Ngày thứ hai xét xử Mr Pips, Shark Bình: Viện kiểm sát tiếp tục công bố cáo trạng

Tại phiên tòa, đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tiếp tục công bố bản cáo trạng truy tố các bị cáo. Bản cáo trạng dài gần 300 trang tập trung làm rõ hành vi phạm tội, vai trò và trách nhiệm của từng bị cáo trong vụ án, cùng phương thức, thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội.

Hội đồng xét xử.

Đại diện VKSND TP Hà Nội công bố bản cáo trạng tại phiên tòa.

Quang cảnh phiên tòa sáng 27/10.

Đại diện VKSND TP Hà Nội công bố bản cáo trạng tại phiên tòa.

Quang cảnh đại diện VKSND TP Hà Nội công bố bản cáo trạng tại phiên tòa.

Đại diện VKSND TP Hà Nội công bố bản cáo trạng tại phiên tòa.

Quang cảnh đại diện VKSND TP Hà Nội công bố bản cáo trạng tại phiên tòa.

Bị cáo Phó Đức Nam (giữa) tại phiên xét xử.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (bên phải) tại phiên xét xử.

Do bản cáo trạng rất dài nên Hội đồng xét xử cho các bị cáo được ngồi khi Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng.

Do bản cáo trạng rất dài nên Hội đồng xét xử cho các bị cáo được ngồi khi Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng.

Do bản cáo trạng rất dài nên Hội đồng xét xử cho các bị cáo được ngồi khi Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng.