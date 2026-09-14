Ngày trọng đại của gia đình NSƯT Hữu Châu

Mới đây, NSƯT Hữu Châu đăng tải hình ảnh trong một buổi lễ hỏi cưới cho cháu kèm dòng trạng thái: “Hôm nay nhà trai qua nhà xin cho được cưới nhỏ cháu. Ông Châu nay nghiêm túc đón tiếp. Ông Châu có kinh nghiệm ngồi sui lắm đó. Một ngày thật vui!”.

Cách chia sẻ hài hước của nam nghệ sĩ nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Thay vì xuất hiện trên sân khấu hay phim trường, lần này NSƯT Hữu Châu có mặt trong một dịp trọng đại của gia đình khi cùng người thân chuẩn bị cho ngày vui của thế hệ trẻ. Hình ảnh đời thường phần nào cho thấy cuộc sống của nam nghệ sĩ ở tuổi 60 gắn với gia đình, đồng nghiệp và những mối quan hệ thân thiết.

NSƯT Hữu Châu đăng tải hình ảnh trong một buổi lễ hỏi cưới cho cháu.

Chuyện đi hỏi cưới cho cháu cũng khiến công chúng chú ý đến đời sống riêng của NSƯT Hữu Châu. Nam nghệ sĩ vốn khá kín tiếng về chuyện tình cảm và lựa chọn cuộc sống độc thân, không kết hôn, không có con. Thay vì tập trung vào đời tư, ông dành phần lớn thời gian cho nghệ thuật, từ sân khấu, điện ảnh đến công việc đào tạo thế hệ diễn viên trẻ.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, NSƯT Hữu Châu sớm gắn bó với sân khấu và xem nghề diễn như một phần quan trọng của cuộc đời. Ông từng chia sẻ rằng nghệ thuật gần như đã trở thành dòng chảy trong gia đình, từ thế hệ ông bà, cha mẹ đến anh chị em và các cháu. Chính nền tảng đó giúp nam nghệ sĩ có hành trình làm nghề kéo dài nhiều thập kỷ.

Bên cạnh sân khấu, NSƯT Hữu Châu ngày càng xuất hiện nhiều trên màn ảnh rộng. Ông không phải mẫu diễn viên thường xuyên đóng vai chính, nhưng có khả năng tạo dấu ấn ở tuyến nhân vật phụ nhờ kinh nghiệm biểu diễn lâu năm. Một trong những vai diễn đáng nhớ của ông là Lệ Liễu trong Lô Tô, qua đó cho thấy khả năng hóa thân đa dạng.

NSƯT Hữu Châu hiện tại.

Những năm gần đây, sự nghiệp điện ảnh của NSƯT Hữu Châu có bước tiến đáng chú ý khi ông liên tục góp mặt trong nhiều tác phẩm có doanh thu cao. Cua lại vợ bầu là một trong những phim tiêu biểu, đạt khoảng 191,8 tỷ đồng tại phòng vé Việt Nam. Sau đó, ông tiếp tục xuất hiện trong Gặp lại chị bầu, tác phẩm thu khoảng 92 tỷ đồng, và Công tử Bạc Liêu với doanh thu khoảng 36 tỷ đồng.

Đáng chú ý hơn, NSƯT Hữu Châu còn góp mặt trong Cục vàng của ngoại, phim đạt khoảng 82 tỷ đồng, và Lật mặt 8: Vòng tay nắng với doanh thu khoảng 232 tỷ đồng.

Năm 2025, ông tiếp tục tham gia Cưới vợ cho cha, trong đó đảm nhận vai ông Sáu Sếu, nhân vật từng gắn bó với ông từ sân khấu trước khi được đưa lên màn ảnh. Phim đạt khoảng 9,1 tỷ đồng doanh thu phòng vé.

Bước sang năm 2026, NSƯT Hữu Châu tiếp tục duy trì lịch trình làm phim. Ông góp mặt trong Nhà mình đi thôi, phát hành dịp Tết, và Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Riêng Cảm ơn người đã thức cùng tôi rời rạp với doanh thu khoảng 44 tỷ đồng.

Không dừng lại ở đó, NSƯT Hữu Châu còn có hai dự án mới đáng chú ý là Lên Hương và Hoàng Hậu Cuối Cùng. Với Lên Hương, nam nghệ sĩ góp mặt cùng Hồng Đào, Võ Tấn Phát và nhiều diễn viên khác. Trong khi đó, Hoàng Hậu Cuối Cùng dự kiến phát hành năm 2027, đánh dấu một dự án khác mà ông tiếp tục tham gia ở tuổi 60.

Đáng nói, NSƯT Hữu Châu từng khiêm tốn cho biết hai vai diễn mới chỉ là những vai nhỏ, nhưng ông vẫn cảm thấy vui khi được tiếp tục làm nghề. Ở tuổi 60, việc liên tục xuất hiện trên sân khấu và màn ảnh cho thấy nghệ thuật vẫn là một phần quan trọng trong cuộc sống của nam nghệ sĩ.

Ở tuổi 60, NSƯT Hữu Châu vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và dành nhiều thời gian cho sân khấu lẫn điện ảnh. Bên cạnh công việc, nam nghệ sĩ giữ cuộc sống riêng khá kín tiếng, tập trung cho gia đình và những dự án cá nhân.