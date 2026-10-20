Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: Nghệ sỹ 'vàng' của xiếc Việt

Nghệ sỹ ưu tú Bùi Thị Hương vinh dự nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2026. (Ảnh: TTXVN)

Bằng đam mê và tình yêu với nghệ thuật xiếc, Nghệ sỹ Ưu tú Thu Hương (tên thật là Bùi Thị Hương), Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã khẳng định tài năng trên sân khấu xiếc trong nước và quốc tế.

Với sự kiên cường, tận tâm với nghề và tinh thần không ngừng vượt lên chính mình, chị là tấm gương sáng về nghị lực của người phụ nữ Việt Nam, xứng đáng với Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 vừa được trao tặng.

Theo đuổi đam mê và cống hiến

Gặp Nghệ sỹ Ưu tú Thu Hương sau lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026, nữ nghệ sỹ xúc động bày tỏ niềm vui, tự hào và vinh dự khi nhận được giải thưởng cao quý. Với chị, đây là sự ghi nhận của cộng đồng đối với hành trình dài nỗ lực, cố gắng và cống hiến cho nghệ thuật xiếc.

Nghệ sỹ Ưu tú Thu Hương cho rằng, phụ nữ Việt Nam không chỉ thùy mị, nết na, đảm đang mà còn có khát khao được bứt phá, được thể hiện bản thân và theo đuổi đam mê và cống hiến.

“Khi nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026, tôi ý thức được và tự nhắc mình phải nỗ lực nhiều hơn nữa, để xứng đáng với sự ghi nhận ấy. Với tôi, mỗi giải thưởng không phải là đích đến để mình dừng lại, mà là động lực để tiếp tục cố gắng, kiên định rèn luyện, cống hiến để có thêm những giải thưởng, đặc biệt là tại các đấu trường quốc tế, góp phần đưa nghệ thuật xiếc Việt Nam ra thế giới,” nữ nghệ sỹ bày tỏ.

Nghệ sỹ Ưu tú Bùi Thị Hương sinh năm 1993 tại tỉnh Bắc Giang (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh), trong một gia đình có truyền thống hoạt động nghệ thuật. Ông nội chị là Nghệ sỹ Nhân dân Bùi Đắc Sừ, nguyên Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam.

Từ nhỏ, mỗi lần được xem các nghệ sỹ xiếc biểu diễn, Hương đã say mê và khâm phục tài năng của họ. Vì thế, năm 11 tuổi, khi được ông nội đưa đi thi tuyển và trúng tuyển vào Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, dù bố mẹ và ông bà ngoại không ủng hộ, Hương vẫn quyết tâm theo học.

Sau khi tốt nghiệp, chị về công tác tại Liên đoàn Xiếc Việt Nam và gắn bó với bộ môn đu dây, một trong những thể loại khó và nguy hiểm bậc nhất của xiếc. Bằng tình yêu nghề, lòng kiên trì và nỗ lực vượt bậc, chị từng bước khẳng định mình, trở thành một trong những gương mặt nổi bật của Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Nhắc đến Nghệ sỹ Ưu tú Thu Hương của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, khán giả nhớ ngay đến những màn đu dây trên cao ngoạn mục nhưng đầy mạo hiểm với các tiết mục đỉnh cao như "Đu Quan họ," “Romeo và Juliet,” "Duo Love”… Đây đều là những tiết mục đòi hỏi sự phối hợp chính xác giữa sức mạnh thể lực, khả năng kiểm soát cơ thể và bản lĩnh của người nghệ sỹ.

Nghệ sỹ Thu Hương chia sẻ, khi tập luyện bộ môn đu dây, người nghệ sỹ phải đối mặt với thử thách rất lớn, phải làm quen với độ cao và kiểm soát cơ thể tuyệt đối.

Bởi, trong không gian không có điểm tựa, một khoảnh khắc mất tập trung hay một sai lệch nhỏ cũng có thể dẫn đến lệch nhịp biểu diễn, gây mất an toàn cho mình và bạn diễn, thậm chí có thể gây chấn thương nặng nề, thậm chí đe dọa cả tính mạng và sự nghiệp.

