Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng (15-10): Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh rửa tay với xà phòng trước khi thực hiện ca phẫu thuật.

Từ gia đình, trường học đến cơ sở y tế, mỗi đôi bàn tay sạch không chỉ bảo vệ sức khỏe bản thân mà còn góp phần ngăn chặn sự lây lan của mầm bệnh trong cộng đồng.

Ngăn chặn mầm bệnh

Bàn tay là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với đồ vật, bề mặt và môi trường xung quanh. Trong sinh hoạt hằng ngày, vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh có thể bám vào tay khi cầm, nắm đồ vật, đi vệ sinh, chăm sóc người bệnh hoặc tiếp xúc với thực phẩm chưa bảo đảm vệ sinh. Nếu tay không được rửa sạch, những tác nhân này có thể theo bàn tay xâm nhập vào cơ thể qua đường miệng, mũi, mắt hoặc lây truyền sang người khác khi tiếp xúc. Đáng chú ý, trẻ em là nhóm dễ bị ảnh hưởng bởi các bệnh truyền nhiễm do hệ miễn dịch còn yếu, thói quen vệ sinh cá nhân chưa được hình thành đầy đủ.

Thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết: Rửa tay với xà phòng và nước sạch giúp loại bỏ bụi bẩn, giảm lượng vi sinh vật trên da, qua đó hạn chế nguy cơ mắc và lây truyền một số bệnh, đặc biệt là bệnh tiêu chảy và nhiễm khuẩn đường hô hấp. Việc rửa tay cần được thực hiện thường xuyên, nhất là trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi ho hoặc hắt hơi, sau khi vui chơi, tiếp xúc với các bề mặt có nguy cơ nhiễm bẩn và khi đi từ ngoài đường về nhà. Đối với trẻ nhỏ, cha mẹ cần hướng dẫn, nhắc nhở và làm gương để trẻ hình thành thói quen này từ sớm.

Ý thức được tầm quan trọng của rửa tay với xà phòng, nhiều trường học trên địa bàn thành phố thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn để học sinh thực hành rửa tay đúng cách.

Cô Hoàng Thị Ngọc, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn An Ninh (phường Tam Hiệp) chia sẻ: Từ sau đại dịch Covid-19, nhà trường đặc biệt chú trọng việc giáo dục học sinh rửa tay với xà phòng đúng cách, không đưa tay chưa được rửa sạch lên mắt, mũi, miệng, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh để bảo vệ sức khỏe bản thân và các bạn học, thầy cô, gia đình các em. Khi hiểu được ý nghĩa của việc rửa tay với xà phòng, học sinh đều hào hứng tham gia.

Yêu cầu quan trọng với nhân viên y tế

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, quy trình rửa tay thường quy gồm 6 bước, với thời gian thực hiện khoảng 30 giây. Trước hết là làm ướt tay và chà 2 lòng bàn tay vào nhau. Tiếp đến là chà lòng bàn tay lên mu và kẽ ngoài các ngón tay; chà 2 lòng bàn tay, miết các kẽ ngón; chà mặt ngoài các ngón tay vào lòng bàn tay đối diện, xoay, chà sạch từng ngón cái; chà các đầu ngón tay vào lòng bàn tay đối diện. Cuối cùng là rửa sạch tay dưới vòi nước chảy và lau khô bằng khăn sạch.

Tại các cơ sở y tế, vệ sinh tay là yêu cầu quan trọng trong kiểm soát nhiễm khuẩn. Bà Phạm Thị Tú Oanh, giám sát kiểm soát nhiễm khuẩn (Bệnh viện Thuận Mỹ ITO Đồng Nai, phường Trấn Biên) cho hay: Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch là biện pháp cơ bản trong kiểm soát nhiễm khuẩn, giúp loại bỏ vết bẩn và giảm lượng vi sinh vật trên bàn tay. Biện pháp này đặc biệt cần thiết khi bàn tay có vết bẩn hoặc dính máu, dịch cơ thể, góp phần ngăn ngừa sự lan truyền vi sinh vật qua tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp, hạn chế lây nhiễm chéo giữa người bệnh, nhân viên y tế và môi trường chăm sóc. Từ đó phòng ngừa nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Tại Bệnh viện Thuận Mỹ ITO Đồng Nai, việc rửa tay với xà phòng được chú trọng triển khai và giám sát thường xuyên.

Các bác sĩ lưu ý người dân chú ý rửa tay trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi xử lý rác, tiếp xúc với vật nuôi hoặc khi tay bị bẩn. Trong trường hợp tay dính đất, dầu mỡ, máu hay dịch cơ thể, cần ưu tiên rửa bằng xà phòng và nước sạch.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Truyện, Phó Trưởng khoa Ngoại sản liên chuyên khoa (Bệnh viện Thuận Mỹ ITO Đồng Nai) cho biết: Trong phẫu thuật, rửa tay bằng xà phòng là bước thiết yếu để làm giảm vi khuẩn trên bàn tay nhân viên phẫu thuật, góp phần phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ và duy trì môi trường mổ vô khuẩn. Nguồn nước vô khuẩn khi rửa tay và tuân thủ quy trình vô khuẩn phòng mổ trước phẫu thuật/thủ thuật là các thành phần đi kèm quan trọng của dự phòng nhiễm khuẩn vết mổ.

“Bảo vệ người bệnh khỏi nhiễm khuẩn do nhân viên y tế lây truyền sang, đồng thời bảo vệ nhân viên y tế khỏi phơi nhiễm tác nhân gây bệnh sau tiếp xúc với người bệnh, với máu, dịch cơ thể và bề mặt nhiễm bẩn là mục tiêu tối thượng trong khám, chữa bệnh. Vì thế, rửa tay với xà phòng không chỉ là thao tác vệ sinh đơn thuần mà là biện pháp can thiệp an toàn cho cả người bệnh và nhân viên y tế. Đây là biện pháp có hiệu quả cao, chi phí thấp và bắt buộc phải được tuân thủ nghiêm ngặt trong tiếp xúc với người bệnh, khi thực hiện thủ thuật và phẫu thuật” - bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Truyện nhấn mạnh.