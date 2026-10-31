'Ngày thứ Bảy cùng dân' ở Mường Hung

Xã Mường Hung huy động các lực lượng tham gia "Ngày thứ Bảy cùng dân".

Cán bộ cùng dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Khi sương sớm còn chưa tan hết, Tổ công tác số 6 xã Mường Hung tổ chức “Ngày thứ Bảy cùng dân” tại bản Cát. Hàng trăm người, gồm: Cán bộ, chiến sĩ công an xã, Đồn Biên phòng Mường Cai cùng đông đảo bà con nhanh chóng chia thành các nhóm triển khai công việc. Bằng những việc làm thiết thực, cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân đang dần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng bản làng theo tiêu chí “Sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Bộ đội Đồn Biên phòng Mường Cai tham gia hoạt động "Ngày thứ Bảy cùng dân".

Ông Cà Văn Sương, Trưởng bản Cát, chia sẻ: Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, bà con trong bản hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích của phong trào “Ngày thứ Bảy cùng dân”, tự giác đóng góp vật liệu, ngày công và tích cực tham gia. Ngoài các đợt ra quân do tổ công tác phát động, bản Cát đã chủ động tổ chức 3 đợt với nhiều phần việc thiết thực, góp phần làm cho diện mạo bản ngày càng khang trang, sạch đẹp, củng cố tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Tổ công tác phát quang, dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Lau những giọt mồ hôi sau buổi lao động cùng bà con, Thượng tá Hoàng Văn Nghĩa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, Tổ trưởng Tổ công tác số 6 phấn khởi, chia sẻ: Tổ chúng tôi phụ trách 5 bản, gồm: Cát, Nà Ngần, Có Thón, Chiềng Xôm và Búa Hin. Triển khai từ đầu năm đến nay, mỗi tháng Tổ về với một bản, đảm bảo mỗi bản được hỗ trợ ít nhất 2 lượt trong năm. Cán bộ cùng dân dọn dẹp đường ngõ xóm, sửa chữa đường điện, nạo vét mương phai... Qua đó, cảnh quan bản làng ngày càng sạch đẹp, an ninh trật tự được giữ vững, ý thức và nếp sống của người dân từng bước chuyển biến tích cực.

Ra quân phát quang, dọn dẹp vệ sinh môi trường tại bản Cát, xã Mường Hung.

Đến nay, Tổ công tác số 6 đã triển khai ra quân tại 3/5 bản được phân công phụ trách, huy động 336 lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia phát quang, khơi thông 3,6 km rãnh thoát nước; chăm sóc 1,1 km đường hoa. Bên cạnh đó, Tổ trực tiếp hướng dẫn người dân kỹ thuật ghép cây, chuyển đổi cơ cấu cây trồng; vận động các hộ di dời chuồng trại, gắn biển “Nhà sạch, vườn đẹp” cho 5 hộ gia đình.

Tuyên truyền nhân bản Cát, xã Mường Hung xây dựng nông thôn mới.

Ở vùng cao, thay đổi những tập quán sinh hoạt lâu đời, như nuôi nhốt gia súc dưới gầm sàn, là việc không dễ. Vì vậy, các thành viên Tổ công tác kiên trì đến từng hộ tuyên truyền, giải thích, đồng thời trực tiếp hỗ trợ dọn dẹp, hướng dẫn người dân xây dựng hố rác, di dời chuồng trại ra xa nhà. Chị Lò Thị Thủy, bản Cát, chia sẻ: Trước đây, gia đình tôi đặt chuồng trại ngay sát nhà nên mất vệ sinh, ảnh hưởng đến sinh hoạt. Được cán bộ tuyên truyền, hướng dẫn, gia đình đã chủ động di dời chuồng ra xa. Đến nay, không gian quanh nhà đã thông thoáng, sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh hơn.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết

