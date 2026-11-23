Vào tối ngày 22/11, sân vận động Chi Lăng chứng kiến cuộc chạm trán giữa CLB SHB Đà Nẵng và Ninh Bình thuộc khuôn khổ vòng 8 V-League 2026-2027. Trận đấu này đánh dấu màn chào sân của chiến lược gia người Hàn Quốc Lee Young Jin - cựu trợ lý HLV Park Hang Seo ở tuyển Việt Nam - trên cương vị thuyền trưởng mới của đội bóng sông Hàn.

Do 2 chân sút Lucao (đã ghi 5 bàn) và Fred Friday gặp chấn thương nên CLB Ninh Bình chỉ có thể tung ra sân 2 ngoại binh còn lại. Chưa hết, tiền vệ Martins Romeu cũng phải rời sân ở phút 13 do dính chấn thương. Dù vậy, với lực lượng nội binh quá chất lượng, đội bóng cố đô Hoa Lư vẫn chơi lấn lướt hơn hẳn đội chủ nhà. Bàn thắng mở tỉ số mà CLB Ninh Bình ghi phút 25 là một minh chứng.

Từ đường chuyền của thủ quân Hoàng Đức, tiền vệ Bảo Toàn thực hiện pha đi bóng đột phá bên hành lang cánh trái trước khi chuyền ngược lại để chính Hoàng Đức dứt điểm trong tư thế trống trải, làm tung mành lưới SHB Đà Nẵng.

HLV Lee Young Jin đã có màn ra mắt không như ý. Ảnh: Thắng Lê/Tuổi trẻ

Sáu phút sau khi thủng lưới, đội chủ nhà cũng suýt ghi bàn. Hậu vệ phải Hồng Phúc - vừa lên đội tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 11, đi bóng kỹ thuật qua Bảo Toàn rồi dứt điểm về góc gần nhưng thủ môn Đặng Văn Lâm đã cản phá.

Bước sang hiệp hai, nhà cầm quân Lee Young Jin đã đưa ra một vài sự thay đổi về nhân sự và chiến thuật nhằm giúp SHB Đà Nẵng lấy lại thế trận. Dẫu vậy, quyền kiểm soát trên sân vẫn hoàn toàn thuộc về phía CLB Ninh Bình.

Phút 58, tỉ số suýt nữa đã là 2-0 cho đội khách nếu như thủ môn Đỗ Sỹ Huy không xuất sắc cản phá pha dứt điểm của Phạm Gia Hưng trong pha đối mặt.

Chưa tìm được bàn gỡ, đội chủ sân Chi Lăng lại rơi vào thế bất lợi cực lớn ở phút 74 khi hậu vệ Hồng Phúc phải nhận tấm thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống đạp thẳng vào bàn chân Nguyễn Lê Phát. Việc phải thi đấu thiếu người khiến hy vọng lội ngược dòng của thầy trò HLV Lee Young Jin càng trở nên mong manh.

Hoàng Đức (trái) trong trận thắng SHB Đà Nẵng. Ảnh: Thắng Lê/Tuổi trẻ

Trong khi đó, HLV Chu Đình Nghiêm cũng không tận dụng lợi thế hơn người để tiếp tục cho CLB Ninh Bình tấn công tìm bàn thắng. Ông rút tiền đạo Quốc Việt ra và thay vào bằng hậu vệ Dụng Quang Nho.

Ở phút bù giờ thứ 6 (90+6), cơ hội gỡ hòa cuối cùng đến với SHB Đà Nẵng từ một tình huống đá phạt nguy hiểm ngay trước khu vực 16m50. Tuy nhiên, cú sút của Joel Brandon lại đưa bóng đi chệch cột dọc, chính thức khép lại trận trắng tay của đội chủ nhà. Thắng lợi này đưa CLB Ninh Bình tạm chiếm ngôi nhì bảng với 16 điểm sau 8 vòng đấu, rút ngắn cách biệt xuống còn 3 điểm so với đội dẫn đầu Nam Định.

HLV Chu Đình Nghiêm cũng không tận dụng lợi thế hơn người để tiếp tục cho CLB Ninh Bình tấn công tìm bàn thắng. Ảnh: VFF

Trong khi đó, dù có sự xuất hiện của HLV Lee Young Jin trên băng ghế chỉ đạo, CLB SHB Đà Nẵng vẫn phải nhận thất bại ngay trên sân nhà. Đội bóng sông Hàn tạm giữ nguyên hạng 10/14 đội với 9 điểm, nhưng dễ bị CLB Bắc Ninh (8 điểm, 7 trận) vượt qua.