang Prabang)

Nếu ẩm thực Việt Nam nổi tiếng với những món ăn đặc trưng như phở, bún, nem, bánh cuốn thì ẩm thực Lào lại hấp dẫn bởi hương vị xôi nếp dẻo thơm và món lạp đậm đà bản sắc. Sự hòa quyện giữa nét tinh tế, hài hòa của ẩm thực Việt Nam với hương vị đậm đà, cay nồng, mộc mạc của ẩm thực Lào đã góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân hai nước.

Trong không gian được bài trí đậm nét truyền thống Việt Nam, các đại biểu và khách mời đã có dịp thưởng thức nhiều món ăn tiêu biểu của Việt Nam được chuẩn bị công phu, tâm huyết bởi các phu nhân cán bộ Tổng Lãnh sự quán. Thực đơn được giới thiệu theo trình tự từ khai vị với nem, bánh cuốn, giò, chả; món chính là phở bò truyền thống mang hương vị Hà Nội; và kết thúc bằng món chè bưởi thanh mát.

Các món ăn không chỉ hấp dẫn bởi hương vị đặc trưng mà còn thể hiện sự khéo léo, tinh tế và nét đẹp trong văn hóa ẩm thực Việt Nam. Đặc biệt, triết lý ẩm thực truyền thống của người Việt được giới thiệu thông qua sự hài hòa của thuyết âm dương, ngũ hành; sự cân bằng giữa các vị chua, cay, mặn, ngọt, đắng; giữa tính hàn và tính nhiệt của nguyên liệu, cũng như sự kết hợp hài hòa giữa hương vị và màu sắc.

Các đại biểu và khách mời thưởng thức những món ăn truyền thống đặc sắc của Việt Nam tại sự kiện, qua đó trải nghiệm nét tinh tế và phong phú của văn hóa ẩm thực Việt. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Luang Prabang)

Các khách mời tham dự đều bày tỏ sự thích thú, dành nhiều lời khen ngợi đối với những món ăn mang đậm bản sắc Việt Nam. Đồng thời, các đại biểu đánh giá cao sáng kiến tổ chức sự kiện của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam, coi đây là hoạt động giao lưu văn hóa thiết thực, góp phần tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân các nước; đồng thời bày tỏ mong muốn Tổng Lãnh sự quán tiếp tục tổ chức các chương trình giới thiệu văn hóa, ẩm thực Việt Nam tại địa bàn trong thời gian tới.

Vượt ra ngoài khuôn khổ một hoạt động giới thiệu ẩm thực, Ngày Văn hóa ẩm thực Việt Nam tại Luông-pha-bang năm 2026 đã trở thành nhịp cầu giao lưu văn hóa, giúp bạn bè quốc tế hiểu sâu sắc hơn về đời sống, phong tục và tâm hồn người Việt Nam.

Qua từng món ăn được chuẩn bị tỉ mỉ, sự kiện còn góp phần tôn vinh nét đẹp dịu dàng, đảm đang, khéo léo và tinh tế của người phụ nữ Việt Nam, những người đã và đang gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Đồng chí Bounleuam Manivong, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Luang Prabang, Tổng Lãnh sự Vũ Ngọc Lý cùng các đại biểu tham dự Ngày Văn hóa ẩm thực Việt Nam do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tổ chức. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Luang Prabang)

Thông qua hoạt động ý nghĩa này, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tiếp tục góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế, đồng thời vun đắp nền tảng giao lưu nhân dân, củng cố tình đoàn kết thủy chung, trong sáng và bền chặt giữa hai dân tộc Việt Nam – Lào.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Tổng Lãnh sự Vũ Ngọc Lý cũng gửi lời chúc mừng, tri ân tới các thầy giáo, cô giáo Việt Nam và Lào đang tham gia giảng dạy tiếng Việt tại Luang Prabang, ghi nhận những đóng góp tâm huyết của đội ngũ giáo viên trong việc gìn giữ tiếng Việt, lan tỏa văn hóa Việt Nam và tăng cường sự gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Tổng Lãnh sự Vũ Ngọc Lý chúc mừng, tri ân các thầy giáo, cô giáo Việt Nam và Lào nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Luang Prabang)

(theo TLSQ Việt Nam tại Luang Prabang)