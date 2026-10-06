Ngày trọng đại của Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn

Chị Chị Em Em 3 vừa công bố ngày khởi chiếu mới. Bộ phim của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng và nhà sản xuất Will Vũ sẽ chính thức ra rạp từ ngày 30/10/2026, thay cho lịch cũ 16/10/2026. Đây là cột mốc đáng chú ý với Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn khi cả hai cùng đảm nhận những vai diễn thuộc tuyến nhân vật chính.

Trong phim, Ninh Dương Lan Ngọc vào vai Thị Liễu, một người phụ nữ có đời sống nội tâm phức tạp, trầm lắng và mang vẻ u buồn. Hình tượng này khác với sự hoạt bát, lém lỉnh vốn thường được khán giả biết đến ở nữ diễn viên.

Chị Chị Em Em 3 chốt ngày ra rạp, đánh dấu ngày đặc biệt của Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn.

Thị Liễu sống trong bối cảnh xã hội Bắc Bộ xưa, nơi những lễ giáo và khuôn phép khắt khe tạo ra nhiều giới hạn đối với người phụ nữ. Nhân vật được ví như một "chú chim trong lồng", phải đối diện với những ràng buộc và lựa chọn khó khăn trong cuộc sống.

Câu chuyện của Thị Liễu nằm trong một vòng xoáy tình cảm phức tạp. Cô có mối quan hệ với Văn Tài do Quốc Anh đảm nhận, trong khi Văn Tài lại có cuộc hôn nhân được sắp đặt với tiểu thư Thị Mầu do Nguyễn Cao Kỳ Duyên thủ vai. Sự chồng chéo trong các mối quan hệ trở thành một trong những yếu tố tạo nên xung đột cho bộ phim.

Trong phim, Ninh Dương Lan Ngọc vào vai Thị Liễu, một người phụ nữ có đời sống nội tâm phức tạp.

Trong khi đó, Steven Nguyễn đảm nhận vai Văn Cường, nhân vật được xây dựng với tính cách lanh lợi.

Trong khi đó, Steven Nguyễn đảm nhận vai Văn Cường, nhân vật được xây dựng với tính cách lanh lợi, khôn khéo và quyết đoán. Đây cũng là hình tượng có nhiều điểm mới so với những vai diễn thiên về hành động, gai góc mà nam diễn viên từng thể hiện.

Văn Cường còn có những phân đoạn mang yếu tố hài hước, góp phần tạo sự cân bằng cho câu chuyện vốn chứa nhiều tình tiết căng thẳng. Nhân vật này có mối liên hệ bí mật với Thị Nương, liền chị quan họ Bắc Ninh do Chi Pu đảm nhận.

Đáng chú ý, Văn Cường vốn không có trong kịch bản ban đầu mà được bổ sung trong quá trình phát triển câu chuyện. Sự xuất hiện của nhân vật này giúp mở rộng tuyến quan hệ và tạo thêm những nút thắt cho mạch phim.

Dù Thị Liễu và Văn Cường được giới thiệu với những mối quan hệ tình cảm riêng, hình ảnh của Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn trong các poster, hậu trường cũng tạo ra nhiều tò mò. Cả hai từng xuất hiện cạnh nhau với trạng thái bất an, chất chứa nhiều uẩn khúc, khiến mối quan hệ giữa hai nhân vật trở thành một dấu hỏi được khán giả quan tâm.

Chị Chị Em Em 3 thuộc thể loại tâm lý, tình cảm và giật gân, lấy bối cảnh xã hội Bắc Bộ xưa. Ngoài Ninh Dương Lan Ngọc, Steven Nguyễn, Chi Pu, Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Quốc Anh, bộ phim còn có sự góp mặt của NSND Lê Khanh.

Chị Chị Em Em 3 đánh dấu lần đầu hợp tác của Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn trên màn ảnh rộng.

Việc điều chỉnh lịch chiếu sang ngày 30/10/2026 khiến khán giả phải chờ thêm hai tuần để gặp dàn diễn viên trên màn ảnh rộng. Với Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn, đây cũng là thời điểm đáng chú ý khi cả hai cùng bước vào một câu chuyện có nhiều mối quan hệ đan xen và những nhân vật được xây dựng khác biệt so với hình ảnh quen thuộc.