Theo đó, cựu HLV Real Madrid đưa vào ban huấn luyện một số cộng sự thân tín, đồng thời bổ sung thêm những gương mặt mới do chính ông lựa chọn. Đây được xem là bước đi đầu tiên trong kế hoạch định hình bộ máy mới của Les Bleus.

Một số thành viên kỳ cựu từng làm việc dưới thời Deschamps được cho là đã chủ động liên hệ với Liên đoàn bóng đá Pháp, bày tỏ mong muốn tiếp tục ở lại sau khi Zidane lên nắm quyền. Tuy nhiên, phần lớn những đề nghị này không được chấp thuận.

Ngay trước trận ra mắt, HLV Zidane cải tổ mạnh tuyển Pháp (Ảnh: Turkiye Today)

HLV Zidane được cho là hiểu rõ quyết định thay đổi nhân sự có thể khiến một số thành viên cũ không hài lòng. Dù vậy, chiến lược gia 54 tuổi vẫn lựa chọn phương án làm mới ê-kíp để có thể toàn quyền triển khai kế hoạch chuyên môn và xây dựng cách vận hành phù hợp với triết lý của mình.

Đây cũng là khác biệt đáng chú ý ngay từ những ngày đầu giữa Zidane và người tiền nhiệm Deschamps. Sau nhiều năm duy trì một bộ khung tương đối ổn định, tuyển Pháp bước vào một chu kỳ mới với những thay đổi bắt đầu từ chính đội ngũ hậu trường.

Thời điểm Zidane thực hiện cuộc cải tổ cũng đặc biệt đáng chú ý. Ông sắp bước vào trận đấu đầu tiên trên cương vị HLV trưởng tuyển Pháp, khi Les Bleus làm khách trước Thổ Nhĩ Kỳ tại UEFA Nations League (1h45 ngày 26-9).

Cuộc đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là màn ra mắt chính thức của Zidane trên cương vị mới. Đây cũng là trận đấu mở đầu cho một đợt tập trung có lịch thi đấu dày đặc của đội tuyển Pháp.

Sau chuyến làm khách trước Thổ Nhĩ Kỳ, Les Bleus còn lần lượt đối đầu Bỉ hai lần và Italia. Zidane vì thế sẽ không có nhiều thời gian để thử nghiệm trước khi phải bước vào chuỗi trận quan trọng.

Sau nhiều năm dưới sự dẫn dắt của Deschamps, tuyển Pháp giờ đây đứng trước một giai đoạn mới. Zidane không chỉ tiếp quản một đội bóng đã được xây dựng tương đối hoàn chỉnh, mà đang từng bước tạo ra bộ máy của riêng mình.