Ngay sau trận thắng Đài Bắc Trung Hoa, Lê Giang Patrik và Ohala Mạnh Đức rời ĐT Việt Nam vì lý do đặc biệt

Ngay sau trận đấu diễn ra vào tối ngày 11/11, Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã quyết định để 4 cầu thủ của CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM) rời đội tuyển sớm, bao gồm thủ môn Lê Giang Patrik, hậu vệ Nguyễn Nhật Minh, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường và tiền đạo Olaha Mạnh Đức.

Nhóm cầu thủ này sẽ lập tức trở về hội quân cùng đội bóng chủ quản để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đại diện Thái Lan là Buriram United trên sân vận động Gò Đậu vào lúc 19h30 ngày 18/11, trong khuôn khổ bảng A Giải vô địch các CLB Đông Nam Á (Shopee Cup 2026/27).

Lê Giang Patrik cùng nhóm cầu thủ CLB TP.HCM chia tay tuyển Việt Nam. Ảnh: MD

Sự điều chỉnh nhân sự này xuất phát từ thỏa thuận chung giữa Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam cùng phía CLB CA TP.HCM để đảm bảo cân bằng lịch trình thi đấu cho đôi bên. Trước đó, ở đợt tập trung hướng tới Casper Cup 2026, thuyền trưởng Kim Sang Sik cũng từng chủ động không gọi lên tuyển các nhân tố chủ chốt của CLB Công an Hà Nội (chỉ trừ tiền đạo Nguyễn Đình Bắc).

Quyết định này khẳng định tinh thần đồng hành, tạo điều kiện hết mức của đội tuyển cho những đại diện Việt Nam đang thi đấu ở sân chơi khu vực, đồng thời giúp ban huấn luyện có thêm cơ hội rà soát, kiểm tra độ dày đội hình cho các kế hoạch đường dài.

Tân binh Olaha Mạnh Đức và Đình Bắc cùng nhau ghi bàn, ấn định tỷ số 2-0. Ảnh: Trung Kiên

Đánh giá về màn trình diễn của các học trò sau trận thắng Đài Bắc Trung Hoa, HLV Kim Sang Sik bày tỏ sự hài lòng trước tinh thần nỗ lực của toàn đội trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đặc biệt dành lời khen ngợi cho tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức với bàn thắng mở tỷ số ngay trong trận ra mắt ĐT Quốc gia, cũng như ghi nhận sự chững chạc của tiền vệ trẻ Nguyễn Thái Quốc Cường ở khu trung tuyến.

Ngoài ra, việc thủ môn Lê Giang Patrik không góp mặt trong quãng thời gian hội quân còn lại sẽ mở ra cơ hội để ban huấn luyện thử nghiệm hai thủ thành khác là Trần Trung Kiên và Nguyễn Văn Việt cho vị trí trấn giữ khung gỗ ở cuộc đối đầu sắp tới của đội tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam nhập cuộc bình tĩnh khi đối đầu với Đài Loan. Ảnh: Đỗ Minh Quân