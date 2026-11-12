Ngày thứ 3 'Hành trình kết nối 2026' tặng quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Trị

Bồi đắp truyền thống, gắn kết nghĩa tình

Ngày thứ 3 của "Hành trình kết nối 2026", các đại biểu Ủy ban MTTQVN TP.HCM đã có buổi thăm, làm việc với Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Trị. Bên cạnh việc trao đổi kinh nghiệm, đoàn đã chia sẻ tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố đối với người dân các tỉnh miền Trung trong việc chăm lo đời sống của người dân khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Bà Võ Thị Dung, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM tặng quà đến cụ bà Trần Thị A

Tham dự buổi làm việc tại UBND tỉnh Quảng Trị có ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM; ông Đào Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Trị; các chức sắc tôn giáo, kiều bào, thành viên Ủy ban MTTQVN TP.HCM, tỉnh Quảng Trị.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Đào Mạnh Hùng thông báo một số tình hình kinh tế, xã hội, tôn giáo trên địa bàn tỉnh đến các thành viên trong đoàn. Ông Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Trị cũng gửi lời cám ơn đến lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể, tôn giáo và nhân dân TP.HCM trong suốt nhiều năm qua đã quan tâm, đồng hành, hỗ trợ tỉnh Quảng Trị trên nhiều mặt trong đời sống xã hội.

Dịp này, đoàn cũng đã trao kinh phí 100 triệu đồng tặng quà đến 100 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, sự sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng của TP.HCM đối với người dân Quảng Trị.

Đại biểu Phật giáo tham dự chương trình

Chia sẻ với Báo Giác Ngộ, cụ Trần Thị A (Cẩm Lệ) cho biết, cụ có 9 người con nhưng có tới 6 người bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam. "Mặc dù ở cách xa hơn 27km, nhưng chính quyền tỉnh Quảng Trị đã tạo điều kiện, hỗ trợ xe đưa tôi đến nơi để nhận quà.", cụ nói.

"Những năm qua, chính quyền tỉnh Quảng Trị luôn quan tâm, chăm lo cho đời sống của gia đình. Hôm nay lại nhận được món quà quý giá từ các thành viên của đoàn, tôi không khỏi xúc động và trân quý tình cảm mà các cô, các chú dành cho gia đình.", cụ Trần Thị A bày tỏ.

Về với cội nguồn để thắp sáng ngọn lửa tri ân

Cũng trong hôm nay, đoàn cũng đã đến dâng hoa, dâng hương và viếng thăm mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Quảng Trị). Đây là nơi an nghỉ cuối cùng của vị Tổng Tư lệnh đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, được thực hiện theo di nguyện của Đại tướng.

Các đại biểu dâng hương tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Các đại biểu cũng đến thắp hương tưởng niệm trước Tượng đài Mẹ Suốt (đường Quách Xuân Kỳ, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị), một biểu tượng thiêng liêng, tôn vinh tinh thần yêu nước bất khuất và lòng dũng cảm phi thường của người phụ nữ Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ.

Công trình được khánh thành vào năm 2003, khắc họa chân thực hình ảnh mẹ Nguyễn Thị Suốt (1906-1968) - người Mẹ Việt Nam anh hùng đã bất chấp mưa bom bão đạn, ngày đêm chèo đò đưa bộ đội, thương binh và vũ khí qua sông Nhật Lệ suốt những năm tháng chiến tranh ác liệt (1964-1968).

Hoạt động này thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", phát huy tinh thần yêu nước, tri ân công lao của thế hệ đi trước đã cống hiến cho nền độc lập, tự do của dân tộc.

Đại diện các tôn giáo trước Tượng đài Mẹ Suốt

Với Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thì "Hành trình kết nối 2026" do MTTQVN TP.HCM tổ chức là một hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực, gắn kết tinh thần yêu nước và truyền thống dân tộc. Việc thăm lại các khu di tích lịch sử cách mạng cũng giúp bản thân thầy hiểu hơn về những tấm gương sáng từ các bậc lãnh đạo tiền bối, đồng thời nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm bảo vệ và xây dựng đất nước.

Thượng tọa cũng mong thế hệ trẻ hãy tạo cho mình cơ hội trở về với cội nguồn quê hương, noi theo tấm gương các anh hùng dân tộc để tiếp tục cống hiến sức trẻ, trí tuệ cho sự phát triển của đất nước trong tương lai.

"Mong rằng giới trẻ hôm nay, với sức trẻ, nhiệt huyết và năng lực của mình, hãy biết tận dụng tối đa thời gian và công sức để đền đáp sự hy sinh xương máu của các thế hệ đi trước. Hãy luôn lấy lý tưởng phụng sự cho đất nước, làm lợi ích cho số đông làm kim chỉ nam trong các hoạt động của mình.", Thượng tọa nói thêm.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Trước trụ sở Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Trị