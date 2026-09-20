Ngày Sân khấu Việt Nam - Tri ân tổ nghề, tiếp lửa sáng tạo

Hành trình từ Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng đến làng cổ Lộc Yên (xã Thạnh Bình) mang lại nhiều trải nghiệm sâu sắc. Đây là chuyến đi không chỉ để tìm về một địa danh, mà để hiểu thêm những giá trị đã làm nên chiều sâu của một vùng đất.