Ngày thế giới phòng chống đột quỵ: Thay đổi lối sống ngăn ngừa đột quỵ

Từ những lời khẳng định phơi nắng giúp ngủ ngon, giảm đau xương khớp..., nhiều trải nghiệm cá nhân đang cộng hưởng lan truyền trên mạng xã hội về cách chữa bệnh "ngon, bổ, rẻ" này. Ánh sáng tự nhiên có lợi cho sức khỏe, nhưng cảm giác dễ chịu không đồng nghĩa bệnh đã khỏi. Khi lời truyền miệng được xem như bằng chứng y khoa, người thực hành có thể đối diện tổn thương da, bỏ qua triệu chứng nguy hiểm hoặc chậm trễ điều trị.