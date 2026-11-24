Sự kiện khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam ở Hà Nội. Ảnh: Việt Linh.

Tối 22/11, đường Nguyễn Huệ ở TP.HCM đông nghịt người. Tiếng trống hội vang lên, những chiếc khăn rằn xuất hiện trong vũ điệu tập thể, hàng trăm nghệ sĩ và vũ công tham gia chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Tại Hà Nội, hàng nghìn nghệ nhân, nghệ sĩ và người dân cũng xuống đường trong cuộc diễu hành di sản quanh hồ Hoàn Kiếm.

Cùng thời điểm, lượng vé miễn phí mở đăng ký trực tuyến cho concert quốc gia Muôn sắc Việt Nam tại sân Mỹ Đình đã được đăng ký hết chỉ sau tám phút. Sự kiện dự kiến đón khoảng 50.000 khán giả, nhưng nhu cầu lớn đến mức xuất hiện tình trạng rao bán lại vé miễn phí với giá hàng trăm nghìn đồng, thậm chí cả triệu đồng.

Những ngày cuối tháng 11, văn hóa trở thành lý do để người dân xuống đường, đến rạp chiếu phim, vào bảo tàng hay tìm hiểu những di sản lâu nay ít có dịp tiếp xúc. Không khí ấy khiến cách gọi “Tết Văn hóa” trở nên có sức gợi, dù đây mới là năm đầu tiên Việt Nam chính thức có một ngày nghỉ lễ dành riêng cho văn hóa.

Các nghệ sĩ tham gia diễu hành Ngày Văn hóa Việt Nam ở TP.HCM. Ảnh: Phương Lâm.

Văn hóa là gì mà cần đến một ngày Tết?

Trong Việt Nam văn hóa sử cương xuất bản năm 1938, học giả Đào Duy Anh từng viết: “Văn hóa tức là sinh hoạt”. Ông nhìn văn hóa từ đời sống con người, bao gồm nhiều phương diện vật chất lẫn tinh thần. Đến năm 1982, Tuyên bố Mexico về Chính sách văn hóa của UNESCO cũng đưa ra một định nghĩa rộng, xem văn hóa bao gồm nghệ thuật, văn học, lối sống, hệ giá trị, truyền thống và tín ngưỡng.

Văn hóa, theo cách hiểu ấy, không chỉ nằm trong những di tích cổ kính hay các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trang trọng. Văn hóa còn hiện diện trong bữa cơm gia đình, lời ăn tiếng nói, tập quán cộng đồng, một điệu hát dân gian hay những sáng tạo mới của người trẻ.

Ngày 24/11 được lựa chọn gắn với Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội năm 1946. Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự hội nghị và xác định sứ mệnh của văn hóa: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Tư tưởng ấy tiếp nối những định hướng từ Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943, với ba nguyên tắc dân tộc, khoa học và đại chúng.

Đúng 80 năm sau, ngày 24/4/2026, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 28/2026/QH16 về phát triển văn hóa Việt Nam, chính thức lấy ngày 24/11 hằng năm làm Ngày Văn hóa Việt Nam. Theo nghị quyết, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Việt Nam không phải nước đầu tiên dành một ngày nghỉ cho văn hóa. Nhật Bản đã có Ngày Văn hóa (Bunka no Hi) vào 3/11 hằng năm, là ngày nghỉ lễ quốc gia nhằm đề cao tự do, hòa bình và nuôi dưỡng văn hóa. Dù mô hình khác nhau, Hàn Quốc cũng tổ chức Culture Day với các chương trình ưu đãi, khuyến khích người dân tham gia các hoạt động văn hóa. Từ tháng 4/2026, chương trình được mở rộng từ thứ Tư cuối cùng mỗi tháng sang tất cả các ngày thứ Tư.

Sự thú vị ở Hàn Quốc là cách duy trì cơ hội tiếp cận văn hóa một cách đều đặn. Người dân có thêm dịp đến rạp, xem biểu diễn và tham gia các hoạt động nghệ thuật trong lịch sinh hoạt thường xuyên, thay vì chỉ chờ đến một ngày hội lớn trong năm.

