Hôm nay 25.11.2026, nhiều quốc gia trên thế giới hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ. Đây cũng là thời điểm khởi động chiến dịch 16 ngày hành động chống bạo lực trên cơ sở giới, kéo dài đến Ngày Quốc tế Nhân quyền 10.12.

Dù nhiều quốc gia đã xây dựng hệ thống pháp luật nhằm bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái, bạo lực vẫn hiện diện trong gia đình, nơi làm việc, cộng đồng và trên không gian mạng. Không ít phụ nữ vẫn phải sống trong sợ hãi, chịu đựng những tổn thương kéo dài mà chưa nhận được sự hỗ trợ cần thiết.

Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25.11 kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái. Hình minh họa AI

Nguồn gốc và ý nghĩa của Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ

Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ bắt nguồn từ sự kiện ba chị em nhà Mirabal, những nhà hoạt động chính trị tại Cộng hòa Dominica, bị sát hại ngày 25.11.1960 dưới chế độ độc tài Rafael Trujillo.

Từ năm 1981, các nhà hoạt động vì quyền phụ nữ đã chọn ngày 25.11 để tưởng nhớ ba chị em nhà Mirabal, đồng thời lên tiếng phản đối những hành vi bạo lực và phân biệt đối xử với phụ nữ.

Ngày 17.12.1999, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết 54/134, chính thức chọn ngày 25.11 hằng năm là Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ.

Sự kiện là dịp để các quốc gia nhìn nhận những vấn đề còn tồn tại trong công tác bảo vệ phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái.

Năm 2026, chiến dịch toàn cầu UNiTE tập trung vào thông điệp bảo đảm công lý, bảo vệ người bị bạo lực và chấm dứt tình trạng người gây bạo lực không bị xử lý. Mục tiêu đặt ra là giúp những người từng trải qua bạo lực được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ, được pháp luật bảo vệ và có cơ hội xây dựng lại cuộc sống.

Những con số đáng lo ngại về bạo lực đối với phụ nữ

Theo báo cáo được công bố vào tháng 11.2025 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các đối tác Liên Hợp Quốc, khoảng 840 triệu phụ nữ và trẻ em gái trên toàn cầu từng trải qua bạo lực thể xác hoặc tình dục do bạn đời gây ra, hoặc bạo lực tình dục từ người không phải bạn đời. Con số này tương đương gần 1/3 phụ nữ trên thế giới.

Tại Việt Nam, kết quả Điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ năm 2019 cho thấy 62,9% phụ nữ từng chịu ít nhất một hình thức bạo lực hoặc hành vi kiểm soát do chồng gây ra trong đời. Đáng chú ý, 90,4% phụ nữ bị chồng bạo lực thể xác hoặc tình dục không tìm đến các dịch vụ hỗ trợ chính thức.

Những con số trên phần nào phản ánh rào cản mà phụ nữ gặp phải khi tìm kiếm sự giúp đỡ. Tâm lý e ngại, sợ bị kỳ thị, phụ thuộc kinh tế hay lo lắng cho tương lai của con cái khiến nhiều người lựa chọn im lặng.

Bạo lực đối với phụ nữ cũng không phải lúc nào cũng để lại những vết thương trên cơ thể. Việc thường xuyên xúc phạm, đe dọa, kiểm soát thu nhập, ngăn cản các mối quan hệ xã hội, cưỡng ép tình dục hay cô lập một người với gia đình, bạn bè đều có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng.

Sự phát triển của công nghệ cũng kéo theo những hình thức bạo lực mới. Phụ nữ và trẻ em gái có thể trở thành đối tượng bị quấy rối trực tuyến, đe dọa phát tán hình ảnh riêng tư, theo dõi trái phép hoặc bị lợi dụng hình ảnh bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Những hành vi này ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, tinh thần, cơ hội học tập, việc làm và chất lượng cuộc sống của người bị bạo lực.

Việt Nam chung tay xây dựng môi trường sống không có bạo lực

Hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ, Việt Nam triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026, diễn ra từ ngày 15.11 đến 15.12.2026.

Chủ đề năm nay là “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”.

Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ giúp phụ nữ bị bạo lực được bảo vệ và ổn định cuộc sống. Hình minh họa AI

Thông qua các hoạt động truyền thông, tư vấn pháp luật và hỗ trợ cộng đồng, Tháng hành động hướng đến việc nâng cao vị thế của phụ nữ, bảo đảm cơ hội bình đẳng trong lao động, việc làm và tăng cường khả năng tự chủ về kinh tế.

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, có hiệu lực từ ngày 1.7.2023, đã quy định cụ thể các hành vi bạo lực gia đình cũng như những biện pháp bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực.

Đặc biệt, ngày 8.9.2026, Bộ VHTTDL chính thức công bố Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình với số điện thoại 117.

Tổng đài hoạt động 24/7 trên phạm vi toàn quốc, tiếp nhận thông tin, tư vấn ban đầu và kết nối người bị bạo lực với các cơ sở y tế, dịch vụ trợ giúp pháp lý, nơi tạm lánh hoặc cơ quan chức năng tại địa phương.

Người dân khi phát hiện hành vi bạo lực gia đình có thể liên hệ tổng đài 117 để báo tin và tìm kiếm sự hỗ trợ. Phụ nữ gặp nguy hiểm cũng có thể liên hệ công an, chính quyền địa phương hoặc Hội Liên hiệp Phụ nữ để được bảo vệ.

Việc ngăn chặn bạo lực cần bắt đầu từ cách ứng xử trong mỗi gia đình. Sự tôn trọng giữa vợ và chồng, chia sẻ trách nhiệm chăm sóc con cái, bình đẳng trong các quyết định và giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại là những việc có thể thực hiện hằng ngày.

Khi phát hiện một người đang bị bạo lực, thay vì phán xét hay khuyên họ tiếp tục chịu đựng, cộng đồng cần lắng nghe, tôn trọng quyết định của họ và hỗ trợ họ tiếp cận những dịch vụ bảo vệ an toàn. Bạo lực gia đình không nên bị xem là chuyện riêng mà người ngoài không được can thiệp.