Ngày thế giới phòng chống đột quỵ 29/10: Thay đổi lối sống giúp ngăn ngừa đột quỵ

Đột quỵ là căn bệnh nghiêm trọng, có thể đe dọa tính mạng và để lại nhiều di chứng nặng nề cho người mắc.

Nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ việc căng thẳng kéo dài, áp lực trong công việc, thói quen ăn uống thiếu lành mạnh, hút thuốc lá và tình trạng ít vận động trong sinh hoạt hằng ngày.

Những yếu tố này dần làm tổn thương mạch máu, tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ.

Để phòng bệnh hiệu quả, cần thực hiện đồng thời nhiều biện pháp như: Duy trì lối sống lành mạnh, vận động thường xuyên, không hút thuốc lá, kiểm soát huyết áp, hạn chế uống rượu bia, kiểm soát cholesterol, quản lý tốt bệnh tiểu đường, tránh căng thẳng…/.