NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG, CHỐNG BỆNH DẠI (28-9): Tiêm vaccine cho chó, mèo để ngăn ngừa bệnh dại

Chủ động tiêm vaccine cho đàn chó, mèo là giải pháp quan trọng để ngăn chặn nguồn lây bệnh dại từ vật nuôi sang người.

Trách nhiệm với vật nuôi

Chị Hà Thị Mai Then (ở phường Tam Hiệp) có tình yêu đặc biệt với chó, mèo. Chị Then đang nuôi 15 con mèo và 4 con chó. Mỗi con vật được chị đặt tên riêng và xem chúng như những người bạn. Cũng chính vì vậy, chị Then luôn chú ý bảo vệ đàn vật nuôi bằng cách tiêm đầy đủ vaccine phòng bệnh dại cho chúng. Hằng năm, chị chủ động đưa đàn chó, mèo đi tiêm vaccine phòng dại theo quy định; đồng thời theo dõi sức khỏe và quản lý vật nuôi, không thả rông chó, mèo, không cho tiếp xúc với người lạ.

Tiêm vaccine phòng bệnh dại cho chó trong khuôn khổ lễ mít tinh hưởng ứng ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2026 tại Đồng Nai.

“Đã nuôi chó, mèo thì phải có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ chúng. Tiêm vaccine không chỉ giúp phòng bệnh cho vật nuôi mà còn giúp bảo vệ sức khỏe cho chính mình, các thành viên trong gia đình và những người xung quanh. Chi phí tiêm phòng cho chó, mèo không lớn so với những nguy cơ có thể xảy ra nếu vật nuôi mắc bệnh dại. Vì vậy, tôi luôn duy trì việc tiêm phòng đầy đủ, đúng lịch cho chó, mèo qua từng năm” - chị Then chia sẻ.

Cũng rất thích nuôi chó, anh Trần Duy Linh (ở phường Tân Triều) cho biết: “Gia đình tôi nuôi 2 con chó đã 10 năm nay và xem chúng như những thành viên trong gia đình. Hằng năm, tôi đều đưa chó đến phòng khám thú y để tiêm vaccine. Chó được xích nhốt trong khuôn viên nhà, không thả rông. Thi thoảng, khi dắt chó đi dạo, tôi đều rọ mõm cho chó để đảm bảo an toàn cho những người xung quanh”.

Ông Nguyễn Trường Giang, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản Đồng Nai (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho hay: Mặc dù nhiều người đã có ý thức bảo vệ sức khỏe cho đàn vật nuôi, song tỷ lệ đàn chó, mèo trên địa bàn thành phố được tiêm vaccine phòng bệnh dại trong những năm qua vẫn chưa đạt yêu cầu. Trong năm 2025, mới chỉ có 37,2% tổng đàn chó, mèo trên địa bàn thành phố được tiêm vaccine phòng bệnh dại, tương đương với hơn 135,9 ngàn liều vaccine. Trong khi đó, Đồng Nai đặt mục tiêu hằng năm tỷ lệ tiêm vaccine phòng dại phải đạt trên 90% đàn chó, mèo tại các phường và trên 75% tại các xã. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tạo miễn dịch chủ động cho đàn vật nuôi, hạn chế nguy cơ phát sinh, lây lan bệnh dại trong cộng đồng.

Quản lý sát đàn vật nuôi

Ông Nguyễn Trường Giang nhấn mạnh: Từ thực tế những ổ dịch bệnh dại trên địa bàn thành phố thời gian qua cho thấy, mầm bệnh dại có thể tồn tại ngay trong khu dân cư, trong những con chó, mèo chưa được tiêm phòng, những con chó, mèo thả rông, không được quản lý. Bên cạnh đó, cần phải thay đổi tâm lý chủ quan của một bộ phận người dân cho rằng chó, mèo nuôi trong nhà thì không có nguy cơ mắc bệnh dại hoặc chỉ cần tiêm phòng khi có dịch. Phòng bệnh phải bắt đầu từ trước khi có dịch, không phải chờ đến khi có người tử vong do bệnh dại mới hành động.

Do đó, ông Nguyễn Trường Giang đề nghị các xã, phường cần rà soát, cập nhật đầy đủ số hộ nuôi chó, mèo; tổ chức tiêm phòng đầy đủ, đúng thời gian; xử lý nghiêm tình trạng chó thả rông tại nơi công cộng. Đặc biệt, những người nuôi chó, mèo cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm với vật nuôi. Bởi khi một con chó mắc bệnh dại, nguy cơ không chỉ dừng lại ở chủ vật nuôi mà có thể lan sang nhiều người trong cộng đồng.

Để tránh nguy cơ mắc bệnh dại, bác sĩ chuyên khoa I Cao Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai lưu ý: Người dân nếu bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm vào vùng da bị trầy xước, cần lập tức rửa kỹ vết thương bằng xà phòng và nước sạch, sau đó đến cơ sở y tế để được tư vấn, đánh giá nguy cơ và tiêm vaccine, huyết thanh kháng dại khi có chỉ định. Tuyệt đối không tự điều trị, đắp thuốc nam hoặc chờ đến khi xuất hiện triệu chứng mới đi khám. Ngoài ra, người dân không nên tự ý giết thịt, tiêu hủy động vật nghi mắc bệnh dại. Cần nhốt con vật để theo dõi sức khỏe con vật, báo cáo cho cơ quan thú y, trạm y tế địa phương để theo dõi và xử lý nguồn lây nếu có.

Đồng Nai hiện có 95 điểm tiêm vaccine phòng bệnh dại cho người tại 39/95 xã, phường và 25 điểm tiêm huyết thanh kháng dại cho người tại 19/95 xã, phường.

“Phòng bệnh dại bắt đầu từ mỗi gia đình có nuôi chó, mèo. Một mũi vaccine đúng lịch cho vật nuôi có thể tạo thêm một lớp bảo vệ cho cả gia đình và cộng đồng. Khi việc tiêm phòng vaccine phòng dại cho chó, mèo trở thành thói quen của người nuôi, cùng với sự quản lý chặt chẽ của chính quyền và ngành chức năng, nguy cơ bệnh dại sẽ từng bước được kiểm soát. Từ đó hướng đến mục tiêu không còn người tử vong do bệnh dại vào năm 2030” - bác sĩ Cao Văn Dũng cho biết.