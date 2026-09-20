Ngày thi đấu 20/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20: Nhiều nội dung kỳ vọng huy chương

Ngày 20/9, Đoàn Thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu sôi động tại ASIAD 20 với nhiều nội dung đáng chú ý.

Tâm điểm là đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Trung Quốc ở tứ kết lúc 11h00, trước khi đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam gặp Hong Kong (Trung Quốc) lúc 13h30.

Bên cạnh đó, các vận động viên Việt Nam sẽ tranh tài ở nhiều môn như bơi, bắn súng, karate, xe đạp, teqball, MMA và wushu, trong đó có không ít nội dung chung kết và tranh huy chương.

Đáng chú ý, bơi có các lượt chung kết từ 15h00; karate bước vào các lượt bán kết, chung kết trong buổi chiều; Phạm Lê Xuân Lộc thi chung kết tính giờ cá nhân nam lúc 11h30, trong khi teqball có hai nội dung tranh huy chương Đồng.

Ở MMA, Lò Thị Phung và Quàng Văn Minh lần lượt bước vào vòng loại từ 08h30 và 10h30.

Wushu cũng có Nguyễn Văn Sỹ thi chung kết trường quyền nam lúc 07h00, cùng Ngô Thị Phương Nga và Trương Văn Chưởng tranh tài ở các nội dung vòng loại vào buổi chiều.

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