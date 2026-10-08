Ngày trở gió mặc gì? 8 kiểu áo khoác giúp nàng nâng tầm phong cách

Khi thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, việc lựa chọn một chiếc áo khoác phù hợp không chỉ để giữ ấm mà còn quyết định đáng kể đến tổng thể trang phục. Thay vì vội sắm thêm đồ mới, nàng có thể tận dụng những kiểu áo quen thuộc và biến hóa chúng theo nhiều phong cách khác nhau.

Áo gió, cardigan, áo len: Nhẹ nhàng nhưng không đơn điệu

Áo gió và áo khoác thể thao là lựa chọn thực dụng cho những ngày nhiệt độ thay đổi thất thường. Kiểu áo này có thể kết hợp với quần jeans, quần thể thao hoặc thậm chí những món đồ nữ tính để tạo sự tương phản thú vị.

Một chiếc áo khoác gió màu nổi cũng đủ trở thành điểm nhấn cho cả bộ trang phục. Có thể học cách phối áo màu đỏ với giày cao gót cùng tông, trong khi quần dáng phồng màu nâu tạo sự cân bằng về màu sắc và phom dáng.

Nếu yêu thích vẻ nữ tính, cardigan lại là lựa chọn dễ ứng dụng hơn. Kiểu áo dệt kim mỏng, mềm mại có thể khoác ngoài váy, trang phục công sở, set đồ nỉ hay quần shorts. Đặc biệt, sự tương phản giữa cardigan dài tay và quần shorts ngắn tạo hiệu ứng khoe chân, giúp tổng thể bớt cảm giác "đóng khung" trong những ngày se lạnh.

Khi trời lạnh hơn, cardigan len dệt họa tiết vặn thừng sẽ phát huy tác dụng. Kiểu áo có phom rõ nét, dễ tạo cảm giác dày dặn mà vẫn thời trang. Phối nhiều lớp với áo phông trắng dáng ôm, quần denim và một đôi bốt là công thức phù hợp cho những ngày thời tiết liên tục thay đổi.

Một chiếc áo gió màu nổi cũng đủ trở thành điểm nhấn cho cả bộ trang phục

Tweed, blazer: Công thức thanh lịch cho nàng công sở

Nếu cần một bản phối có thể đi từ văn phòng đến những buổi gặp gỡ quan trọng, áo tweed và quần jeans là sự kết hợp đáng thử. Chất liệu tweed vốn mang vẻ sang trọng, trong khi jeans giúp tổng thể trẻ trung và bớt cứng nhắc.

Blazer cũng là món đồ gần như không bao giờ lỗi mốt. Mùa này, nàng có thể thử cách phối blazer theo phong cách tone sur tone với túi xách, giày da hoặc bốt cổ cao để tạo diện mạo đồng nhất.

Với blazer dáng rộng, một lựa chọn khác là khoác hờ bên ngoài váy ngắn. Nếu muốn định hình vòng eo, có thể thêm thắt lưng bên ngoài blazer hoặc phối cùng chân váy. Những thay đổi nhỏ về phụ kiện và tỷ lệ trang phục có thể khiến chiếc blazer quen thuộc trở nên mới mẻ hơn.

Da lộn và trench coat: Lựa chọn giúp nâng tầm diện mạo

Áo khoác da lộn đang trở thành một trong những lựa chọn đáng chú ý của mùa lạnh. Bề mặt lì mịn, màu sắc đặc trưng cùng khả năng kết hợp với nhiều lớp trang phục giúp kiểu áo này vừa có nét sang trọng vừa mang tinh thần thời trang đường phố.

Da lộn đặc biệt phù hợp khi phối cùng denim, áo len hoặc những món đồ có chất liệu tương phản. Tuy nhiên, vì bản thân chất liệu đã tạo hiệu ứng thị giác khá mạnh, nàng không cần quá nhiều phụ kiện để tránh tổng thể bị nặng nề.

Trong khi đó, trench coat là "trợ thủ" lý tưởng cho những ngày trở gió. Phom áo dài giúp người mặc dễ dàng kết hợp với váy ngắn, quần shorts hay váy voan mà vẫn giữ được độ kín đáo và ấm áp cần thiết.

Khi diện trang phục ngắn cùng trench coat, có thể thêm quần tất và bốt da để cân bằng tỷ lệ cơ thể. Một chiếc túi oversized, kính mắt hoặc trang sức cũng đủ hoàn thiện vẻ ngoài mang đậm tinh thần đường phố.

Áo khoác da lộn đang trở thành một trong những lựa chọn đáng chú ý của mùa lạnh

Áo sơ mi cũng có thể trở thành áo khoác

Trong những ngày đầu thu khi chưa cần đến áo khoác quá dày, một chiếc sơ mi hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò này.

Sơ mi denim hoặc cotton đặc biệt phù hợp nhờ chất liệu đứng phom và có độ dày vừa phải. Có thể mặc mở cúc bên ngoài áo phông, áo hai dây hoặc váy để tạo lớp layer nhẹ nhàng.

Về màu sắc, những gam trắng, xanh denim và nâu đất cũng là gợi ý dễ ứng dụng. Một chiếc túi da lộn màu nâu kết hợp cùng trang phục trắng và denim có thể tạo điểm nhấn ấm áp mà không khiến tổng thể quá cầu kỳ.