Ngày Rooney khiến Ferguson nổi giận

Ferguson vẫn quyết định giữ Rooney năm 2010 vì tiền đạo người Anh khi ấy mới 24 tuổi và là nhân tố quan trọng nhất trên hàng công.

Alex Ferguson kể rằng mùa hè 2010, ông không nhận thấy dấu hiệu nào cho thấy Wayne Rooney muốn rời Manchester United. Tiền đạo người Anh vừa trải qua mùa giải ghi 34 bàn trên mọi đấu trường, là cầu thủ quan trọng nhất trên hàng công và gần như trở thành gương mặt trung tâm của MU sau khi Cristiano Ronaldo sang Real Madrid.

Vì thế, khi Giám đốc điều hành David Gill báo rằng người đại diện Paul Stretford thông báo Rooney không muốn ký hợp đồng mới, Ferguson rất bất ngờ. Trong My Autobiography, ông cho biết điều khiến mình khó hiểu nhất là Rooney từng nhiều lần nói muốn gắn bó lâu dài với MU, trong khi CLB cũng luôn xem anh là một phần quan trọng trong kế hoạch tương lai.

Sau đó, Rooney trực tiếp giải thích với Ferguson rằng vấn đề không chỉ nằm ở hợp đồng. Anh muốn biết MU có còn đủ khả năng cạnh tranh với những đội bóng mạnh nhất châu Âu hay không và liệu CLB có tiếp tục chiêu mộ những cầu thủ hàng đầu thế giới.

Ferguson không đồng tình với cách đặt vấn đề ấy. Theo ông, một cầu thủ không nên yêu cầu CLB phải chứng minh tham vọng của mình, bởi lịch sử, vị thế và thành tích của MU đã đủ để trả lời câu hỏi đó.

Từ góc nhìn của Rooney, nỗi lo không hoàn toàn vô lý. Cristiano Ronaldo đã rời Old Trafford năm 2009, Carlos Tevez cũng chuyển sang Man City, còn những bản hợp đồng như Antonio Valencia, Michael Owen hay Gabriel Obertan không tạo cảm giác MU đang thay thế Ronaldo bằng một ngôi sao có tầm vóc tương đương.

Ferguson lại nhìn vấn đề theo hướng khác. Ông cho rằng Rooney bị ảnh hưởng quá nhiều bởi người đại diện và những người xung quanh, đồng thời đặc biệt không hài lòng với cách Paul Stretford xử lý quá trình thương lượng.

Ferguson vẫn muốn giữ Rooney

Khác với trường hợp Roy Keane hay David Beckham, Ferguson không nghĩ ngay đến chuyện chia tay Rooney. Tiền đạo này khi ấy mới 24 tuổi, đang ở giai đoạn đẹp nhất sự nghiệp và là cầu thủ MU rất khó thay thế trên hàng công.

Ferguson vì thế vẫn để ngỏ khả năng Rooney thay đổi quyết định. Trong cuộc họp báo tháng 10/2010, ông công khai việc tiền đạo người Anh muốn ra đi, nhưng không công kích học trò mà chỉ thể hiện sự thất vọng, đồng thời nhấn mạnh MU luôn hỗ trợ Rooney trong nhiều năm.

Rooney từng nghi ngờ khả năng MU tiếp tục chiêu mộ những cầu thủ hàng đầu sau khi Cristiano Ronaldo và Carlos Tevez rời Old Trafford.

Áp lực sau đó tăng rất nhanh và chỉ vài ngày sau, Rooney đổi ý rồi ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm. Ferguson xem đây là một cuộc khủng hoảng được giải quyết trước khi đi quá xa, dù câu chuyện ấy vẫn để lại khoảng cách nhất định giữa hai người.

Sau khi gia hạn, Rooney tiếp tục giữ vai trò quan trọng. MU vô địch Premier League mùa 2010/11 và vào chung kết Champions League, những thành tích mà Ferguson xem như lời đáp cho nghi ngờ về tham vọng của CLB.

Lần thứ hai đã khác

Ba năm sau, câu chuyện gần như lặp lại nhưng hoàn cảnh đã thay đổi. Mùa 2012/13, MU chiêu mộ Robin van Persie từ Arsenal và tiền đạo Hà Lan lập tức trở thành trung tâm hàng công, ghi 26 bàn tại Premier League để góp công lớn giúp đội bóng vô địch.

Vai trò của Rooney vì thế thay đổi rõ rệt. Ferguson sử dụng anh ở nhiều vị trí hơn, thậm chí kéo xuống hàng tiền vệ trong một số trận, điều khiến tiền đạo người Anh không hài lòng và một lần nữa muốn ra đi.

Trong tự truyện, Ferguson cho biết phản ứng của ông lần này khác hẳn năm 2010. Ba năm trước, Rooney gần như không thể thay thế, còn đến năm 2013, Van Persie đã trở thành tiền đạo số một và MU có nhiều lựa chọn hơn trên hàng công.

Ferguson vì thế không còn chịu áp lực phải giữ Rooney bằng mọi giá. Ông cũng cho rằng một cầu thủ không thể nhiều lần yêu cầu rời CLB rồi mong mọi thứ lập tức trở lại như cũ, bởi niềm tin giữa HLV và cầu thủ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Dù vậy, Ferguson không phủ nhận tài năng của Rooney. Ông vẫn đánh giá cao khả năng ghi bàn, sức mạnh và sự đa năng của tiền đạo người Anh, nhưng vị trí của Rooney trong đội bóng đã khác so với ba năm trước.

Trong tự truyện My Autobiography, Ferguson kể ông rất bất ngờ khi Wayne Rooney từ chối gia hạn hợp đồng với MU vào năm 2010.

Năm 2010, Ferguson cố giữ Rooney vì MU chưa thể mất cầu thủ quan trọng nhất trên hàng công. Đến năm 2013, ông không còn xem việc Rooney ra đi là một cuộc khủng hoảng lớn, bởi đội bóng đã có một trung tâm mới trong cách vận hành.

Câu chuyện cho thấy cách Ferguson đánh giá cầu thủ khá thực dụng. Tầm quan trọng không chỉ đến từ tên tuổi hay những gì một người từng làm, mà còn phụ thuộc vào vai trò của anh ở đúng thời điểm.

Rooney từng khiến Ferguson sốc khi nghi ngờ tham vọng của MU, nhưng ba năm sau, chính vị thế của tiền đạo người Anh tại Old Trafford mới trở thành điều không còn chắc chắn.