Ngày thứ hai xét xử Mr Pips, Shark Bình: Viện kiểm sát tiếp tục công bố cáo trạng
Sáng 27/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục ngày làm việc thứ hai phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) cùng 186 bị cáo khác về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trốn thuế”.
Tại phiên tòa, đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tiếp tục công bố bản cáo trạng truy tố các bị cáo. Bản cáo trạng dài gần 300 trang tập trung làm rõ hành vi phạm tội, vai trò và trách nhiệm của từng bị cáo trong vụ án, cùng phương thức, thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội.
Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-dinh/ky-an/ngay-thu-hai-xet-xu-mr-pips-shark-binh-vien-kiem-sat-tiep-tuc-cong-bo-cao-trang-209061.html