Nghệ sỹ ưu tú Bùi Thị Hương Bùi Thị Hương mang bản sắc Việt ghi dấu ấn trên sân khấu quốc tế. (Ảnh: TTXVN)

Bản thân Thu Hương cũng nhiều lần bị chấn thương trong quá trình luyện tập, trong đó có những lần bị thương nặng, tưởng phải bỏ nghề. Đó là vào khoảng năm 2016, trước kỳ thi Liên hoan Xiếc quốc tế tại Huế vài tháng, trong khi đu dây tập luyện, chị bị tai nạn dẫn đến gãy xương bàn chân.

Khi nghe bác sỹ nói khả năng không thể theo nghề nữa, chị đã khóc rất nhiều. Nhưng rồi nghĩ đến việc phải rời xa sân khấu, chị lại không cam lòng. Vì thế, sau thời gian bó bột, phục hồi, Thu Hương đã cố gắng tập luyện trở lại và cuối cùng vẫn kịp tham gia cuộc thi năm đó.

Thu Hương chia sẻ, tấm huy chương vàng giành được sau quãng thời gian bị chấn thương đối với chị rất đặc biệt, bởi đó không chỉ là giải thưởng mà còn là chiến thắng của ý chí, của nghị lực và tinh thần không bỏ cuộc.

Những nỗ lực của Nghệ sỹ Ưu tú Thu Hương với nghệ thuật xiếc được đền đáp xứng đáng. Ngoài các giải thưởng trong nước, Thu Hương là một trong những nghệ sỹ giành được nhiều giải thưởng quốc tế của Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Năm 2014, khi mới 21 tuổi, tại Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ 30 tại Roma, Italy, tiết mục xiếc “Đu Quan họ” do nghệ sỹ Thu Hương và Thanh Tuấn biểu diễn đã chinh phục ban giám khảo và nhận được sự cổ vũ nhiệt thành từ khán giả quốc tế, mang về tấm huy chương vàng cho đoàn Việt Nam. Đây là chiếc huy chương vàng quốc tế đầu tiên của nghệ sỹ Thu Hương.

Những năm sau đó, bảng thành tích của chị ngày càng được “nối dài” thêm: Năm 2025, chị giành Giải Vàng tại Liên hoan Xiếc quốc tế Kazakhstan, Giải Bạc tại Liên hoan “Không biên giới” ở Nga.

Tháng 3/2026, tại Liên hoan Xiếc quốc tế “Con Voi Vàng” ở Tây Ban Nha, Nghệ sỹ Ưu tú Thu Hương giành hai giải thưởng, gồm giải Voi Bạc và giải Đặc biệt.

Mới đây nhất, tiết mục “Duo Love” do cặp đôi Nghệ sỹ Ưu tú Thu Hương-Thanh Tuấn biểu diễn tiếp tục giành Giải Vàng tại Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ nhất, diễn ra ở Thủ đô Dushanbe (Tajikistan) từ 17-20/9/2026.

Nghệ sỹ "vàng" của xiếc Việt

Nói về Nghệ sỹ Ưu tú Thu Hương, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam-Nghệ sỹ Nhân dân Tống Toàn Thắng khẳng định Thu Hương là “nghệ sỹ vàng” của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, người đã có những nỗ lực và đóng góp lớn lao cho nghệ thuật xiếc Việt Nam. Điều đáng quý ở Thu Hương không chỉ là năng khiếu mà còn là ý chí, sự kiên trì và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì nghề.

Nghệ sỹ Nhân dân Tống Toàn Thắng cho biết, anh đã đào tạo nhiều thế hệ nghệ sỹ, nhưng không phải ai cũng có thể vượt qua những thử thách khắc nghiệt của nghề xiếc để kiên trì đi đến cùng với con đường mình lựa chọn.

Tuy nhiên, ở nghệ sỹ Thu Hương, anh nhìn thấy sự quyết tâm, lòng say mê và khát vọng vượt qua giới hạn của chính mình. Khi được giao những động tác khó, chị không chỉ tập luyện trong giờ còn chủ động rèn thêm, tập đi tập lại để đạt đến độ hoàn thiện cao nhất.

