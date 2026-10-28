Trung tá Lê Hoài Nam, Phó trưởng phòng Chính trị, Đoàn KT-QP 313 cho biết: "Mô hình “Ngày thứ năm chia sẻ yêu thương” được Đoàn triển khai cách đây hai năm. Theo đó, căn cứ vào tình hình nhiệm vụ, mỗi sáng thứ năm hằng tuần, Đoàn tổ chức lực lượng đến các điểm trường mầm non hỗ trợ dọn dẹp, vệ sinh trường học và tổ chức nấu tặng các em nhỏ bữa trưa bảo đảm đủ dinh dưỡng".

Theo cô giáo Nguyễn Kim Phượng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang: Đa phần học sinh mầm non của nhà trường là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, có hoàn cảnh kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Mong muốn các em nhỏ có bữa ăn đủ chất dinh dưỡng để có đủ sức khỏe, trí lực học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện là vấn đề nan giải mà các cô giáo và Ban giám hiệu nhà trường đã trăn trở, suy tư từ nhiều năm qua. Bởi số tiền Nhà nước hỗ trợ tiền ăn trưa cho học sinh mầm non vùng cao thuộc diện đặc biệt khó khăn không nhiều, trong khi giá lương thực, thực phẩm tăng cao, nhất là trong thời gian gần đây, khi giá xăng, dầu tăng cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều mặt hàng, trong đó có lương thực, thực phẩm phục vụ bữa ăn của các em.

Mô hình “Ngày thứ năm chia sẻ yêu thương” tại điểm trường Mầm non Thanh Sơn, Trường Mầm non Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

Thấu hiểu nguyện vọng của thầy, cô giáo và hoàn cảnh khó khăn của các em học sinh; nhằm san sẻ khó khăn với các trường mầm non, gia đình và dành tặng sự quan tâm, yêu thương đối với các em nhỏ trong lứa tuổi mầm non, Đoàn KT-QP 313 đã tổ chức tuyên truyền, vận động sâu rộng tới từng cán bộ, chiến sĩ, trí thức trẻ tình nguyện và các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm trên địa bàn để chung tay góp công, góp của xây dựng mô hình “Ngày thứ năm chia sẻ yêu thương”. Theo đó, các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh tăng gia sản xuất nhằm trích quỹ tăng gia sản xuất và các nguồn tài trợ khác để mua thực phẩm và cử lực lượng phối hợp với nhà trường tham gia nấu bữa trưa đủ chất dinh dưỡng vào mỗi thứ năm hằng tuần cho các em học sinh. Cô giáo Nguyễn Kim Phượng trao đổi thêm: Trường Mầm non Thanh Thủy rất cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Đoàn KT-QP 313 đã góp phần cùng nhà trường nâng cao thể chất và chất lượng bữa ăn cho trẻ mầm non. Đặc biệt, ngoài thực hiện mô hình, đơn vị còn giúp thầy, cô giáo nhà trường vệ sinh trường học xanh, sạch, đẹp; cắt tóc, cắt móng tay, nhắc nhở các em nhỏ uống đủ nước, mặc quần áo đủ ấm vào mùa đông, đi giày, dép khi đến trường; tư vấn cho các phụ huynh về cách chăm sóc trẻ em. Đồng thời, các đơn vị còn vận động, quyên góp được nhiều đồ dùng học tập, quần áo, chăn màn từ các mạnh thường quân để tặng các em nhỏ, góp phần giúp các em có một tuổi thơ ấm áp, đủ đầy nơi miền biên giới Tuyên Quang còn nhiều gian khó.