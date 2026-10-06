'Ngày thứ Bảy nông thôn mới' ở Tát Ngà

Đưa việc chung thành trách nhiệm

“Ngày thứ 7 nông thôn mới” đang dần trở thành hình ảnh quen thuộc ở 8/8 thôn của xã Tát Ngà. Từ những việc làm tưởng chừng nhỏ bé, phong trào đã tạo chuyển biến tích cực trong ý thức cộng đồng, góp phần làm thay đổi cảnh quan, môi trường và diện mạo nông thôn. Ngay từ khi triển khai, UBND xã đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, các cơ quan, đơn vị, các thôn và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của phong trào, thông qua hệ thống truyền thanh, các cuộc họp thôn, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể và tuyên truyền trực tiếp. Trong năm 2025 - 2026, toàn xã tổ chức 14 đợt ra quân, thu hút 1.123 lượt người.

Đông đảo nhân dân tham gia “Ngày thứ 7 nông thôn mới” ở xã Tát Ngà.

Sau mỗi đợt ra quân không chỉ những tuyến đường sạch hơn, những bụi cây được phát quang hay dòng nước trong rãnh thoát nước được khơi thông, mà còn là sự thay đổi trong cách nghĩ, cách làm của người dân. Tinh thần “việc chung” đang dần trở thành trách nhiệm của mỗi người dân. Không còn tâm lý coi vệ sinh đường làng, ngõ xóm hay chỉnh trang cảnh quan là việc riêng của thôn, của chính quyền, người dân ngày càng chủ động tham gia và cùng nhau giữ gìn thành quả. Những phần việc chung vì thế không chỉ hoàn thành nhanh hơn mà còn tạo sự gắn kết, đồng thuận trong cộng đồng. Đây cũng là cách phong trào từng bước chuyển từ vận động, huy động người dân tham gia sang hình thành ý thức tự giác, trách nhiệm thường xuyên trong xây dựng nông thôn mới.

Theo đồng chí Hoàng Văn Mai, Bí thư Đoàn xã Tát Ngà: Với đoàn viên, thanh niên, tham gia “Ngày thứ 7 nông thôn mới” là cách để tuổi trẻ đóng góp trực tiếp cho quê hương. Tuy nhiên, đây không chỉ là thực hiện một phần việc được giao, mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng. Chúng tôi xác định, những phần việc dù nhỏ nhưng rất thiết thực. Khi đoàn viên cùng người dân chung tay thực hiện, mọi người sẽ thấy rõ hơn trách nhiệm của mình đối với những việc chung, từ đó hình thành ý thức tự giác giữ gìn môi trường, cảnh quan ngay trong cuộc sống hằng ngày.

Đổi thay diện mạo nông thôn mới

Từ sự chung sức, chung tay của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhiều tuyến đường, khu dân cư ở Tát Ngà đang từng bước khoác lên diện mạo mới. Phong trào đã tập trung chỉnh trang cảnh quan với 18,5 km đường được phát quang cây cối, bụi rậm và vệ sinh; trồng, chăm sóc 300 cây xanh, hoa ven đường trên 2,5 km; cải tạo, chỉnh trang khuôn viên 58 hộ gia đình; vệ sinh, chỉnh trang 10 nhà văn hóa thôn và công trình công cộng. Những con đường sạch sẽ, những hàng cây xanh được chăm sóc, những khuôn viên gia đình gọn gàng đang tạo nên những thay đổi cụ thể trong đời sống nông thôn. Một số tuyến đường, khu dân cư được người dân chủ động vệ sinh thường xuyên, từng bước hình thành cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp.

Ngoài ra, phong trào cũng được lồng ghép với các hoạt động hỗ trợ sản xuất, chăm sóc cây trồng, vật nuôi, vệ sinh chuồng trại, làm đường nội đồng và chỉnh trang khu vực sản xuất. Xã đã tổ chức 3 đợt vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi, vệ sinh chuồng trại cho 1.123 hộ. Không chỉ góp sức gần 800 ngày công, nhân dân 8 thôn trong xã còn đóng góp cây xanh, vật liệu và các nguồn lực khác. Việc huy động được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, công khai, dân chủ, phù hợp với điều kiện từng thôn. Nhờ đó, qua 14 đợt ra quân, “Ngày thứ 7 nông thôn mới” ở Tát Ngà đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; cải thiện cảnh quan, vệ sinh môi trường; chỉnh trang đường làng, ngõ xóm; tăng cường tinh thần đoàn kết và huy động nguồn lực tại chỗ xây dựng nông thôn mới.

Phó Chủ tịch UBND xã Tát Ngà Hoàng Văn Huân cho biết: Mục tiêu quan trọng của phong trào là tạo được sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động, để xây dựng nông thôn mới trở thành công việc thường xuyên của cộng đồng. Chúng tôi xác định khi người dân thực sự là chủ thể thì các phong trào mới có thể duy trì lâu dài. Mỗi thôn lựa chọn những phần việc phù hợp với điều kiện thực tế, làm đến đâu thiết thực đến đó. Quan trọng là sau mỗi đợt ra quân, bà con tiếp tục duy trì việc vệ sinh, chăm sóc cảnh quan và cùng nhau giữ gìn thành quả.

Từ những công việc bình dị, một thói quen đang dần được hình thành, việc chung không còn là việc của riêng chính quyền hay một tổ chức nào, mà từng bước trở thành trách nhiệm chung của cộng đồng. Khi mỗi người cùng góp công, góp sức, những tuyến đường quê sạch đẹp hơn, môi trường sống tốt hơn. Đó cũng chính là cách Tát Ngà từng bước xây dựng diện mạo nông thôn mới từ sức dân, bằng sự đồng lòng và những hành động thiết thực mỗi ngày.