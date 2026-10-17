Ngày Quốc tế Di sản văn hoá phi vật thể 17.10:Để di sản sống trong hôm nay, tiếp sức cho tương lai

Một nghề truyền thống có người tiếp nối. Một lễ hội giữ được hồn cốt giữa cuộc sống hôm nay. Đó là những cách di sản văn hoá phi vật thể tiếp tục sống, gắn kết cộng đồng và bồi đắp tâm hồn Việt Nam. Ảnh: Huy An - Ngọc Hoà

Ngày Quốc tế Di sản văn hoá phi vật thể 17.10 là dịp tri ân các nghệ nhân, những người thực hành và cộng đồng đã gìn giữ, trao truyền vốn quý qua nhiều thế hệ; đồng thời khơi dậy trách nhiệm cùng nhau vun đắp sức sống của di sản.

Trong chặng đường phát triển mới của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch, bảo vệ di sản cần gắn với phát triển con người, nâng cao chất lượng cuộc sống và mở ra những cơ hội sáng tạo. Cộng đồng phải là chủ thể quyết định, trực tiếp tham gia và được hưởng lợi từ những giá trị mình gìn giữ. Chăm lo đời sống nghệ nhân, tạo điều kiện truyền nghề, nuôi dưỡng thế hệ kế cận chính là đầu tư cho tương lai của di sản.

Cộng đồng phải là chủ thể quyết định, trực tiếp tham gia và được hưởng lợi từ những giá trị mình gìn giữ. Ảnh: Trần Huấn

Trong chặng đường phát triển mới của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch, bảo vệ di sản cần gắn với phát triển con người, nâng cao chất lượng cuộc sống và mở ra những cơ hội sáng tạo. Cộng đồng phải là chủ thể quyết định, trực tiếp tham gia và được hưởng lợi từ những giá trị mình gìn giữ. Chăm lo đời sống nghệ nhân, tạo điều kiện truyền nghề, nuôi dưỡng thế hệ kế cận chính là đầu tư cho tương lai của di sản.

Bản sắc văn hoá Việt Nam cần trở thành nguồn cảm hứng cho đổi mới sáng tạo. Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ tư liệu hoá, học tập, quảng bá, giúp những tiếng nói, tri thức và kỹ năng truyền thống đến gần hơn với công chúng. Mỗi cách làm mới cần tôn trọng sự đa dạng, ý nghĩa văn hoá và tiếng nói của cộng đồng.

Giá trị tạo ra cần được chia sẻ công bằng, tiếp tục nuôi dưỡng hoạt động thực hành, trao truyền và gìn giữ không gian văn hoá. Ảnh: Trần Huấn

Kết nối di sản với du lịch và các ngành công nghiệp văn hoá sẽ mở thêm không gian phát triển cho nghệ thuật biểu diễn, thiết kế, thủ công và nội dung số. Giá trị tạo ra cần được chia sẻ công bằng, tiếp tục nuôi dưỡng hoạt động thực hành, trao truyền và gìn giữ không gian văn hoá. Hiệu quả phải thể hiện bằng những kết quả cụ thể: thêm người học nghề, thêm cơ hội thực hành, sinh kế tốt hơn và sự gắn bó sâu sắc hơn của người dân với di sản quê hương.

Hãy bắt đầu từ một việc gần gũi: Học một làn điệu, tìm hiểu một phong tục, trân trọng một sản phẩm thủ công. Mỗi nhà trường mở thêm cơ hội trải nghiệm; mỗi địa phương chăm lo một không gian thực hành; mỗi doanh nghiệp đồng hành cùng nghệ nhân và cộng đồng.

Trao cho di sản một chỗ đứng trong đời sống hôm nay là trao cho thế hệ mai sau một điểm tựa để tự tin bước tới.

Trao cho di sản một chỗ đứng trong đời sống hôm nay là trao cho thế hệ mai sau một điểm tựa để tự tin bước tới.