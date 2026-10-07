Ngày trọng đại của Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan

Huyết Thống vừa công bố lịch khởi chiếu mới, đánh dấu cột mốc đáng chú ý với Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan khi cả hai lần đầu kết hợp trên màn ảnh rộng trong vai vợ chồng.

Bộ phim kinh dị - tâm linh Huyết Thống sẽ chính thức ra rạp vào ngày 25/12/2026, thay cho lịch phát hành trước đó. Phim có suất chiếu đặc biệt từ 18h ngày 23/12 và trong cả ngày 24/12. Với thời điểm ra mắt mới, câu chuyện về gia đình bác sĩ Tâm tiếp tục thu hút sự chú ý khi đặt các nhân vật vào cuộc đối đầu giữa y học, niềm tin và thế giới tâm linh.

Phim có Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan vừa ấn định ngày công chiếu mới.

Trong phim, Quách Ngọc Ngoan đảm nhận vai bác sĩ Tâm, còn Lan Phương vào vai Thương - vợ anh và mẹ của bé Ân. Đây là lần đầu hai diễn viên kết hợp trên màn ảnh rộng với mối quan hệ vợ chồng. Câu chuyện của họ gắn liền với biến cố xảy đến với cô con gái nhỏ, từ đó mở ra hành trình giải cứu đứa trẻ trước một thế lực siêu nhiên đáng sợ.

Bác sĩ Tâm vốn là người có tư duy hiện đại, đặt niềm tin vào khoa học và y học. Thế nhưng khi con gái liên tiếp gặp những hiện tượng kỳ bí, anh buộc phải bước vào một thế giới nằm ngoài những gì bản thân từng tin tưởng. Cuộc trục vong cho bé Ân trở thành thử thách đặc biệt khi oán linh được giới thiệu là quá mạnh, khiến một mình Tâm không thể giải quyết.

Trong phim, Quách Ngọc Ngoan đảm nhận vai bác sĩ Tâm, còn Lan Phương vào vai Thương - vợ anh và mẹ của bé Ân.

Trong tình thế đó, bác sĩ Tâm cần sự trợ giúp của thầy pháp Liêm do Quang Tuấn đảm nhận. Hai nhân vật xuất phát từ hai hệ niềm tin đối lập, một bên dựa vào y học, một bên tin vào sức mạnh tâm linh, nhưng cùng hướng đến mục tiêu giải cứu một đứa trẻ. Sự kết hợp bất đắc dĩ này cũng tạo nên một trong những mạch chính của câu chuyện, khi các nhân vật phải tìm cách vượt qua khác biệt để đối diện với mối nguy trước mắt.

Trong khi đó, Lan Phương đảm nhận vai Thương, người vợ của Tâm và mẹ của bé Ân. Nhân vật phải trải qua nhiều biến cố đau đớn khi chứng kiến con gái rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Những diễn biến liên tiếp đẩy Thương vào trạng thái giằng xé, đặc biệt khi những bí mật trong quá khứ của gia đình dần được hé lộ.

Câu chuyện của Huyết Thống vì thế không chỉ xoay quanh hành trình trục vong. Đằng sau những hiện tượng kỳ bí còn là món nợ máu cùng những bí mật đã tồn tại trong gia đình suốt 12 năm. Khi quá khứ từng bước được phanh phui, các nhân vật không chỉ phải tìm cách cứu bé Ân mà còn phải đối diện với những sự thật có thể làm thay đổi hoàn toàn những gì họ từng biết về gia đình mình.

Với Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan, Huyết Thống cũng là dấu mốc đáng chú ý khi cả hai lần đầu vào vai vợ chồng trên màn ảnh rộng. Mối quan hệ của Tâm và Thương được đặt giữa một câu chuyện nặng màu sắc tâm linh, nơi tình cảm gia đình trở thành động lực để các nhân vật tiếp tục hành trình giải cứu bé Ân.

Sau khi điều chỉnh lịch phát hành, Huyết Thống sẽ chính thức đến với khán giả vào ngày 25/12/2026. Trước đó, phim có các suất chiếu đặc biệt từ 18h ngày 23/12 và trong ngày 24/12. Đây cũng là thời điểm khán giả có thể theo dõi cuộc đối đầu giữa bác sĩ Tâm, thầy pháp Liêm và oán linh đang đe dọa gia đình.