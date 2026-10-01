Ngày thi đấu đầu tiên Giải Bóng chuyền hơi trung cao tuổi: Các đội của Cao Bằng thắng 3 trận vòng bảng

Các trận đấu được tổ chức theo 4 bảng A, B, C, D, ở 4 nhóm tuổi của nam và nữ. Nội dung nữ gồm các nhóm tuổi 40 - 46, 47 - 53, 54 - 60 và từ 61 tuổi trở lên; nội dung nam gồm 45 - 51, 52 - 58, 59 - 65 và từ 66 tuổi trở lên.

Qua các trận đấu, các đội thi đấu quyết liệt, bám sát điểm số ở nhiều set. Một số đội giành chiến thắng với tỷ số cách biệt như: Công ty Nam Thăng Long, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên, Thái Nguyên, Cao Bằng, Hà Nội, xã Yên Phong, Phù Ninh, Chợ Rã...

Trận thi đấu giữa đội Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch Cao Bằng và Công ty Quảng cáo Ba Bể.

Tham dự giải, tỉnh Cao Bằng thành lập đoàn gồm 8 đội với 80 vận động viên, tham gia thi đấu ở tất cả các nội dung. Trong ngày thi đấu đầu tiên, các đội của Cao Bằng thi đấu 3 trận và đều giành chiến thắng, tạo thuận lợi cho việc cạnh tranh thứ hạng tại vòng bảng.

Các trận đấu tiếp tục diễn ra đến ngày 4/10 tại Nhà thi đấu đa năng, Trung tâm Đào tạo, Thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh. Kết quả thi đấu và thứ hạng các đội sẽ tiếp tục được Báo Cao Bằng điện tử cập nhật.