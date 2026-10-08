Ngày Thanh Toán Số Việt Nam 2026: Công nghệ số là đòn bẩy cho lối sống xanh bền vững

Việc đổi tên từ “Ngày Thẻ Việt Nam” sang “Ngày Thanh toán số Việt Nam” từ năm 2026 phản ánh bước chuyển của chính thị trường từ những chiếc thẻ vật lý sang những phương thức thanh toán không dùng tiền mặt mới hiện đại hơn như mã QR, thanh toán chạm (Tap to Pay), ví điện tử, thanh toán di động và thanh toán bằng sinh trắc học. Thanh toán không còn là một thao tác riêng lẻ, mà đang trở thành một mắt xích được tích hợp trong hầu hết dịch vụ của đời sống - từ mua sắm, di chuyển, du lịch đến y tế, giáo dục và dịch vụ công.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Đồng Trưởng Ban Tổ chức cho biết: “Sau 5 mùa Ngày Thẻ Việt Nam, chiếc thẻ đã không còn là phương tiện thanh toán duy nhất. Người dân hôm nay trả viện phí bằng mã QR, nộp thuế trên điện thoại, mua sắm ở nước ngoài chỉ với một lần quét. Thanh toán số đã trở thành một phần tự nhiên của đời sống, và câu hỏi chúng tôi đặt ra năm nay là: Mỗi cú chạm ấy còn có thể mang lại điều gì lớn hơn sự tiện lợi?

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Đồng Trưởng Ban Tổ chức chương trình.

Chủ đề “Chạm số - Sống xanh” là câu trả lời. Một hóa đơn điện tử thay cho tờ giấy in, một mã QR thay cho đồng tiền mặt phải in ấn, vận chuyển, kiểm đếm, một thủ tục hoàn tất trên điện thoại thay cho một chuyến đi và một lần xếp hàng - mỗi lựa chọn nhỏ ấy, khi được hàng triệu người lặp lại mỗi ngày, sẽ tạo nên khác biệt thật sự cho môi trường và cho xã hội. Chúng tôi muốn người trẻ thấy rằng sống xanh không phải điều gì xa vời, mà có thể bắt đầu từ chính chiếc điện thoại trong tay.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, sau 5 mùa Ngày Thẻ Việt Nam, chiếc thẻ đã không còn là phương tiện thanh toán duy nhất.

Tiện lợi phải đi cùng an toàn. Vì vậy, chương trình năm nay dành sự quan tâm đặc biệt cho việc bảo vệ người dùng, nhất là người cao tuổi và người mới tiếp cận ngân hàng số, để không ai bị bỏ lại phía sau. Báo Tiền Phong tự hào tiếp tục đồng hành cùng Ngân hàng Nhà nước và các đơn vị liên quan, góp phần hiện thực hóa Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia và tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”.

Với chủ đề "Chạm số - Sống xanh", Ngày Thanh Toán Số Việt Nam 2026 truyền tải thông điệp: công nghệ số là đòn bẩy cho lối sống xanh bền vững. Mỗi giao dịch không tiền mặt chỉ trong một chạm không chỉ tiện lợi, an toàn mà còn góp phần giảm dấu chân môi trường. Năm nay, chương trình mở rộng đối tượng hướng tới, không chỉ giới hạn ở khối ngân hàng mà tới người dân và doanh nghiệp nói chung, đặc biệt là người trẻ và gia đình trẻ.

Ông Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS, Đồng Trưởng Ban Tổ chức chia sẻ: "Sau 5 năm đồng hành cùng Báo Tiền Phong tổ chức Ngày thẻ Việt Nam, chúng tôi vui mừng khi chương trình bước sang giai đoạn mới với tên gọi Ngày Thanh Toán Số Việt Nam. Các bạn trẻ hôm nay đã quen thuộc với phương thức quét mã QR hay chạm điện thoại để thanh toán. Thẻ là điểm khởi đầu, còn thanh toán số là hành trình của cả thế hệ trẻ hôm nay.

Ông Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS, Đồng Trưởng Ban Tổ chức chương trình.

Với chủ đề “Chạm số - Sống xanh” chúng tôi muốn mỗi trải nghiệm thanh toán của các bạn trẻ, từ ly trà sữa đến chuyến du lịch nước ngoài, ngay trên ứng dụng ngân hàng, ví điện tử quen thuộc. Nhưng kết nối thông minh phải đi cùng an toàn: Thanh toán càng nhanh, người dùng càng cần được bảo vệ.

Thông qua chương trình, NAPAS cùng các tổ chức thành viên và đối tác sẽ mang đến những hoạt động trải nghiệm và chương trình ưu đãi thiết thực. Chúng tôi mong mỗi bạn trẻ không chỉ thanh toán số thành thạo mà còn thanh toán liền mạch và an toàn".

Bà Đoàn Hồng Nhung - Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank, đại diện Nhà tài trợ Kim cương Vietcombank khẳng định: “Vietcombank luôn theo đuổi định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, phát triển các giải pháp thanh toán nhanh hơn, thuận tiện hơn, an toàn hơn và xanh hơn. Từ thanh toán một chạm, QR, Apple Pay, thanh toán xuyên biên giới đến thẻ MeGO và tính năng theo dõi dấu chân carbon trên VCB Digibank, Vietcombank mong muốn công nghệ ngày càng trở thành một phần tự nhiên trong đời sống, đặc biệt với khách hàng trẻ.

Bà Đoàn Hồng Nhung - Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank, đại diện Nhà tài trợ Kim cương Vietcombank.

Đáng chú ý, khách hàng hiện có thể sử dụng chính ứng dụng VCB Digibank để thanh toán QR tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, góp phần đưa trải nghiệm thanh toán số vượt ra ngoài biên giới. Đồng thời, ngân hàng đang tiếp tục mở rộng kết nối thanh toán với giao thông, mua sắm, du lịch và các hệ sinh thái trong và ngoài nước, hướng tới từng bước xây dựng “Đường tài chính số - Phố không tiền mặt”, nơi mỗi giao dịch không chỉ thuận tiện hơn mà còn góp phần hình thành những lựa chọn sống hiện đại và bền vững hơn”.