Thu Hương là người luôn nỗ lực vượt qua những giới hạn của chính mình. Chị không ngại khó, không ngại khổ, luôn tự đặt ra những thử thách mới để tiếp tục trưởng thành. Mỗi lần vượt qua giới hạn, chị lại có thêm cơ hội đưa nghệ thuật của mình lên một tầm cao hơn, mang đến cho khán giả những màn trình diễn ấn tượng hơn, Nghệ sỹ Nhân dân Tống Toàn Thắng đánh giá.

Tiết mục “Duo Love” do cặp đôi Nghệ sỹ Ưu tú Thu Hương-Thanh Tuấn biểu diễn. (Ảnh: TTXVN)

Là lãnh đạo của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Nghệ sỹ Nhân dân Tống Toàn Thắng vô cùng tự hào khi Liên đoàn có những nghệ sỹ luôn hết lòng với nghề như Thu Hương.

“Tôi cho rằng Thu Hương là một hình mẫu đáng quý đối với các nghệ sỹ trẻ của Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Thành quả hôm nay của nghệ sỹ không chỉ đến từ năng khiếu hay sự dẫn dắt của người thầy, còn được tạo nên bởi chính sức lực, trí lực, lòng dũng cảm và sự bền bỉ trong lao động nghệ thuật của chị,” Nghệ sỹ Nhân dân Tống Toàn Thắng chia sẻ.

Phía sau những thành công của Nghệ sỹ Ưu tú Thu Hương còn có sự đồng hành, sẻ chia của Nghệ sỹ Ưu tú Thanh Tuấn, người bạn diễn cùng chị trong nhiều tiết mục du dây, cũng là người chồng của chị.

Nghệ sỹ Thu Hương cho biết, những thành công của chị ngày hôm nay, có sự ủng hộ và giúp đỡ rất nhiều từ chồng.

“Theo đuổi nghiệp xiếc vốn vô cùng khắt khe, đòi hỏi sự luyện tập thường xuyên, kiên trì và sức mạnh thể chất dẻo dai, tôi rất may mắn khi có chồng cùng nghề và là bạn diễn. Hai vợ chồng đồng hành cùng nhau trên sân khấu, cùng chia sẻ công việc gia đình, cùng nhau chăm sóc, nuôi dạy con… chính sự ‘đồng lòng’ ấy đã góp phần không nhỏ vào thành công của tôi,” nghệ sỹ Thu Hương nói.

Sự đồng hành ấy không chỉ giúp hai nghệ sỹ hỗ trợ nhau trong công việc chuyên môn mà còn tạo điểm tựa để cùng vun đắp cuộc sống gia đình, cân bằng giữa đam mê nghệ thuật và trách nhiệm với những người thân yêu.

Chia sẻ về dự định trong tương lai, Nghệ sỹ Ưu tú Thu Hương cho biết, chị vẫn tiếp tục tập luyện để biểu diễn phục vụ khán giả trong nước và tham gia các cuộc thi quốc tế.

“Tôi mong muốn đưa xiếc Việt nói riêng, văn hóa Việt nói chung đến gần hơn với bạn bè năm châu. Mỗi khi bước lên bục nhận giải, điều khiến tôi hạnh phúc nhất không chỉ là tấm huy chương, mà còn là khoảnh khắc tên Việt Nam được xướng lên. Tôi luôn mong muốn và hy vọng sẽ có thêm nhiều lần được nghe tiếng gọi Việt Nam trên những bục vinh quang quốc tế,” nữ nghệ sỹ bày tỏ.

Bên cạnh biểu diễn, Thu Hương hiện còn tiếp tục học tập để chuẩn bị cho chặng đường sau này. Khi không còn biểu diễn trên sân khấu, chị mong muốn vẫn được ở lại với nghề, hỗ trợ và truyền đạt kinh nghiệm cho các nghệ sỹ trẻ.

“Tôi hy vọng xiếc Việt Nam ngày càng có nhiều nghệ sỹ trẻ tài năng để tiếp tục đưa hình ảnh Việt Nam vươn xa trên sân khấu thế giới,” nữ nghệ sỹ chia sẻ./.