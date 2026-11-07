'Ngày thứ Bảy tình nguyện' ở Hải đoàn 21

Đoàn cơ sở Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức “Ngày thứ Bảy tình nguyện”

Trung tá Hoàng Văn Thường, Bí thư Đoàn cơ sở Hải đoàn 21 chủ trì lễ phát động với sự tham dự của đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong đơn vị.

Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Hải đoàn 21 xung kích xây dựng cảnh quan đơn vị chính quy, xanh - sạch - đẹp”, gần 80 cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã dọn dẹp khuôn viên, cắt cỏ, vệ sinh bồn hoa, chăm sóc cây cảnh, đồng thời thu gom rác thải và làm sạch bờ biển khu vực cầu cảng nơi đơn vị đóng quân. Các phần việc được hoàn thành trong ngày, góp phần cải thiện cảnh quan và thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết của tuổi trẻ Hải đoàn 21.

Gần 80 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia dọn dẹp, cắt cỏ, vệ sinh bồn hoa, cây cảnh trong khuôn viên đơn vị

Sau khi hoàn tất công tác vệ sinh, cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiếp tục xới đất, trồng và vun luống hoa mới. Những luống hoa góp phần làm đẹp khuôn viên và xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, văn minh trong đơn vị.

Hải đoàn 21 thường xuyên tổ chức “Ngày thứ Bảy tình nguyện” và “Ngày Chủ nhật xanh”

“Ngày thứ Bảy tình nguyện” và “Ngày Chủ nhật xanh” là những hoạt động được Hải đoàn 21 tổ chức thường xuyên. Qua các đợt ra quân, cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã góp phần xóa bỏ nhiều “điểm đen” ô nhiễm, cải thiện môi trường và cảnh quan tại địa phương. Những việc làm cụ thể ấy cũng góp phần thắt chặt tình quân dân và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.