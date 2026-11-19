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"Bản lĩnh đàn ông" thời hiện đại

Trong suốt một thời gian dài, bình đẳng giới thường được nhắc đến chủ yếu qua việc mở rộng cơ hội cho phụ nữ trong học tập, công việc và đời sống xã hội. Tuy nhiên, bình đẳng giới không chỉ là câu chuyện của phụ nữ. Những định kiến về vai trò của nam giới cũng cần được nhìn nhận và thay đổi. Khi một nửa thế giới vẫn phải sống theo những khuôn mẫu cứng nhắc, cả gia đình và xã hội đều chịu ảnh hưởng.

Với chủ đề "Tương lai là của tất cả mọi người", Ngày Quốc tế Nam giới (19/11/2026) nhấn mạnh rằng bình đẳng giới cần có sự tham gia của cả hai giới. Khi nam giới không còn bị ràng buộc bởi quan niệm phải luôn mạnh mẽ, thành đạt và tự giải quyết mọi khó khăn, họ có thể chăm sóc bản thân tốt hơn, đồng thời chia sẻ nhiều hơn trách nhiệm với gia đình và xã hội.

Thông điệp “Tương lai là của tất cả mọi người” của Ngày Quốc tế Nam giới 2026

Ngày Quốc tế Nam giới năm nay cũng là dịp để quan tâm đến sức khỏe tinh thần của nam giới, vai trò làm cha trong gia đình hiện đại và cách nhìn nhận về "bản lĩnh đàn ông". Những thay đổi trong kinh tế, cấu trúc gia đình và kỳ vọng xã hội đang tạo thêm nhiều áp lực, trong khi không ít người vẫn ngại chia sẻ khó khăn vì sợ bị đánh giá là yếu đuối.

6 mục tiêu hành động chính của Ngày Quốc tế Nam giới 2026 - Tôn vinh các hình mẫu nam giới tích cực: Hướng sự chú ý đến những người đàn ông đời thường sống có trách nhiệm, tử tế và truyền cảm hứng. - Ghi nhận những đóng góp: Đánh giá cao vai trò của nam giới đối với gia đình, công việc, chăm sóc con cái và cộng đồng. - Sức khỏe và thể chất: Nâng cao nhận thức về sức khỏe thể chất và đặc biệt là sức khỏe tinh thần của nam giới (phòng chống trầm cảm và tự tử ở nam giới). - Giảm thiểu phân biệt đối xử: Làm rõ những rào cản, áp lực xã hội và sự phân biệt đối xử mà nam giới và nam thanh thiếu niên gặp phải. - Cải thiện quan hệ giới: Thúc đẩy sự bình đẳng giới và thấu hiểu lẫn nhau giữa nam và nữ. - Xây dựng thế giới an toàn hơn: Tạo ra môi trường sống an toàn, nơi mọi người đều có thể phát huy hết tiềm năng.

Theo thống kê y tế toàn cầu năm 2026 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tỷ lệ tự tử ở nam giới cao gấp 3-4 lần nữ giới. Một trong những nguyên nhân được đề cập là định kiến "đàn ông không được yếu đuối", khiến nhiều người ngần ngại tìm kiếm sự giúp đỡ. Tuổi thọ trung bình của nam giới thấp hơn nữ giới từ 4-5 tuổi, một phần liên quan đến các bệnh lý do căng thẳng kéo dài, lối sống có nhiều nguy cơ và thói quen ít đi khám sức khỏe định kỳ. Khoảng 75% nam giới gặp vấn đề tâm lý không chủ động tìm kiếm sự trợ giúp chuyên môn vì lo bị xem là yếu đuối hoặc thất bại.

Các vấn đề sức khỏe tinh thần ở nam giới còn có thể ảnh hưởng đến năng suất lao động, làm gia tăng những hành vi nguy cơ như lạm dụng chất kích thích và bạo lực, đồng thời tăng chi phí chăm sóc sức khỏe. Những tác động này gây tổn thất lớn cho cả cá nhân, gia đình và nền kinh tế. Vì vậy, nam giới cần có điều kiện để chia sẻ khó khăn, tìm kiếm sự hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe tinh thần mà không phải lo ngại sự phán xét.