Triển khai phong trào “Ngày thứ Bảy cùng dân”, xã Mường Hung đã thành lập 6 tổ công tác, định kỳ vào cuối tuần sẽ trực tiếp xuống cơ sở làm cùng dân. Thực hiện các nhiệm vụ: Đối với tiêu chí “Sáng”, xã vận động xã hội hóa, huy động nhân dân lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời tại các tuyến đường, ngõ bản. Đối với tiêu chí “Xanh”, xã đẩy mạnh trồng cây xanh, thực hiện các tuyến đường hoa, hàng rào xanh và gắn việc bảo vệ rừng với phát triển kinh tế hộ gia đình. Với tiêu chí “Sạch”, phong trào tập trung ra quân tổng vệ sinh, khơi thông cống rãnh, phân loại rác thải tại nguồn và vận động bà con di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn. Tiêu chí “Đẹp” hướng tới việc chỉnh trang khuôn viên nhà ở, nhà văn hóa, giữ gìn mỹ quan nông thôn và kiên quyết chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm hành lang giao. Từ sự tích cực, “miệng nói tay làm” của cán bộ, phong trào đã thực sự đi sâu vào đời sống, khơi dậy tinh thần làm chủ của nhân dân.

Tuyên truyền lắp đặt bóng đèn năng lượng mặt trời tại bản Áng, xã Mường Hung.

Phong trào “Ngày thứ Bảy cùng dân” tại xã Mường Hung đã huy động sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, góp phần cải thiện cảnh quan, từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong cộng đồng. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực hưởng ứng bằng những phần việc cụ thể. Tiêu biểu, Hội Cựu chiến binh xã vận động nhân dân đóng góp 91,5 triệu đồng lắp đặt 61 bóng đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng đường quê; Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Phụ nữ tu sửa hơn 3 km đường nội bản, chăm sóc hàng trăm mét đường hoa, góp phần xây dựng bản làng ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.

Ông Tòng Văn Dần, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, chia sẻ: Khi có chủ trương xây dựng môi trường “Sáng, xanh, sạch, đẹp” và thắp sáng đường quê gắn với phong trào “Ngày thứ Bảy cùng dân”, Hội Cựu chiến binh xã đã đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền. Nhận thấy việc làm thiết thực, bà con rất đồng tình, tự nguyện đóng góp kinh phí lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời. Đến nay, toàn xã đã có khoảng 5 km điện chiếu sáng các tuyến đường bằng năng lượng mặt trời; tiêu biểu bản Có Thón có 1 km, Chiềng Cang 2 km và bản Cát 1 km, được thực hiện từ nguồn xã hội hóa do nhân dân tự nguyện đóng góp, tạo thuận lợi trong việc đi lại, đảm bảo an ninh trật tự.

Hội LHPN xã Mường Hung gắn biển công trình "Nhà sạch, vườn đẹp" tại bản Áng.

Để phong trào “Ngày thứ Bảy cùng dân” tiếp tục đi vào nền nếp, tạo sức lan tỏa sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực, xã Mường Hung duy trì sự vào cuộc thường xuyên của các tổ công tác, gắn trách nhiệm của cán bộ, đảng viên với từng địa bàn dân cư. Đồng chí Nguyễn Quốc Cường, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Đảng ủy xã sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ công tác duy trì nền nếp phong trào “Ngày thứ 7 cùng dân” tại 26 bản trên địa bàn. Những tháng cuối năm, xã tập trung gắn phong trào với hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thiết thực, ý nghĩa. Qua mỗi đợt ra quân, xã sẽ sơ kết, rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt. Mục tiêu là đưa việc bảo vệ môi trường, xây dựng quê hương trở thành ý thức tự giác, thường xuyên của mỗi người dân.

Khơi thông mương phai tại bản Yên Sơn, xã Mường Hung.

Phong trào “Ngày thứ Bảy cùng dân” đang tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường và nâng cao đời sống nhân dân ở xã Mường Hung. Qua những việc làm cụ thể, cán bộ, đảng viên ngày càng gần dân, sát cơ sở, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cộng đồng. Đây cũng là nền tảng để địa phương xây dựng bản làng sáng, xanh, sạch, đẹp, củng cố niềm tin của nhân dân, góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân.