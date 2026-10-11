Ngày thứ hai phân luồng giao thông thi công Metro số 2, người dân vẫn lúng túng

Sau hai ngày điều chỉnh giao thông phục vụ thi công tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) tại khu vực trung tâm TPHCM, nhiều người dân vẫn lúng túng khi lưu thông. Đặc biệt, tại ngã tư đường Cách Mạng Tháng 8 (phường Bàn Cờ) - đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bến Thành), tình trạng đi nhầm hướng, quay đầu xe và xung đột dòng phương tiện... vẫn diễn ra, nhất là vào khung giờ cao điểm.

Đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn từ đường Cách Mạng Tháng 8 đến hẻm 306 đường Nguyễn Thị Minh Khai được điều chỉnh thành lưu thông một chiều; đoạn từ đường Cách Mạng Tháng 8 đến đường Cao Thắng vẫn lưu thông hai chiều. Ảnh: QUỐC HÙNG

Ghi nhận trong ngày 11-10, một phần mặt đường Cách Mạng Tháng 8 (theo hướng về chợ Bến Thành) đã được rào chắn phục vụ thi công ga ST02 - Tao Đàn.

Theo phương án lưu thông được điều chỉnh mới, đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai chỉ lưu thông một chiều, theo hướng từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai. Do đó, các phương tiện khi đến giao lộ phải rẽ phải vào đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Tuy nhiên, nhiều người chưa nắm rõ nên vẫn điều khiển xe máy, ô tô rẽ trái theo thói quen cũ. Khi phát hiện biển báo, một số người phải dừng xe, quay đầu hoặc tìm hướng đi khác, gây cản trở dòng phương tiện phía sau. Tình trạng xe đi sai hướng còn dẫn đến xung đột với dòng xe đang lưu thông ngược lại.

Ông Nguyễn Tuấn, người dân phường Bàn Cờ, cho biết, biển báo đặt sát hướng rẽ khiến khó quan sát, nhiều người chỉ phát hiện khi đã đến giao lộ.

Ông Trần Văn Thọ (ngụ đường Ba Tháng Hai) cũng cho rằng, đường Cách Mạng Tháng 8 nhỏ, lưu lượng xe đông nhưng thiếu sơ đồ hướng dẫn cụ thể tại từng giao lộ, khiến người dân khó xác định hướng được rẽ trái, rẽ phải hoặc đi thẳng. Ông đề nghị nên công bố sơ đồ phân luồng trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nắm rõ trước khi lưu thông; đồng thời bố trí biển báo trực quan, dễ quan sát.

Việc lưu thông qua ngã tư đường Cách Mạng Tháng 8 - đường Nguyễn Thị Minh Khai trong sáng 11-10 vẫn khá lộn xộn. Ảnh: QUỐC HÙNG

Việc dòng xe từ đường Cách Mạng Tháng 8 rẽ phải vào đường Nguyễn Thị Minh Khai khiến lượng xe tập trung về khu vực Công viên Tao Đàn, gây áp lực lên đoạn đường này. Ông Trần Quang Quốc (phường Xuân Hòa) đề xuất cần phân luồng từ xa để hạn chế phương tiện dồn ứ tại nút giao. Nếu không thể cho xe đi thẳng trên đường Cách Mạng Tháng 8 theo hướng Công viên 23-9, cần tính toán các hướng lưu thông thay thế phù hợp.

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, đại diện đơn vị thi công Thaco, tổng thầu dự án Metro số 2, cho biết dự án đã hoàn thành phần lớn công tác di dời hạ tầng kỹ thuật và đang triển khai thảm nhựa. Tuy nhiên, việc bố trí rào chắn và tổ chức giao thông còn bất cập, phân luồng chưa đồng bộ, dải phân cách chưa được tháo dỡ tại một số vị trí... khiến phương tiện dồn ứ và phát sinh xung đột.

Thông báo điều chỉnh giao thông trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: QUỐC HÙNG

Trước phản ánh của người dân, đại diện Thaco cho biết sẽ phối hợp với Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM và các cơ quan chức năng rà soát, điều chỉnh những bất cập, cải thiện hệ thống biển báo. Đơn vị cũng dự kiến in tờ rơi phát đến các hộ dân quanh khu vực rào chắn để thông tin về phương án tổ chức giao thông.