Ngày Quốc tế Nam giới 2026 không đặt ra mục tiêu "đối đầu" hay so sánh với các phong trào của phụ nữ. Trái lại, tinh thần cốt lõi của ngày này là sự đồng hành và chữa lành. Nam giới được cởi trói khỏi những áp lực vô hình cũng đồng nghĩa với việc phụ nữ có thêm những người đồng hành đích thực. Khi nam giới giải tỏa được căng thẳng và quản lý tốt cảm xúc, họ trở thành những người tích cực, giảm thiểu bạo lực gia đình và chia sẻ gánh nặng chăm sóc con cái với phụ nữ. Bản lĩnh của người đàn ông trong thời đại mới không còn đo bằng bờ vai rộng hay khả năng chịu đựng gian khổ trong cô độc. Bản lĩnh ấy nằm ở sự dũng cảm đối mặt với chính mình, sự chủ động chăm sóc bản thân và lòng thấu cảm dành cho gia đình cùng xã hội.

Làm cha có trách nhiệm

Điểm sáng lớn nhất của Ngày Quốc tế Nam giới 2026 chính là sự trỗi dậy của văn hóa làm cha có trách nhiệm. Theo các báo cáo mới nhất từ Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) và Ngân hàng Thế giới (WB), nam giới ngày càng chủ động đòi hỏi chế độ nghỉ thai sản dành cho cha dài hạn và bình đẳng hơn.

Ảnh minh họa

Hơn 87% các ông bố khẳng định họ muốn hiện diện nhiều hơn trong những năm tháng đầu đời của con thay vì chỉ là người cung cấp tài chính từ xa. Họ mong muốn nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn từ chính sách phúc lợi và môi trường làm việc linh hoạt để có thể chia sẻ công việc nhà và chăm con cùng bạn đời.

Việc nam giới chủ động nghỉ phép để chăm con không chỉ giúp gia đình giảm áp lực mà còn góp phần thay đổi quan niệm trong môi trường làm việc. Khi người cha vào bếp, chăm con hay dành thời gian cho gia đình, đó không phải họ "giúp vợ" mà đang thực thi quyền và trách nhiệm làm cha của chính mình.

Các nghiên cứu xã hội học cho thấy sự tham gia tích cực của người cha vào việc chăm sóc và giáo dục con có liên quan đến sự phát triển trí tuệ cảm xúc (EQ), khả năng ngôn ngữ và sự tự tin của trẻ.

Ngày Quốc tế Nam giới cũng là dịp để khuyến khích những người cha chia sẻ kinh nghiệm sống, dạy con về trách nhiệm và cách ứng xử với mọi người. Người cha chủ động làm việc nhà, chăm sóc con và tôn trọng bạn đời chính là tấm gương gần gũi để con cái học theo.

Để Ngày Quốc tế Nam giới không dừng lại ở khẩu hiệu - Xây dựng mạng lưới hỗ trợ sức khỏe tâm thần chuyên biệt: Tạo ra các không gian an toàn và các kênh tư vấn tâm lý dành riêng cho nam giới, xóa bỏ rào cản tâm lý khi họ tìm kiếm sự giúp đỡ. - Cải cách chính sách lao động: Đảm bảo chế độ nghỉ thai sản dành cho người cha (Paternity Leave) đủ dài và được thực thi bình đẳng, không gây ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của nam giới. - Giáo dục thế hệ trẻ về "Nam tính tích cực": Giáo dục giới tính toàn diện, dạy cho trẻ em trai cách quản lý cảm xúc, tôn trọng sự đa dạng và hiểu rằng sự thấu cảm chính là biểu hiện cao nhất của sức mạnh. Nuôi dạy một trẻ em trai hiểu về "nam tính tích cực" không chỉ giúp chính đứa trẻ đó có một cuộc sống tâm lý lành mạnh, tự do và hạnh phúc hơn, mà còn là món quà tuyệt vời nhất mà chúng ta chuẩn bị cho những người phụ nữ, những người con và cả cộng đồng mà em sẽ gắn bó trong tương lai.

Nguồn: UN Women, Awareness Days