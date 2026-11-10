Năm 1995, UNESCO đã thông qua Tuyên bố về các Nguyên tắc Khoan dung. Đại diện 185 quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã ký vào tuyên bố này. Từ đó, ngày 16/11 hằng năm được lấy làm Ngày Quốc tế Khoan dung.

Theo định nghĩa của UNESCO, khoan dung (Tolerance) là: “Sự tôn trọng, chấp nhận và hiểu đúng sự đa dạng phong phú các nền văn hóa của thế giới chúng ta, những hình thức tự biểu hiện và những khả năng thể hiện cá tính của con người”.

Ngày Quốc tế Khoan dung nghĩ về tinh thần khoan dung của doanh nhân Việt. Ảnh: Internet

Không đợi đến lúc UNESCO đưa ra bản Tuyên bố về các Nguyên tắc Khoan dung, tinh thần khoan dung đã trở thành triết lý sống của người Việt từ ngàn xưa. Nó thể hiện qua lời dạy của ông cha: "Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại"; qua sách sử lưu truyền: Khi giặc Minh thua trận, nhà nước ta đã khoan hồng, không dồn họ vào đường cùng, đã cấp thuyền, cấp ngựa cho binh lính họ về nước: “Thể lòng trời, ta mở đường hiếu sinh” (Bình Ngô đại cáo – Nguyễn Trãi). Chủ tịch Hồ Chí Minh khi giáo dục về lòng bao dung, đã dùng hình tượng: "Sông to, bể rộng thì bao nhiêu nước cũng chứa được, vì độ lượng của nó rộng và sâu".

Khoan dung thể hiện trong giới doanh nhân ra sao?

Không có chiến dịch sale, không có quảng cáo rầm rộ như những “ngày” quốc tế, quốc nội khác trong năm. Nhưng nếu chịu khó soi rọi, chúng ta sẽ thấy tinh thần khoan dung trong giới doanh nhân thể hiện qua các việc làm rất thực tế:

Khoan dung trong tuyển dụng: Tinh thần khoan dung được thể hiện rõ nhất qua việc các nhà quản lý áp dụng chính sách DEI (Đa dạng, Công bằng, Hòa nhập) trong tuyển dụng và quản trị. Họ chấp nhận sự khác biệt: Không phân biệt vùng miền, tôn giáo, tuổi tác, giới tính khi tuyển dụng. Tuyển cả người trái ngành, người từng khởi nghiệp thất bại…

Khoan dung với sai lầm: là tinh thần khoan dung mang ý nghĩa rất Việt Nam. Đó là tha thứ và cho cơ hội sửa sai. Nhiều CEO hiện nay, đặc biệt là với các startup và công ty công nghệ, họ hiểu rằng nếu không khoan dung với thất bại, sẽ thui chột sự sáng tạo và tinh thần dám nghĩ dám làm, dám thử cái mới…

Khoan dung với khách hàng và đối tác: Trong kinh doanh, xử lý khủng hoảng không tranh cãi đến cùng mà biết lắng nghe, xin lỗi và sửa sai với tinh thần cầu thị, đó cũng là cách thể hiện khoan dung.

Khoan dung trong văn hóa doanh nghiệp: Một số doanh nghiệp lớn đã bắt đầu làm những việc nhỏ nhưng thể hiện tinh thần này: Tổ chức các hoạt động văn hóa, giao lưu, chia sẻ, trên tinh thần không định kiến, không kỳ thị, không chấp nhận bắt nạt, phân biệt, xúc phạm trong công ty.

Ngày khoan dung với văn hóa doanh nhân Việt

Doanh nhân Việt vốn sẵn mang trong mình truyền thống khoan dung của người Việt. Người Việt vốn đã quen chấp nhận sự khác biệt trong gia đình có nhiều thế hệ. Ông bà khác cha mẹ, cha mẹ khác con cái, nhưng vẫn ngồi chung một mâm cơm. Điều này lý giải vì sao doanh nghiệp thường lấy chất liệu hình ảnh gia đình trong các chiến dịch quảng bá thương hiệu.

Cũng từ triết lý này, khi kinh doanh với đối tác nước ngoài, doanh nhân Việt thường dùng khoan dung như một lợi thế mềm: Mềm nhưng không yếu, nhường nhưng không nhịn. Đây cũng là lợi thế cạnh tranh của doanh nhân Việt.

Doanh nhân Việt vốn sẵn mang trong mình truyền thống khoan dung của người Việt. Ảnh: Internet

Trong thời đại mà AI có thể làm thay con người rất nhiều việc, thì khoan dung - khả năng thấu hiểu và chấp nhận khác biệt - chính là thứ mà AI hoàn toàn “bất lực”.

Tóm lại, tuy chưa được truyền thông rầm rộ, chưa được đưa vào tiêu chuẩn kinh doanh trên giấy trắng mực đen. Nhưng nếu hiểu tinh thần khoan dung đúng theo định nghĩa của UNESCO thì đội ngũ doanh nhân Việt Nam xứng đáng được ghi nhận trong ngày Quốc tế Khoan dung 16/11.