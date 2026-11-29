Bellingham cố tình dùng tay tác động vào bóng.

Rạng sáng 29/11, Real Madrid nhận cú sốc tại Bernabeu khi để Alaves đánh bại 2-1, chấm dứt chuỗi 10 trận toàn thắng trên mọi đấu trường. Trong ngày đội nhà gục ngã, Bellingham trở thành tâm điểm với hai tình huống gây tranh cãi liên tiếp ở cuối trận.

Phút 82, tiền vệ người Anh có pha dùng tay tác động vào bóng sau tình huống tranh chấp với Aitor Manas. Đây là tình huống khiến Bellingham đối mặt nguy cơ nhận thêm thẻ vàng, nhưng anh may mắn thoát án phạt từ trọng tài.

Tuy nhiên, vận may không tiếp tục đứng về phía ngôi sao người Anh. Sáu phút sau, Bellingham ngã trong vòng cấm sau tình huống va chạm với cầu thủ Alaves. Trọng tài Soto Grado ban đầu chỉ tay vào chấm phạt đền, mang đến hy vọng gỡ hòa cho Real Madrid.

Như thường lệ, VAR lập tức vào cuộc. Sau khi trực tiếp xem lại tình huống, trọng tài xác định Bellingham chủ động tìm kiếm va chạm và ngã xuống. Quả phạt đền bị hủy bỏ. Không dừng lại ở đó, tiền vệ 23 tuổi còn phải nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi giả vờ ngã, đồng nghĩa với việc bị truất quyền thi đấu.

Tình huống trọng tài tham khảo VAR và quyết định phạt Bellingham vì ăn vạ.

Chuyên gia trọng tài Iturralde Gonzalez đồng tình với quyết định này. Ông nhận định Bellingham chủ động đặt chân xuống mặt sân để tạo ra va chạm rồi ngã xuống. Theo cựu trọng tài người Tây Ban Nha, khi hủy quả phạt đền, trọng tài buộc phải cảnh cáo cầu thủ Real Madrid.

Chiếc thẻ đỏ khép lại ngày thi đấu đáng quên của Bellingham. Trước đó, Real Madrid đã thủng lưới hai lần sau những pha phản công sắc bén của Alaves. Mbappe ghi bàn rút ngắn tỷ số ở phút 69, nhưng đội chủ sân Bernabeu không thể tránh thất bại.

Không chỉ đánh mất chuỗi 10 trận thắng, Real Madrid còn mất Bellingham ở trận đấu tiếp theo trên sân Anoeta của Real Sociedad. Một buổi tối mà tiền vệ người Anh có quá nhiều lý do để tiếc nuối.

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