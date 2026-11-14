'Ngày tận thế hụt 13/11': Netizen người tích trữ đồ ăn, người lên dress code

Nguồn gốc lời đồn: Một nghiên cứu từ năm 1960

Thực tế, ngày 13/11/2026 không phải là thời điểm tận thế được giới khoa học xác nhận. Mốc thời gian này bắt nguồn từ nghiên cứu Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026 của ba nhà khoa học Heinz von Foerster, Patricia M. Mora và Lawrence W. Amiot, đăng trên tạp chí Science năm 1960.

Nghiên cứu sử dụng mô hình toán học để ngoại suy xu hướng gia tăng dân số thế giới. Theo tính toán khi ấy, dân số sẽ tiến tới vô hạn vào năm 2026. Tuy nhiên, đây không phải là dự báo về một thảm họa cụ thể xảy ra vào ngày 13/11. Khi tốc độ tăng dân số thực tế thay đổi, phép ngoại suy này cũng không còn phù hợp. Dù vậy, mốc thời gian trên vẫn được nhắc lại và trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Người lo xa chuẩn bị, người bình thản chờ "ngày tận thế"

Trước thông tin lan truyền, một số cư dân mạng tỏ ra lo lắng và nghiêm túc chuẩn bị cho tình huống xấu nhất bằng cách dự trữ thực phẩm, nước uống cùng những vật dụng cần thiết.

﻿Một số netizen đã lên kế hoạch dự trữ đồ ăn từ sớm để chuẩn bị sống sót qua "ngày tận thế". Nguồn: @diyen178.

﻿Những lan truyền sai sự thật về "ngày tận thế" cũng khiến một bộ phận netizen hoang mang.

Những chia sẻ này tạo nên sự đối lập thú vị với nhóm người vẫn bình thản, xem lời đồn như một câu chuyện giải trí trên mạng.

Tận thế cũng phải có agency và dress code

Đáng chú ý, nhiều netizen còn tận dụng chủ đề này để sáng tạo nội dung hài hước. Có người nhập vai agency tổ chức sự kiện "Ngày tận thế", tưởng tượng ra một chương trình chia tay Trái Đất với đầy đủ các khâu chuẩn bị. Người khác lại hài hước đề nghị dời lịch tận thế vì còn bận việc cá nhân, chưa kịp hoàn thành những dự định riêng.

﻿Dưới bài đăng thắc mắc về cách làm việc của "event tận thế", nhiều netizen cũng nhanh chóng nhập vai agency để phản hồi khiến dân mạng cười ná thở. Ảnh chụp màn hình.

﻿Nhiều lịch trình đã lên lịch từ trước cũng đứng trước nguy cơ bể kèo khi thông báo tận thế được lan truyền. Nguồn: @thch.ng.capcut.

Không dừng lại ở đó, chuyện ăn mặc cũng được đưa vào cuộc thảo luận. Nếu đã là ngày cuối cùng thì phải có dress code phù hợp. Những màn tưởng tượng về trang phục, hoạt động và lịch trình khiến lời đồn tận thế trở thành chất liệu cho hàng loạt tình huống hài hước.

﻿Nhiều netizen "xin dời lịch" tận thế để hoàn thành những sự kiện trong ngày.

﻿Nhiều người không quên làm đẹp cho "ngày đặc biệt" này.

Cuối cùng, ngày 13/11 đã trôi qua như bao ngày bình thường khác. Những kế hoạch chia tay thế giới cũng không cần thực hiện, còn cuộc sống vẫn tiếp tục với lịch học, công việc và những dự định còn dang dở. Có lẽ, điều đáng mong chờ nhất sau ngày tận thế hụt này là một ngày mới thật bình yên.