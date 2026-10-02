Ngày sinh Âm lịch của đứa trẻ có vận may đồng hành suốt cuộc đời

Theo quan niệm dân gian và một số trường phái tử vi, ngày sinh Âm lịch có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của một đứa trẻ. Tuy nhiên, cần hiểu rằng vận mệnh không chỉ phụ thuộc vào ngày sinh, mà còn do giáo dục, tính cách, nỗ lực đứa trẻ và môi trường sống, theo Thanh niên Việt. Dưới đây là một số ngày sinh được cho là mang lại phú quý, tài lộc theo các nguồn tham khảo từ sách tử vi, văn hóa Á Đông.

Trẻ sinh ngày 1 và 6 Âm lịch

Những đứa trẻ sinh ngày 1 và 6 Âm lịch được cho là có khả năng tích lũy kiến thức và kỹ năng khá tốt. Ảnh minh họa

Theo tử vi, những đứa trẻ sinh ngày 1 và 6 Âm lịch thường sở hữu tính cách chăm chỉ, chủ động và không dễ đầu hàng trước nghịch cảnh. Ngay từ nhỏ, họ có xu hướng tự mình hoàn thành công việc, đồng thời luôn muốn học hỏi để tiến bộ hơn mỗi ngày.

Điểm đáng chú ý ở những người này là khi gặp khó khăn, họ thường không chìm trong cảm giác thất vọng quá lâu. Thay vào đó, họ tìm cách nhìn nhận vấn đề, rút kinh nghiệm rồi tiếp tục tiến về phía trước. Chính thái độ sống tích cực này giúp họ từng bước trở nên bản lĩnh và trưởng thành hơn.

Người có ngày sinh Âm lịch này cũng được cho là có khả năng tích lũy kiến thức và kỹ năng khá tốt. Họ không ngại học thêm điều mới nếu nhận thấy điều đó có thể giúp ích cho công việc và cuộc sống.

Khi trưởng thành, sự chăm chỉ và tinh thần cầu tiến có thể giúp họ tạo dựng được vị trí riêng. Càng kiên trì theo đuổi mục tiêu, họ càng dễ nhìn thấy thành quả từ những nỗ lực đã bỏ ra. Theo tử vi, đây cũng là nhóm người có vận trình ngày càng thuận lợi khi bước vào giai đoạn trưởng thành.

Trẻ sinh ngày 9 và 13 Âm lịch

Theo tử vi, vận trình của người sinh ngày 9 và 13 Âm lịch có thể thuận lợi hơn khi họ biết tận dụng thế mạnh của bản thân. Ảnh minh họa

Đứa trẻ sinh ngày 9 và 13 Âm lịch thường được mô tả là có tinh thần lạc quan và khả năng giữ vững thái độ tích cực ngay cả khi cuộc sống xuất hiện áp lực.

Họ hiểu rằng thành công không đến chỉ nhờ may mắn. Vì vậy, những người này thường chú trọng cách mình làm việc, cố gắng hoàn thành mọi việc bằng sự nghiêm túc và trách nhiệm. Khi đã xác định mục tiêu, họ có xu hướng kiên trì theo đuổi đến cùng.

Một điểm thuận lợi khác của người có ngày sinh Âm lịch này là khả năng thích nghi. Những thử thách trong cuộc sống có thể khiến họ mệt mỏi, nhưng đồng thời cũng trở thành động lực để họ rèn luyện bản thân.

Khi còn trẻ, nếu lựa chọn được môi trường phù hợp, họ có thể phát huy khá tốt năng lực của mình. Sự chăm chỉ cùng tinh thần cầu tiến cũng giúp họ dễ nhận được sự ghi nhận từ những người xung quanh, từ đó mở ra thêm cơ hội phát triển.

Theo tử vi, vận trình của người sinh ngày 9 và 13 Âm lịch có thể thuận lợi hơn khi họ biết tận dụng thế mạnh của bản thân. Càng nỗ lực, họ càng dễ tạo ra kết quả tích cực. Những vướng mắc trong cuộc sống cũng có cơ hội được tháo gỡ nhờ sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè hoặc những người đồng hành.

Trẻ sinh ngày 15 Âm lịch

Ở tuổi trung niên, vận mệnh của những đứa trẻ sinh vào ngày 15 Âm lịch tỏa sáng, muốn quyền có quyền, muốn tiền không thiếu. Ảnh minh họa

Theo bói ngày sinh Âm lịch, những đứa trẻ sinh vào ngày 15 Âm lịch sẽ có cuộc sống sung túc, có phúc đức và năng lực vượt trội. Họ là những người được Trời phù hộ, Thần Tài trợ giúp, theo Tri thức & cuộc sống.

Những người sinh ngày Âm lịch này hiếm khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Ngay cả khi họ có gặp trắc trở thì bạn bè bên cạnh rất vui được giúp đỡ, gỡ rối cho họ.

Người sinh ngày Âm lịch này cũng luôn hào phóng với bạn bè. Nhờ đó, họ tạo dựng được các mối quan hệ tốt và nhận được sự giúp đỡ của các quý nhân.

Ở tuổi trung niên, vận mệnh của họ tỏa sáng, muốn quyền có quyền, muốn tiền không thiếu. Trong gia đình thường xuyên xảy ra chuyện tốt. Có thể nói, họ đã thắng lớn trong canh bạc cuộc đời.

Trẻ sinh ngày 17 Âm lịch

Theo tử vi, người sinh ngày 17 Âm lịch cũng có thể gặp nhiều thuận lợi khi nhận được sự đồng hành, hỗ trợ từ những người xung quanh. Ảnh minh họa

Những đứa trẻ sinh ngày 17 Âm lịch thường được nhận xét là có khả năng tạo thiện cảm với người khác. Họ biết cách cư xử, có tinh thần trách nhiệm và thường nhận được sự tin tưởng khi làm việc cùng tập thể.

Sự ghi nhận từ những người xung quanh có thể trở thành động lực để họ tiếp tục cố gắng. Khi có được môi trường thuận lợi, người sinh ngày Âm lịch này dễ phát huy năng lực và từng bước mở rộng cơ hội cho bản thân.

Trong công việc, họ không nhất thiết phải là người nổi bật ngay từ đầu. Tuy nhiên, sự kiên trì và khả năng tiếp thu kinh nghiệm giúp họ từng bước tiến bộ. Càng trưởng thành, họ càng hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của mình và biết cách lựa chọn hướng đi phù hợp.

Theo tử vi, người sinh ngày 17 Âm lịch cũng có thể gặp nhiều thuận lợi khi nhận được sự đồng hành, hỗ trợ từ những người xung quanh. Những cơ hội đến trong cuộc sống nếu được nắm bắt đúng lúc sẽ tạo thêm động lực để họ tiến xa hơn.

Vận may vì thế không chỉ được nhìn nhận ở những cơ hội bất ngờ, mà còn nằm ở khả năng biến sự hỗ trợ của người khác thành động lực để hoàn thiện bản thân.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.