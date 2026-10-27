Ngày thường ở vùng biên giới Đồng Nai

Lãnh đạo xã Đak Nhau thăm vườn cà-phê xen dưới tán điều của đảng viên Điểu Tân, thôn Đak La.

Dẫn dắt cùng phát triển

Xã Đak Nhau, thành phố Đồng Nai nằm cuối dãy Trường Sơn, địa phận tiếp giáp giữa vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Đây là địa bàn vùng sâu, vùng xa với 26 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 51,7%. Đội ngũ đảng viên ở cơ sở, nhất là đảng viên là người dân tộc thiểu số luôn tiên phong đi đầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; hỗ trợ người dân phát triển sinh kế, giảm nghèo bền vững.

Dẫn chúng tôi thăm các vườn cây của đảng viên sản xuất giỏi, tích cực tham gia công tác xã hội, đồng chí Phạm Đình Phùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đak Nhau cho biết: “Là xã vùng sâu, vùng xa, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Đak Nhau đang đổi thay từng ngày nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và thành phố Đồng Nai. Nguồn lực ở trên cấp được ưu tiên phát triển hạ tầng đồng bộ; nguồn lực địa phương để giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Đảng viên ở cơ sở dẫn dắt quần chúng phát triển kinh tế gia đình, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, như các đảng viên: Điểu Tân, Điểu Trem ở thôn Đak La, Điểu Pyon ở thôn Đak Nung, Chu Thị Dung ở thôn Đak Wí...”.

Tại nhà đảng viên Điểu Pyong (người Xtiêng), dù đã xế trưa nhưng đồng chí Điểu Pyong vẫn miệt mài hướng dẫn các hộ dân cách chăm sóc, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong giai đoạn cây sầu riêng chuẩn bị ra hoa. Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Võ Quỳnh Thanh Trúc, đồng chí Điểu Pyong luôn tiên phong, gương mẫu, mạnh dạn đổi mới cách nghĩ, cách làm, chủ động áp dụng những phương thức sản xuất phù hợp để phát triển kinh tế gia đình, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Đồng chí Điểu Pyong tuyên truyền, vận động bà con thay đổi phương thức sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương. Từ những việc làm thiết thực, đồng chí đã lan tỏa tinh thần thi đua lao động sản xuất, khơi dậy ý chí vươn lên trong đồng bào dân tộc thiểu số, chung sức xây dựng quê hương Đak Nhau ngày càng phát triển.

Đồng chí Điểu Pyong chia sẻ: “Trước đây đồng bào nghèo ở thôn Đak Nung chiếm tỷ lệ cao, một phần do nhận thức về phát triển kinh tế gia đình bị hạn chế, một bộ phận trông chờ, ỷ lại. Từ năm 2010, được tiếp cận các kiến thức trồng trọt và được chính quyền địa phương hỗ trợ cây giống, tôi đã mạnh dạn cắt những vườn cây kém hiệu quả chuyển sang trồng sầu riêng, và trồng xen cà-phê để lấy ngắn nuôi dài. Nhờ đó, hằng năm gia đình tôi thu nhập từ 200-300 triệu đồng”.

Đồng chí Điểu Pyong cho biết: “ Là người đồng bào dân tộc đầu tiên ở thôn Đak Nung chuyển đổi cây trồng và xây dựng mô hình trồng cà-phê xen dưới tán cây sầu riêng, thấy hiệu quả, tôi đã vận động bà con trong thôn chuyển đổi cơ cấu cây trồng cũng như truyền kinh nghiệm trồng, chăm sóc vườn cây. Nhiều hộ dân làm theo nay đã có cuộc sống khá như các đảng viên Điểu Má , Thị Doan thu nhập mỗi năm khoảng 200 triệu đồng”.

Kinh tế gia đình tạo nền tảng ổn định

Thôn Đak Wí, xã Đak Nhau, nơi sinh sống chủ yếu của dân tộc Tày, Nùng có một bức tranh khá sinh động. Chạy len lỏi dưới bạt ngàn cà-phê, sầu riêng, cao-su là những con đường nhựa, bê-tông. Điểm nhấn cho bức tranh đầy màu sắc ấy là những ngôi nhà rộng khang trang trị giá nhiều tỷ đồng. Đến thăm vườn của đảng viên Chu Thị Dung, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đak Wí, hình ảnh ấn tượng là mảnh vườn cà-phê xanh tốt trải dài hút tầm mắt. Chị Dung cho biết: “Gia đình tôi chuyển từ miền bắc vào đây sinh sống mấy chục năm nay. Mảnh đất Đak Nhau “địa lợi, nhân hòa” nên chúng tôi gắn bó phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng vùng đất mới giàu đẹp. Nhờ giá nông sản vài năm gần đây cao, gia đình thu nhập mỗi năm khoảng một tỷ đồng, tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương”.

Các hộ dân tham quan, học tập kinh nghiệm trồng cà-phê của đảng viên Chu Thị Dung ở thôn Đak Wí, xã Đak Nhau.

Chị Dung còn tích cực vận động chị em trong thôn Đak Wí thành lập đội văn nghệ: “Sau một ngày lao động vất vả, chị em lại cùng nhau tập múa, hát, biểu diễn dân vũ. Những buổi sinh hoạt giúp chị em thư giãn, gắn kết tình làng nghĩa xóm và làm phong phú đời sống văn hóa ở địa phương. Mỗi dịp lễ hội, sự kiện của thôn, xã, đội văn nghệ của các chị em mang đến những tiết mục sôi nổi, tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong cộng đồng”.

Xã biên giới Tân Tiến, thành phố Đồng Nai có 20 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 29,4%. Hiện nay, Đảng bộ xã Tân Tiến có 725 đảng viên (đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số có 144 đồng chí). Đồng chí Hồ Bá Toàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: “Chúng tôi xác định, ở vùng biên giới, quốc phòng, an ninh không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng yếu, thường xuyên, mà còn là điều kiện tiên quyết, là nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế-xã hội. Bảo vệ địa bàn không chỉ đến từ tiềm lực quốc phòng, an ninh mà còn được tạo nên bởi sự gắn bó giữa các dân tộc, sự đồng thuận trong cộng đồng và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương”.

Ở tuổi 72, với 42 năm tuổi đảng, ông Điểu Pa Nô (ở ấp Tấn Lộc) là cựu chiến sĩ Công an nhân dân, vẫn luôn phát huy phẩm chất người đảng viên, tích cực đóng góp cho cộng đồng. Ông vận động bà con cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng tham gia tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc. Những việc làm bền bỉ, thiết thực của ông góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và ngày càng phát triển.

Ông Điểu Pa Nô chia sẻ: “Với trách nhiệm đảng viên, người có uy tín trong cộng đồng, tôi tích cực làm kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành quy chế biên giới, cùng lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng vùng biên ngày càng phát triển”.