Toàn quốc bùng nổ sự kiện Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Việt Linh.

Bùng nổ sự kiện văn hóa toàn quốc

Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên năm nay bắt đầu bằng một ngày nghỉ chính thức, cùng hàng trăm hoạt động hưởng ứng trên toàn quốc. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cả 34 tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam, với hơn 400 chương trình, hoạt động được chuẩn bị.

Ở Hà Nội, concert quốc gia Muôn sắc Việt Nam dự kiến đón 50.000 khán giả tại sân Mỹ Đình, quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ. Tại TP.HCM, chuỗi chương trình trên phố Nguyễn Huệ kết hợp hát bội, cải lương, đờn ca tài tử, nghệ thuật các dân tộc với âm nhạc đương đại, trình diễn ánh sáng và các hoạt động cộng đồng.

Ninh Bình giới thiệu di sản tại Cố đô Hoa Lư; Quảng Ngãi tổ chức các hoạt động cồng chiêng, nghề truyền thống; Khánh Hòa đưa trải nghiệm văn hóa Chăm đến các khu di tích; Cần Thơ chuẩn bị công diễn Tiếng Hò Sông Hậu.

Điện ảnh cũng có một đợt hưởng ứng đáng kể, với sự tham gia của cả cơ quan quản lý lẫn doanh nghiệp. Theo Cục Điện ảnh, 33 cụm rạp trên toàn quốc tham gia chương trình chiếu phim miễn phí từ ngày 22 đến 24/11. Bên cạnh phim truyện như Chuyện tình Khau Vai, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu, khán giả còn có cơ hội xem phim tài liệu và hoạt hình. Các hệ thống CGV, Lotte, Galaxy, Beta cùng tham gia các hoạt động hưởng ứng. Riêng CGV có chương trình ưu đãi Culture Day vào thứ Hai cuối cùng mỗi tháng, với giá vé 2D tiêu chuẩn từ 58.000 đến 68.000 đồng, áp dụng trong tháng 11 vào các ngày 23 và 30/11.

Tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia ở Hà Nội, Tri thức - Znews ghi nhận nhiều gia đình, người trẻ và khán giả lớn tuổi đến xem phim miễn phí. Bà Bùi Ngọc Hiền, 61 tuổi, cho biết đã khá lâu không ra rạp, nên lần này đăng ký cùng bạn bè.

Cùng với điện ảnh, chính sách miễn phí tham quan nhiều bảo tàng, di tích vào ngày 24/11 cũng tạo thêm cơ hội cho công chúng khám phá di sản. Theo Thông tư số 167/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính, 13 địa điểm văn hóa, di tích và vườn quốc gia được miễn phí tham quan trong dịp này, trong đó có Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và Dinh Độc Lập.

Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ nằm ở việc tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc, mà còn tạo cơ hội để mỗi người có thêm thời gian tìm hiểu các loại hình văn hóa, nghệ thuật của quê hương. Ca sĩ Phương Mỹ Chi

Tại TP.HCM, các hoạt động còn được mở rộng sang triển lãm nhiếp ảnh, mỹ thuật, hội sách và trải nghiệm làng nghề.

Thành phố tổ chức cả Triển lãm và Diễn đàn Cấp phép Bản quyền Văn hóa Việt Nam, bên cạnh những không gian giới thiệu trò chơi điện tử, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn và thủ công mỹ nghệ. Những hoạt động này cho thấy ngày hội văn hóa đã có thêm sự hiện diện của các ngành công nghiệp sáng tạo, bên cạnh các chương trình biểu diễn và giới thiệu di sản quen thuộc.

Giới nghệ sĩ cũng hưởng ứng mạnh Ngày Văn hóa Việt Nam, ca sĩ Phương Mỹ Chi, chia sẻ với Tri thức - Znews rằng Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ nằm ở việc tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc, mà còn tạo cơ hội để mỗi người có thêm thời gian tìm hiểu các loại hình văn hóa, nghệ thuật của quê hương. Vì vậy, nữ ca sĩ mong quý vị khán giả sẽ cùng hưởng ứng tinh thần của ngày lễ đặc biệt này, tận hưởng kỳ nghỉ thật trọn vẹn và dành thời gian khám phá những vùng đất, câu chuyện, những nét đẹp văn hóa của Việt Nam.

