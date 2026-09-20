Ngày Sân khấu Việt Nam - Tri ân tổ nghề, tiếp lửa sáng tạo
Ngày 19/9, tại Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam lần thứ 17 và Giỗ Tổ ngành Sân khấu dân tộc. Đây là dịp để những người làm sân khấu tri ân các bậc tiền nhân, tưởng nhớ Tổ nghề, đồng thời nhìn lại hoạt động của Hội và tiếp thêm động lực sáng tạo, gìn giữ, phát huy giá trị nghệ thuật sân khấu Việt Nam.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ngay-san-khau-viet-nam-tri-an-to-nghe-tiep-lua-sang-tao-418578.htm