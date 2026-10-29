Ngày 'trả nợ' của người đàn ông buôn 22kg ma túy rồi trốn nã 25 năm

Bị cáo Trần Văn Quế tại tòa.

Ngày 27-10, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Văn Quế (1958, trú xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An) về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” xảy ra từ 27 năm trước.

Theo cáo trạng, Quế cùng Nguyễn Thạc Hưng (1933, trú xã Hưng Nguyên Nam) và Lương Danh Tuyên (1951, trú xã Tương Dương, Nghệ An) quen biết nhau khi đang buôn gỗ tại huyện Tương Dương (cũ). Năm 1999, do không còn làm ăn buôn gỗ nữa nên Quế cùng Hưng và Truyền góp vốn mua ma túy (nhựa thuốc phiện) về bán kiếm lời. Trong đó, Tuyên tìm nguồn mua ma túy, Quế kiểm tra chất lượng và vận chuyển, còn Hưng là người tiêu thụ ma túy. Cơ quan điều tra xác định, Quế và các đối tượng đã 3 lần thực hiện hành vi mua bán trái phép ma túy với tổng khối lượng 22kg ma túy loại nhựa thuốc phiện.

Sau 3 chuyến hàng trong năm 1999, các đối tượng không còn chung vốn mua bán ma túy với nhau nữa. Đến năm 2001, khi biết Hưng cùng các đối tượng liên quan bị cơ quan Công an bắt giữ, Trần Văn Quế đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Quá trình trốn nã, Quế đã tự thay đổi họ tên, quê quán, lẩn trốn ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Quế sử dụng chứng minh nhân dân mang tên Hoàng Đăng Công, sống khép kín, không còn liên hệ với người thân, thường xuyên ở tại khu vực chòi rẫy. Mọi thông tin, manh mối về đối tượng đều được che giấu.

25 năm sau, qua công tác nắm địa bàn, công an tỉnh Nghệ An phát hiện Trần Văn Quế đang lẩn trốn ở xã Thuận An (tỉnh Lâm Đồng) nên ngày 12-6-2026, Quế bị lực lượng Công an bắt giữ.

Tại phiên tòa ngày 27-10, bị cáo Trần Văn Quế thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và thể hiện sự ăn năn hối lỗi, xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt do sức khỏe yếu.

HĐXX nhận định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, số lượng ma túy bị cáo tham gia mua bán là rất lớn, cần có mức án nghiêm minh để răn đe. Xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Văn Quế tù chung thân về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.