Khán giả xem phim miễn phí ở Hà Nội. Ảnh: Trần Hiền.

Sự tiếp nối sau Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên

Ngày Văn hóa Việt Nam ra đời giữa lúc văn hóa đang được đặt vào những mục tiêu phát triển lớn hơn. Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, cùng Nghị quyết 28/2026/QH16 của Quốc hội và các chính sách thúc đẩy công nghiệp văn hóa, cho thấy sự quan tâm ngày càng rõ đến khả năng đóng góp của văn hóa cho nền kinh tế. Những ngành như điện ảnh, âm nhạc, trò chơi điện tử, thiết kế, xuất bản hay du lịch văn hóa đang được nhìn nhận như các lĩnh vực có tiềm năng tạo việc làm, doanh thu và giá trị sáng tạo.

Trên thế giới, báo cáo Creative Economy Outlook 2024 của UNCTAD ước tính xuất khẩu dịch vụ sáng tạo toàn cầu đạt 1.400 tỷ USD năm 2022. Con số cho thấy quy mô đáng kể của kinh tế sáng tạo trong thương mại quốc tế, dù không thể dùng trực tiếp để đo tác động kinh tế của một ngày lễ văn hóa.

Ở Việt Nam, những concert hàng chục nghìn khán giả, sự phát triển của điện ảnh và các sản phẩm giải trí trong nước đang cho thấy sức mua đáng kể của công chúng. Tuy nhiên, doanh thu cao của một số sự kiện chưa phản ánh đầy đủ sức khỏe của cả hệ sinh thái văn hóa. Những nhà hát nhỏ, nghệ sĩ độc lập, không gian nghệ thuật cộng đồng hay hoạt động bảo tồn di sản vẫn có những khó khăn riêng về kinh phí và khả năng tiếp cận khán giả.

Tại cuộc họp báo ngày 5/11, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Báo chí, nhấn mạnh việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam nhằm tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

“Một ngày hội sẽ phát huy giá trị bền vững khi được kết nối với các hoạt động giáo dục văn hóa thường xuyên và lâu dài”. TS Bùi Quốc Liêm

Trong bài viết Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để mỗi người nhìn lại giá trị được trao truyền đăng trên Tri thức - Znews ngày 18/11, TS Bùi Quốc Liêm, Đại học RMIT Việt Nam, lưu ý rằng một lễ hội có thể tập hợp đông đảo người tham gia nhưng vẫn thiếu tương tác thực chất nếu mỗi người chỉ đứng trong nhóm quen thuộc, chụp ảnh rồi rời đi.

Theo ông, một ngày hội văn hóa cần tạo cơ hội để công chúng trò chuyện với nghệ nhân, tìm hiểu câu chuyện của các cộng đồng, trực tiếp thực hành và trải nghiệm. Trường học, bảo tàng, thư viện, nhà hát hay các di tích cũng có thể trở thành những lớp học ngoài nhà trường, nơi người trẻ tiếp cận văn hóa qua trải nghiệm thực tế.

Sau ngày 24/11, những sân khấu lớn sẽ được tháo dỡ, các chương trình ưu đãi kết thúc, bảo tàng và rạp chiếu phim trở lại hoạt động bình thường. Việt Nam đã có thêm một ngày rất ý nghĩa đó là Ngày Văn hóa Việt Nam. Và những trải nghiệm được mở ra trong ngày Tết đầu tiên ấy sẽ tiếp tục hiện diện ra sao trong đời sống thường ngày cũng là điều mà các chuyên gia, và những người làm về văn hóa rất quan tâm.

TS Bùi Quốc Liêm cho rằng giá trị của một ngày hội cần được nối tiếp bằng những hoạt động giáo dục, thảo luận và thực hành thường xuyên. Ông nhận định: “Một ngày hội sẽ phát huy giá trị bền vững khi được kết nối với các hoạt động giáo dục văn hóa thường xuyên và lâu dài”.