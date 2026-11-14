'Ngày tận thế hụt 13/11': Netizen người tích trữ đồ ăn, người lên dress code
Trước lời đồn ngày 13/11/2026 sẽ là thời điểm tận thế, cư dân mạng có nhiều phản ứng khác nhau. Người nghiêm túc chuẩn bị đồ ăn, nước uống; người lại hài hước biến ngày cuối cùng thành một sự kiện với đầy đủ lịch trình, dress code. Tuy nhiên, ngày 13/11 đã khép lại và thế giới vẫn bình yên!
Nguồn gốc lời đồn: Một nghiên cứu từ năm 1960
Thực tế, ngày 13/11/2026 không phải là thời điểm tận thế được giới khoa học xác nhận. Mốc thời gian này bắt nguồn từ nghiên cứu Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026 của ba nhà khoa học Heinz von Foerster, Patricia M. Mora và Lawrence W. Amiot, đăng trên tạp chí Science năm 1960.
Nghiên cứu sử dụng mô hình toán học để ngoại suy xu hướng gia tăng dân số thế giới. Theo tính toán khi ấy, dân số sẽ tiến tới vô hạn vào năm 2026. Tuy nhiên, đây không phải là dự báo về một thảm họa cụ thể xảy ra vào ngày 13/11. Khi tốc độ tăng dân số thực tế thay đổi, phép ngoại suy này cũng không còn phù hợp. Dù vậy, mốc thời gian trên vẫn được nhắc lại và trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.
Người lo xa chuẩn bị, người bình thản chờ "ngày tận thế"
Trước thông tin lan truyền, một số cư dân mạng tỏ ra lo lắng và nghiêm túc chuẩn bị cho tình huống xấu nhất bằng cách dự trữ thực phẩm, nước uống cùng những vật dụng cần thiết.
Những chia sẻ này tạo nên sự đối lập thú vị với nhóm người vẫn bình thản, xem lời đồn như một câu chuyện giải trí trên mạng.
Tận thế cũng phải có agency và dress code
Đáng chú ý, nhiều netizen còn tận dụng chủ đề này để sáng tạo nội dung hài hước. Có người nhập vai agency tổ chức sự kiện "Ngày tận thế", tưởng tượng ra một chương trình chia tay Trái Đất với đầy đủ các khâu chuẩn bị. Người khác lại hài hước đề nghị dời lịch tận thế vì còn bận việc cá nhân, chưa kịp hoàn thành những dự định riêng.
Không dừng lại ở đó, chuyện ăn mặc cũng được đưa vào cuộc thảo luận. Nếu đã là ngày cuối cùng thì phải có dress code phù hợp. Những màn tưởng tượng về trang phục, hoạt động và lịch trình khiến lời đồn tận thế trở thành chất liệu cho hàng loạt tình huống hài hước.
Cuối cùng, ngày 13/11 đã trôi qua như bao ngày bình thường khác. Những kế hoạch chia tay thế giới cũng không cần thực hiện, còn cuộc sống vẫn tiếp tục với lịch học, công việc và những dự định còn dang dở. Có lẽ, điều đáng mong chờ nhất sau ngày tận thế hụt này là một ngày mới thật bình yên.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/ngay-tan-the-hut-1311-netizen-nguoi-tich-tru-do-an-nguoi-len-dress-code-post1894235.tpo