Ngày Tim mạch Thế giới 29/9: Đừng để tim 'lỡ nhịp' vì những thói quen âm thầm

Bác sĩ Bệnh viện Tim Hà Nội khám cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Thông điệp chính: Đừng bỏ lỡ nhịp đập

Khác với các năm trước, chiến dịch Don’t Miss a Beat 2026 nhấn mạnh 5 điểm mới quan trọng:

Nhận biết dấu hiệu sớm: Bệnh tim không chỉ biểu hiện bằng cơn đau ngực dữ dội mà còn qua mệt mỏi bất thường, khó thở, đau nhẹ ở hàm/cổ/lưng, buồn nôn. Không được chủ quan với những dấu hiệu nhỏ.

Bệnh đang trẻ hóa: Tim mạch không còn là “bệnh người già”. Người 20-30 tuổi cũng có nguy cơ cao do chế độ ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn, ít vận động, căng thẳng kéo dài.

Hành động từ chính sách: WHO khuyến nghị ghi nhãn dinh dưỡng mặt trước bao bì để người tiêu dùng dễ nhận biết sản phẩm nhiều muối, đường, chất béo.

5 trụ cột hành động: Ăn dưới 5g muối/ngày; hạn chế thực phẩm siêu chế biến; tăng rau xanh; vận động 30 phút/ngày; kiểm tra huyết áp, mỡ máu định kỳ.

Tiếp cận tổng thể: Kết hợp thay đổi cá nhân + cải tiến từ nhà sản xuất + hoàn thiện chính sách quản lý thực phẩm.

“Kẻ sát nhân thầm lặng” không chừa ai

Bệnh tim mạch đáng sợ ở chỗ thường không báo trước. Tăng huyết áp, cholesterol cao hay tổn thương mạch máu có thể âm thầm tích tụ nhiều năm trước khi bùng phát thành nhồi máu cơ tim, đột quỵ hoặc suy tim.

Theo GS.TS Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Phân hội Tim mạch Can thiệp Việt Nam, các yếu tố như chế độ ăn mất cân đối, ít vận động, hút thuốc và rượu bia đang đẩy nguy cơ mắc bệnh lên nhóm người trẻ.

Muối – “Sát thủ” vô hình trong bữa ăn người Việt

WHO xác định chế độ ăn không lành mạnh là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng nhất của bệnh tim mạch. Ăn quá nhiều muối làm tăng huyết áp, từ đó tăng nguy cơ bệnh tim và đột quỵ.

Tổ chức này khuyến nghị người trưởng thành tiêu thụ dưới 5g muối/ngày (khoảng một thìa cà phê). Tuy nhiên, nguy cơ không chỉ nằm ở lọ muối trên bàn ăn. Natri thường “ẩn náu” trong mì ăn liền, thịt chế biến sẵn, đồ ăn nhanh, nước sốt và các sản phẩm đóng gói.

Môi trường thực phẩm cần thay đổi

Nhân dịp này, WHO cũng nhấn mạnh việc ghi nhãn dinh dưỡng mặt trước bao bì đối với thực phẩm bao gói sẵn. Thông tin ở vị trí này cần dễ nhìn, dễ hiểu, giúp người tiêu dùng nhanh chóng nhận biết sản phẩm có hàm lượng cao muối, đường hoặc chất béo không lành mạnh.

Mâm cơm gia đình với nhiều món ăn mặn, giàu chất béo và muối là những yếu tố cần được kiểm soát để bảo vệ sức khỏe tim mạch. Ảnh minh họa do AI tạo.

Việc này không chỉ giúp người mua lựa chọn đúng mà còn thúc đẩy nhà sản xuất cải tiến công thức, giảm thành phần gây hại cho tim mạch.

5 hành động nhỏ bảo vệ trái tim ngay hôm nay

Để hưởng ứng chiến dịch Don’t Miss a Beat 2026, các chuyên gia khuyến cáo:

1. Ăn nhạt hơn: Dưới 5g muối/ngày; hạn chế nước mắm, nước tương và gia vị nhiều natri.

2. Giảm thực phẩm chế biến sẵn: Hạn chế mì ăn liền, đồ ăn nhanh, đồ ăn vặt mặn.

3. Tăng rau xanh: Ưu tiên thực phẩm tươi, trái cây, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt.

4. Vận động thường xuyên: Ít nhất 30 phút mỗi ngày.

5. Kiểm tra định kỳ: Đo huyết áp, đường huyết và mỡ máu thường xuyên.

Bảo vệ trái tim không chỉ bắt đầu từ căn bếp mà còn cần sự chung tay từ chính sách quản lý an toàn thực phẩm và môi trường sống lành mạnh hơn.