Ngay sau trận ra mắt tuyển Việt Nam, Olaha Mạnh Đức trở về CLB chuẩn bị cho Cúp C1

Ở trận giao hữu thắng Đài Bắc Trung Hoa 2-0, Olaha Mạnh Đức có màn ra mắt thuyết phục khi giúp chủ nhà Việt Nam mở tỉ số.

Tuy nhiên, tiền đạo 29 tuổi gốc Nigeria nhập tịch này sẽ không thể góp mặt trận giao hữu còn lại gặp Kyrgyzstan ngày 17-11 tới.

Olaha Mạnh Đức ghi bàn trong trận ra mắt đội tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF)

Olaha cùng 3 cầu thủ sẽ trở lại CLB chủ quản Công an TP.HCM chuẩn bị cho trận ra quân C1 Đông Nam Á (Ảnh: VFF)

Liên đoàn bóng đá Việt Nam xác nhận, Olaha Mạnh Đức cùng 3 tuyển thủ khác thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM là thủ môn Lê Giang Patrik, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường, hậu vệ Nguyễn Nhật Minh sẽ trở lại đội bóng chủ quản chuẩn bị cho trận ra quân C1 Đông Nam Á 2026/27.

Theo lịch thi đấu, CLB Công an TP.HCM sẽ tiếp đón đương kim vô địch Buriram United lúc 19h30 ngày 18-11 trên sân vận động Gò Đậu (Bình Dương), trong khuôn khổ bảng A.

"Quyết định để 4 tuyển thủ trở về CLB Công an TP.HCM được thực hiện trên cơ sở phối hợp giữa ban huấn luyện đội tuyển quốc gia và CLB, nhằm hài hòa kế hoạch thi đấu của cả hai bên", VFF cho hay.

Trước đó, trong đợt tập trung chuẩn bị cho Casper Cup 2026, HLV Kim Sang-sik cũng không triệu tập các cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội ngoại trừ tiền đạo Đình Bắc, nhằm tạo điều kiện để các CLB chủ động chuẩn bị lực lượng cho lịch thi đấu, đồng thời giúp đội tuyển quốc gia duy trì kế hoạch rà soát, đánh giá nhân sự và xây dựng lực lượng cho các mục tiêu dài hạn.

Cũng theo VFF, giải giao hữu đang diễn ra tại Ninh Bình là dịp để HLV Kim Sang-sik rà soát lực lượng, đánh giá phong độ và khả năng đáp ứng của các cầu thủ, đặc biệt là những nhân tố mới, qua đó tiếp tục xây dựng đội hình có chiều sâu cho các mục tiêu dài hạn.

Sau trận thắng Đài Bắc Trung Hoa, HLV Kim Sang-sik bày tỏ: "Olaha đã có trận đấu đầu tiên cho đội tuyển và ghi được bàn thắng. Tôi muốn gửi lời chúc mừng đến cậu ấy".

Đáng chú ý với vị trí thủ môn, sau khi Le Giang Patrik trở về CLB, Trần Trung Kiên và Nguyễn Văn Việt sẽ có cơ hội ra sân trong trận gặp Kyrgyzstan.