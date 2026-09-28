Chủ trì lễ đón có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Tham dự lễ đón có đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị liên quan; Tổng Lãnh sự Úc tại TP.HCM cùng đại diện cơ quan Quốc phòng, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam và thân nhân cán bộ, nhân viên BVDC2.7.

Ngày trở về của những người lính mũ nồi xanh từ Nam Sudan.

Tại lễ đón, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu đã trực tiếp đón, tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân viên BVDC2.7 hoàn thành nhiệm vụ trở về nước.

Trong khoảnh khắc đoàn tụ, hình ảnh người thân chờ đón các “lính mũ nồi xanh” cũng để lại nhiều cảm xúc.

Nổi bật giữa dòng người là anh Trịnh Ngọc Thao với một chú gấu bông lớn trên tay. Khi Trung tá Quân nhân chuyên nghiệp Trần Thuận Trang, Hành chính trưởng BVDC2.7, vừa xuất hiện, anh bước nhanh tới trao cho vợ cái ôm cùng món quà đặc biệt.

Trung tá Quân nhân chuyên nghiệp Trần Thuận Trang, Hành chính trưởng BVDC2.7 trong ngày trở về.

Chị Trang không giấu được niềm vui và những giọt nước mắt hạnh phúc sau một năm thực hiện nhiệm vụ xa nhà. Đây là lần thứ 3 chị tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Trước đó, khi chị trở về sau lần thực hiện nhiệm vụ thứ hai, chồng chị từng vui vẻ hứa rằng nếu chị tiếp tục lên đường, anh sẽ tặng một chú gấu bông lớn hơn.

Lời hứa ấy đã được thực hiện trong ngày chị trở về quê hương.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng - Cục trưởng Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam đánh giá trong nhiệm kỳ một năm tại Phái bộ, BVDC2.7 đã phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn, tạo được sự tin tưởng của lãnh đạo, nhân viên Liên hợp quốc, chính quyền và người dân địa phương; đồng thời để lại những ấn tượng tốt đẹp với đồng nghiệp quốc tế.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng - Cục trưởng Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam phát biểu.

"BVDC2.7 đã nhận được nhiều lời khen về tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn, thái độ tận tình, chu đáo và tính chuyên nghiệp; phối hợp tốt với các cơ quan của Phái bộ trong hoạt động dân vận, góp phần xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa Phái bộ Liên hợp quốc với người dân và chính quyền sở tại", Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng nói.

Khám, điều trị hơn 2.200 lượt bệnh nhân

Thiếu tá Trần Đức Tài - Giám đốc BVDC2.7 cho biết, sau một năm thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan, cán bộ, nhân viên BVDC2.7 đã trở về nước an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo báo cáo, trong thời gian công tác tại Phái bộ, BVDC2.7 đã thu dung, khám và điều trị hơn 2.200 lượt bệnh nhân; thực hiện thành công hơn 30 ca phẫu thuật cấp cứu, trong đó có nhiều trường hợp phức tạp, bệnh nhân nặng.

Những hình ảnh xúc động trong ngày trở về.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và năng lực chuyên môn, cán bộ, nhân viên bệnh viện đã kịp thời xử trí, điều trị hiệu quả nhiều ca bệnh khó, góp phần bảo đảm sức khỏe, phục vụ hoạt động của cán bộ, nhân viên Liên hợp quốc và các lực lượng tại Phái bộ.

Đáng chú ý, trong thời gian trao đổi quân giữa BVDC2.7 và Bệnh viện Dã chiến Cấp 2 số 8, khi quân số BVDC2.7 tại Phái bộ chỉ còn 12 đồng chí, cán bộ, nhân viên bệnh viện vẫn nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì nghiêm chế độ trực, bảo đảm năng lực chuyên môn và hoàn thành nhiệm vụ.

Những người lính mũ nồi xanh trở về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trong đó, bệnh viện đã tổ chức vận chuyển cấp cứu đường không an toàn, kịp thời cho 2 quân nhân Bangladesh, góp phần bảo đảm tính mạng, sức khỏe người bệnh, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm và năng lực chuyên môn của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Phái bộ.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh, BVDC2.7 còn chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch phòng, chống dịch; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới và ứng dụng công nghệ trong hoạt động chuyên môn.

Trong nhiệm kỳ, bệnh viện hoàn thành 17 bài báo khoa học, trong đó có 4 bài được công bố trên các tạp chí quốc tế Q2 và Q3. Cán bộ, nhân viên bệnh viện cũng tham gia các hội nghị khoa học quốc tế, các hoạt động sáng tạo kỹ thuật và triển khai ứng dụng phần mềm quản lý bệnh viện vào thực tế.

Một số hình ảnh khác: