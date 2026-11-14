Ngày Thương mại điện tử quốc gia: Hướng đến thương mại điện tử không khoảng cách

Thông tin về lịch trình sự kiện, ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) cho biết, sự kiện sẽ tổ chức trực tiếp tại Bảo tàng Hà Nội (10/12 – 11/12/2026) tại đây có khu vực E-commerce Clinic (Phòng khám thương mại điện tử), lần đầu tiên tổ chức, quy tụ chuyên gia từ các nền tảng, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan pháp lý và doanh nghiệp để trực tiếp "khám sức khỏe" cho các kênh bán hàng (tư vấn giải quyết tình trạng kênh bị bóp tương tác/flop, hướng dẫn xây kênh, giải đáp vướng mắc pháp lý); khu vực livestream trực tiếp; khu vực trải nghiệm O2O, nơi người dân tham gia check-in, quét mã nhận voucher để mua sắm online; khu vực gian hàng trưng bày: Quy mô khoảng 118 gian hàng từ các nhãn hàng và nền tảng… Cao điểm trực tuyến sẽ bùng nổ vào ngày 12/12/2026 và kéo dài suốt tuần lễ từ 10/12 đến 16/12/2026 trên các nền tảng thương mại điện tử với hàng loạt voucher kích cầu mua sắm cuối năm.

Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử khẳng định hướng tới thương mại điện tử không khoảng cách để phát triển kinh tế và sinh kế cho người dân

Bà Lê Hoàng Oanh, Cục Trưởng Cục Thương mại điện tử cho biết, năm 2026 cũng đánh dấu những dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện thể chế và thúc đẩy phát triển thương mại điện tử khi Luật Thương mại điện tử có hiệu lực từ ngày 1/7/2026; Chính phủ ban hành Nghị định số 248/2026/NĐ-CP, chính thức quy định ngày 12/12 hằng năm là Ngày Thương mại điện tử quốc gia. Đây là những bước tiến quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với thương mại điện tử, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của lĩnh vực này đối với phát triển kinh tế và sinh kế của hàng triệu người dân.

Theo bà Lê Hoàng Oanh, Online Friday 2026 lựa chọn chủ đề xuyên suốt: “Thương mại điện tử không khoảng cách”, hướng tới thúc đẩy sự phát triển toàn diện, bao trùm và bền vững của thương mại điện tử thông qua 5 trụ cột.

Đó là “Không khoảng cách vùng miền” - đưa cơ hội tiếp cận và kinh doanh trên môi trường số đến mọi địa phương trên cả nước.

“Không khoảng cách quy mô” - đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia sâu hơn vào thị trường thương mại điện tử.

“Không khoảng cách thế hệ” - xây dựng môi trường số thân thiện, an toàn, tạo điều kiện để mọi lứa tuổi đều có thể tiếp cận và sử dụng thương mại điện tử.

“Không khoảng cách kỹ năng” - phổ cập kiến thức, năng lực số và kỹ năng kinh doanh trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp.

“Không khoảng cách pháp lý” - thúc đẩy tuân thủ PL, xây dựng thị trường minh bạch, lành mạnh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đại diện ban tổ chức trả lời họp báo xung quanh sự kiện Ngày thương mại điện tử quốc gia 12/12 với chủ đề "thương mại điện tử không khoảng cách"

Thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ phát triển ấn tượng, thuộc nhóm thị trường có tốc độ tăng trưởng hàng đầu khu vực. Năm 2026, quy mô thị trường bán lẻ trực tuyến ước đạt từ 37,2 đến 37,8 tỷ USD, tương ứng mức tăng trưởng từ 20% - 22% so với năm 2025.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển về quy mô, thị trường cũng đang đối mặt với những khoảng cách cần được thu hẹp: khoảng cách giữa các trung tâm đô thị lớn với vùng sâu, vùng xa; giữa doanh nghiệp quy mô lớn với doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã và hộ kinh doanh; giữa các thế hệ người tiêu dùng; cũng như sự khác biệt về năng lực số và mức độ tuân thủ pháp luật.

“Ngày 12/12 năm nay sẽ là dấu mốc khởi đầu cho một chặng đường mới, góp phần thúc đẩy thương mại điện tử phát triển rộng khắp, tạo thêm cơ hội cho người dân và doanh nghiệp trên cả nước”, bà Lê Hoàng Oanh khẳng định.

Sự kiện trải nghiệm không gian số diễn ra trong 2 ngày (10 – 11/12/2026) tại Bảo tàng Hà Nội, TP. Hà Nội. Ngày Thương mại điện tử Quốc gia (12/12/2026): Tâm điểm của chuỗi hoạt động với các chương trình hưởng ứng và cao điểm kích cầu tiêu dùng trực tuyến. Tuần lễ Thương mại điện tử Quốc gia Online Friday 2026: Triển khai liên tục từ ngày 10 – 16/12/2026. Hoạt động bên lề tại địa phương: Đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh cũng tổ chức chuỗi sự kiện hưởng ứng ngày Online Friday.