Ngày sinh Âm lịch của người không đẹp xuất sắc vẫn khiến bao người say đắm

Trong văn hóa và tử vi phương Đông, ngày sinh Âm lịch không chỉ ảnh hưởng tới vận mệnh, tính cách mà còn quyết định sức hút cá nhân, sức quyến rũ và vận đào hoa của mỗi người, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Dưới đây là 4 ngày sinh Âm lịch nổi bật được nhiều nhà tử vi đánh giá là tài tình đào hoa, cả về công việc, tình cảm và xã hội đều gặt hái sự thuận lợi.

Người sinh ngày 20 Âm lịch: Hài hước, duyên dáng, tình duyên rộng mở

Điểm thu hút của người sinh ngày 20 Âm lịch không nhất thiết nằm ở vẻ ngoài nổi bật. Ảnh minh họa

Theo quan niệm tử vi, người sinh ngày 20 Âm lịch thường có tính cách vui vẻ, hài hước và hòa đồng. Họ biết cách tạo bầu không khí thoải mái, khiến những người xung quanh cảm thấy dễ chịu khi trò chuyện. Chính sự tự nhiên ấy giúp họ dễ dàng chiếm được cảm tình của người khác mà không cần cố gắng thể hiện bản thân.

Điểm thu hút của người sinh ngày 20 Âm lịch không nhất thiết nằm ở vẻ ngoài nổi bật. Họ có thể không sở hữu nhan sắc khiến người khác choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại có nét duyên ngầm càng tiếp xúc càng dễ khiến người ta lưu luyến.

Nhờ khả năng giao tiếp khéo léo và thái độ thân thiện, họ thường có nhiều cơ hội gặp gỡ những người phù hợp. Trong chuyện tình cảm, sự vui vẻ và tinh thần lạc quan giúp họ tạo dựng mối quan hệ gần gũi, bền chặt.

Khi trưởng thành, người sinh ngày Âm lịch này được cho là có cơ hội tìm thấy người bạn đời đồng điệu về tính cách, quan điểm sống. Nếu cả hai biết lắng nghe, tôn trọng và cùng vun đắp tình cảm, cuộc sống hôn nhân sẽ có thêm nhiều niềm vui và sự gắn kết.

Người sinh ngày 18 Âm lịch: Ít nói nhưng có sức hút khó quên

Chính nét tính cách điềm đạm tạo nên sức hấp dẫn riêng cho người sinh ngày 18 Âm lịch. Ảnh minh họa

Không phải ai đào hoa cũng hoạt ngôn hay thích trở thành tâm điểm. Người sinh ngày 18 Âm lịch thường được mô tả là những người trầm tính, kín đáo và không giỏi bày tỏ cảm xúc bằng lời nói. Thay vì những lời ngọt ngào, họ chọn cách quan tâm thông qua những hành động thiết thực.

Sự chân thành và tinh tế ấy giúp họ tạo dựng niềm tin với mọi người. Họ không dễ dàng hứa hẹn những điều lớn lao, nhưng khi đã quan tâm ai, họ thường thể hiện bằng sự kiên nhẫn, chu đáo và sẵn sàng giúp đỡ lúc đối phương cần.

Chính nét tính cách điềm đạm này tạo nên sức hấp dẫn riêng cho người sinh ngày 18 Âm lịch. Trong mắt người khác giới, họ có thể là người bí ẩn, đáng tin cậy và càng tiếp xúc càng khiến người ta muốn tìm hiểu sâu hơn.

Dù được nhiều người chú ý, họ vẫn có xu hướng coi trọng sự nghiêm túc trong tình yêu. Thay vì chạy theo những cảm xúc nhất thời, họ thường mong muốn một mối quan hệ ổn định, có sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau.

Theo tử vi, người sinh ngày này còn có thể gặp may mắn nhờ những mối quan hệ tốt đẹp. Sự tử tế giúp họ nhận được sự hỗ trợ khi khó khăn, từ đó có thêm động lực phát triển sự nghiệp và cải thiện cuộc sống. Hậu vận được kỳ vọng bình yên, sung túc nếu biết trân trọng những gì mình có và nỗ lực vun đắp tương lai.

Người sinh vào ngày 13 và 16 Âm lịch: Bản lĩnh, năng lực, nhiều người theo đuổi

Người sinh vào 2 ngày 13 và 16 Âm lịch có hình tượng tốt trong mắt người khác phái, không quá khó để được người khác theo đuổi. Ảnh minh họa

Theo tử vi, người sinh vào 2 ngày 13 và 16 Âm lịch bẩm sinh đã có lòng tự tin và sự quyến rũ lạ thường.

Sức hấp dẫn của họ chủ yếu đến từ sự thông minh bẩm sinh. Vì họ rất cẩn thận và có năng lực học hỏi cao nên người sinh vào 2 ngày Âm lịch này có thể thu hút sự chú ý của người khác thông qua chuyên môn của mình, theo Tri thức & cuộc sống.

Người sinh vào ngày Âm lịch này cũng có hình tượng tốt trong mắt người khác phái, không quá khó để được người khác theo đuổi. Họ cũng có thể gặt hái được tình yêu đích thực trong cuộc đời mình.

Chỉ cần phát huy những điểm mạnh này, người sinh ngày 13 và 16 Âm lịch sẽ thành công nhanh hơn. Tương lai, cuộc sống của họ sẽ giàu có, công thành danh toại.

Người sinh ngày 28 Âm lịch: Hiền lành, ấm áp, được nhiều người yêu quý

Sự tử tế cũng là một trong những yếu tố khiến người sinh ngày 10 Âm lịch có sức hút riêng. Ảnh minh họa

Nếu người sinh ngày 10 Âm lịch gây ấn tượng bởi sự thông minh, người sinh ngày 28 Âm lịch lại được nhắc đến với nét dịu dàng và tấm lòng nhân hậu. Họ thường sống chân thành, biết quan tâm đến cảm xúc của người khác và không thích làm tổn thương những người xung quanh.

Dù là nam hay nữ, người sinh ngày này đều được cho là có cách cư xử mềm mỏng, điềm đạm. Khi xảy ra bất đồng, họ thường ưu tiên đối thoại thay vì nóng giận hay tranh cãi đến cùng. Nhờ vậy, họ dễ tạo dựng những mối quan hệ hài hòa trong gia đình, công việc và cuộc sống.

Sự tử tế cũng là một trong những yếu tố khiến họ có sức hút riêng. Người khác có thể không rung động ngay từ lần đầu gặp gỡ, nhưng qua thời gian, sự chân thành và cảm giác an toàn mà họ mang lại dễ khiến tình cảm nảy nở.

Đường tình duyên của người sinh ngày 28 Âm lịch có thể không phải lúc nào cũng thuận lợi. Họ vẫn có thể trải qua những lần thất vọng hoặc gặp người không phù hợp. Tuy nhiên, những trải nghiệm ấy cũng giúp họ hiểu rõ hơn về bản thân và biết mình thực sự cần gì trong một mối quan hệ.

Theo tử vi, khi trưởng thành, người sinh ngày này có cơ hội tìm được người bạn đời phù hợp, cùng xây dựng mái ấm dựa trên sự cảm thông và tôn trọng. Hạnh phúc của họ không nhất thiết đến từ những điều hào nhoáng mà thường được vun đắp bằng sự quan tâm trong những việc nhỏ mỗi ngày.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.