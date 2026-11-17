Sau Gió ngang khoảng trời xanh, Phương Oanh chưa trở lại với một dự án phim ảnh mới được công bố. Thay vì xuất hiện thường xuyên trong các hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên dành nhiều thời gian cho gia đình và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.

Một trong những nội dung được Phương Oanh duy trì là loạt video nấu ăn mang tên “Bếp nàng Ỉn”. Gần đây, cô đăng tải video hướng dẫn chế biến súp bí đỏ trên trang cá nhân. Trong clip, nữ diễn viên giới thiệu các bước thực hiện món ăn, từ chuẩn bị nguyên liệu đến khi hoàn thành. Những hình ảnh giản dị này cho thấy cuộc sống hiện tại của Phương Oanh chủ yếu xoay quanh căn bếp và sinh hoạt thường ngày, thay vì các dự án phim ảnh.

Phương Oanh duy trì là loạt video nấu ăn mang tên “Bếp nàng Ỉn”.

Việc chưa công bố vai diễn tiếp theo khiến câu hỏi về ngày Phương Oanh tái xuất màn ảnh được đặt ra. Dù vậy, chưa có thông tin chính thức cho thấy nữ diễn viên sẽ trở lại phim trường vào thời điểm nào. Vì thế, khả năng cô sớm nhận dự án mới vẫn cần chờ những động thái xác nhận từ chính chủ.

Trước khi dành nhiều thời gian cho gia đình, Phương Oanh từng là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Việt Nam. Cô được khán giả chú ý qua nhiều tác phẩm, đặc biệt là Quỳnh búp bê và Hương vị tình thân. Đây cũng là những vai diễn góp phần định hình tên tuổi của nữ diễn viên trên màn ảnh nhỏ.

Trong Quỳnh búp bê phát sóng năm 2018, Phương Oanh đảm nhận vai Quỳnh, nhân vật có số phận nhiều biến cố. Vai diễn giúp cô đến gần hơn với công chúng và trở thành một trong những dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp. Đến Hương vị tình thân năm 2021, cô tiếp tục gây chú ý khi hóa thân thành Phương Nam, cô gái trải qua nhiều thử thách trong cuộc sống và hành trình tìm kiếm hạnh phúc gia đình.

Phương Oanh trong Quỳnh Búp Bê.

Sau đó, Phương Oanh giảm tần suất đóng phim. Năm 2025, cô trở lại với Gió ngang khoảng trời xanh, đảm nhận vai Mỹ Anh. Bộ phim đánh dấu lần tái xuất đáng chú ý của nữ diễn viên sau khoảng bốn năm không tham gia phim truyền hình dài tập. Nhân vật Mỹ Anh là người phụ nữ đã lập gia đình, phải đối diện với những vấn đề trong cuộc sống và các mối quan hệ. Tác phẩm khép lại vào cuối tháng 11/2025.

Tính đến cuối tháng 10/2026, Gió ngang khoảng trời xanh vẫn là bộ phim truyền hình gần nhất của Phương Oanh được ghi nhận. Nữ diễn viên chưa công bố dự án phim mới.

Với Phương Oanh, câu chuyện trở lại màn ảnh vì thế vẫn để ngỏ. Sau dấu ấn từ Quỳnh búp bê, Hương vị tình thân đến Gió ngang khoảng trời xanh, khán giả có lý do chờ đợi lựa chọn tiếp theo của nữ diễn viên. Tuy nhiên, khi chưa có thông báo chính thức, thời điểm Phương Oanh tái xuất vẫn là câu hỏi chưa có lời giải.