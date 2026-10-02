Ngày tôn vinh những tình yêu dành cho Hà Nội

Trong không gian giàu chiều sâu văn hóa của di tích, những tác phẩm, ý tưởng và việc làm dành cho Hà Nội sẽ được tôn vinh, cùng những thanh âm và sắc màu nghệ thuật tiếp tục kể các câu chuyện về tình yêu Hà Nội.

Tại đây, Giải thưởng Lớn Vì tình yêu Hà Nội cùng các hạng mục Ý tưởng, Tác phẩm, Việc làm - Vì tình yêu Hà Nội sẽ được vinh danh. Và hơn cả một giải thưởng, lễ trao giải năm nay được xây dựng như một không gian gặp gỡ giữa nghệ thuật và những câu chuyện về Hà Nội.

Những ca khúc viết về Thủ đô, qua phần thể hiện của NSND Thanh Lam và ca sĩ Tuấn Anh - Giải Nhất Sao Mai 2005 dòng nhạc thính phòng - sẽ góp thêm sắc màu cho chương trình, đưa những giai điệu quen thuộc trở lại trong một không gian giàu ký ức và chiều sâu văn hóa.

NSND Thanh Lam

Ca sĩ Tuấn Anh

Đó là Em ơi Hà Nội phố (thơ Phan Vũ, nhạc Phú Quang), Hoa sữa (Hồng Đăng), Những ánh sao đêm (Phan Huỳnh Điểu) và Hà Nội niềm tin và hy vọng (Phan Nhân).

Các tác phẩm trong loạt tranh sơn mài cầu Long Biên của họa sĩ Thành Chương

Cùng với âm nhạc, nghệ thuật thị giác hiện diện qua 40 pano giới thiệu các đề cử, tạo nên một phần trưng bày đặc sắc trong khuôn khổ Lễ trao giải. Qua đó, công chúng có thể hình dung hành trình của những tác phẩm, ý tưởng và việc làm được lựa chọn tại mùa giải lần thứ 19, những câu chuyện đã góp thêm những góc nhìn về Hà Nội hôm nay.

Cũng trong khuôn khổ Lễ trao giải, loạt tranh sơn mài khổ lớn về cầu Long Biên của họa sĩ Thành Chương - một trong những đề cử Giải Tác phẩm - sẽ được trưng bày tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Qua đường nét, hình khối và màu sắc, cây cầu quen thuộc hiện lên trong một ngôn ngữ hội họa riêng, gợi mở những suy tưởng về ký ức, thời gian và mối gắn bó của con người với Hà Nội.

Họa sĩ Thành Chương bên tác phẩm vẽ cầu Long Biên của mình. Ảnh: NVCC

Từ âm nhạc, hội họa đến sân khấu và những câu chuyện về di sản, Lễ trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 19 - 2026 không chỉ dừng lại ở thời khắc công bố và trao các giải thưởng. Đây còn là một không gian văn hóa, nơi những tác phẩm, ý tưởng và việc làm dành cho Hà Nội gặp gỡ, đối thoại và cùng góp phần làm giàu thêm diện mạo tinh thần của Thủ đô.