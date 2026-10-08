Ngày Thị giác thế giới (8-10): Hãy yêu đôi mắt của bạn

Nhân Ngày Thị giác thế giới, thông điệp “Hãy yêu đôi mắt của bạn” nhắc nhở mỗi người cần quan tâm hơn đến việc chăm sóc và bảo vệ đôi mắt.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai khám mắt cho một bệnh nhi.

Đừng chủ quan với những dấu hiệu bất thường

Sau 2 tháng bị đau mắt, đỏ mắt, chảy nước mắt, nhỏ thuốc mãi không khỏi, bé gái N.C.V. (15 tuổi, ở xã Phú Lý) được người thân đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai để khám mắt.

Bé V. cho hay: Em thấy mắt phải đỏ và đau nên tự ra nhà thuốc ở gần nhà để mua thuốc nhỏ mắt. Nhưng nhỏ thuốc mãi mà không khỏi nên em đến một phòng khám tư nhân để khám và được cho thuốc về nhỏ. Sau 2 tháng liên tục nhỏ mắt mà không có tiến triển gì, mắt càng đỏ và đau nhức, em mới nhờ người thân đưa đến bệnh viện khám.

Bác sĩ chuyên khoa I Bùi Thị Nga, phụ trách Khoa Mắt, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết: Trường hợp nêu trên là lời cảnh báo rõ ràng về việc chủ quan khi mắt có biểu hiện bất thường. Qua soi đáy mắt trực tiếp, bác sĩ phát hiện trong mắt bệnh nhân có dị vật nhỏ, sắc và nhọn, bám vào giác mạc nên không thể tự loại bỏ bằng cách nhỏ thuốc thông thường. Bệnh nhân được chỉ định lấy dị vật bằng dụng cụ chuyên dụng, sau đó điều trị bằng thuốc phù hợp kết hợp theo dõi. Sau khi xử lý nguyên nhân, các triệu chứng đau, đỏ mắt, chảy nước mắt và khó chịu sẽ được cải thiện, thị lực cũng được đánh giá lại.

Theo bác sĩ Bùi Thị Nga, không phải cứ bị đỏ mắt là bệnh đau mắt đỏ. Đau mắt đỏ thông thường có ảnh hưởng cả 2 mắt nhưng không gây giảm thị lực rõ rệt. Trong khi đó, tình trạng đau 1 mắt kéo dài, đau nhức, chảy nước mắt, giảm thị lực là những dấu hiệu cần được khám chuyên khoa để tìm nguyên nhân. Nếu dị vật giác mạc không được phát hiện và lấy ra kịp thời, tổn thương có thể tiến triển thành viêm giác mạc sâu, để lại sẹo giác mạc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực, thậm chí có nguy cơ dẫn đến mù lòa.

Ngoài bệnh viêm kết giác mạc, mỗi ngày Khoa Mắt, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai khám, điều trị cho nhiều bệnh nhân bị các bệnh lý khác như: đau mắt đỏ, tật khúc xạ, một số bệnh lý mắt bẩm sinh, chấn thương mắt do tai nạn trong sinh hoạt…

Các bác sĩ nhãn khoa khuyến cáo: Khi mắt bị đau, đỏ kéo dài, chảy nước mắt nhiều, nhìn mờ, giảm thị lực hoặc có cảm giác cộm như có dị vật, người dân không nên tự mua thuốc điều trị kéo dài. Việc khám đúng chuyên khoa giúp xác định đúng nguyên nhân và điều trị đúng bệnh, tránh để một tổn thương tưởng chừng đơn giản trở nên nghiêm trọng. Người dân cũng nên khám mắt định kỳ 6 tháng/lần để phát hiện sớm các bệnh lý về mắt và các yếu tố nguy cơ.

Giữ cho đôi mắt khỏe đẹp

Anh N.T.H.H. (ở phường Trảng Bom) cho biết: Thấy con thường xuyên ngồi sát ti vi để xem, hay nheo mắt và không nhìn rõ vật ở xa nên anh đưa con đi khám. Kết quả bác sĩ chẩn đoán con anh bị cận thị kèm loạn thị, phải đeo kính, đồng thời phải thay đổi thói quen sinh hoạt. Theo anh H., từ khi dịch Covid-19 đến nay, con trai anh thường xuyên sử dụng điện thoại, máy tính bảng để học tập, giải trí, hầu như ngày nào cũng dùng từ 4-5 tiếng đồng hồ.

Bác sĩ Bùi Thị Nga cho hay: Trong điều kiện hiện nay, rất khó để trẻ em hoàn toàn không sử dụng thiết bị điện tử. Tuy nhiên, việc tiếp xúc với màn hình điện thoại, máy tính quá lâu là một trong những yếu tố khiến tỷ lệ trẻ mắc tật khúc xạ gia tăng. Do đó, cha mẹ cần kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị điện tử của trẻ, sau khoảng 30-45 phút nhìn màn hình, nên cho trẻ nghỉ, hạn chế sử dụng thiết bị vào ban đêm, khuyến khích trẻ ngủ sớm.

Bên cạnh đó, trẻ cần được cung cấp các nhóm thực phẩm giàu chất đạm như: thịt, trứng, cá, rau xanh và các loại củ, quả có màu đỏ, vàng. Việc bổ sung vitamin hay thực phẩm chức năng cần có chỉ định phù hợp, không nên sử dụng tùy tiện vì dư thừa cũng có thể gây hại. Nếu phát hiện trẻ thường xuyên nheo mắt, nhìn nghiêng, ngồi quá gần khi xem tivi hoặc học tập, than đau đầu, nhìn không rõ hoặc xuất hiện tình trạng lé, phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa mắt để thăm khám và đo khúc xạ chính xác, điều chỉnh kịp thời.

Với người trưởng thành, các bác sĩ khuyến cáo việc bảo vệ mắt cần gắn với kiểm soát các bệnh lý nền, đặc biệt là đái tháo đường; phòng tránh chấn thương trong lao động và sinh hoạt; hạn chế các yếu tố gây hại cho mắt và không tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt khi chưa được thăm khám.