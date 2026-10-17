Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: Khởi nghiệp và lan tỏa giá trị tốt đẹp

Chị Đỗ Thị Phương, Giám đốc Hợp tác xã Dược thảo Minh Đức, xã Nam Xang đã khởi nghiệp thành công với mô hình sản xuất nấm đông trùng hạ thảo.

Mạnh dạn khởi nghiệp, phát huy lợi thế phát triển kinh tế

Năm 2015, chị Đỗ Thị Phương, xã Nam Xang cùng chồng là kỹ sư nông nghiệp trở về từ Hàn Quốc sau thời gian xuất khẩu lao động, mạnh dạn khởi nghiệp với việc sản xuất nấm đông trùng hạ thảo. Những ngày đầu, gặp không ít khó khăn, hơn 1 tỷ đồng vốn tích lũy đầu tư vào sản xuất vẫn chưa đáp ứng đủ. Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết ảnh hưởng đến quá trình nuôi trồng, nhiều mẻ nấm bị hỏng, sinh trưởng không đồng đều, việc tiêu thụ sản phẩm cũng không dễ dàng.

Không nản lòng trước những trở ngại, anh chị kiên trì nghiên cứu, hoàn thiện quy trình sản xuất, đồng thời tìm hướng tiếp cận thị trường. Vợ chồng chị tiếp tục đầu tư hệ thống sấy khô, bảo quản lạnh nấm đông trùng hạ thảo và hoàn thiện quy trình đóng gói, cải tiến mẫu mã sản phẩm. Với mong muốn liên kết cùng phát triển, năm 2019, chị vận động một số gia đình tham gia thành lập Hợp tác xã Dược thảo Minh Đức. Từ đây, hợp tác xã từng bước mở rộng hoạt động xúc tiến thương mại, tích cực tham gia các chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm và hội chợ do Liên minh Hợp tác xã tổ chức.

Hiện nay, Hợp tác xã Dược thảo Minh Đức có 2 máy sấy thăng hoa, 3 máy hấp tiệt trùng, 2 máy sấy nhiệt; hệ thống phòng nuôi cấy vô trùng, phòng nuôi nấm điều khiển tự động bằng AI, xưởng sấy lạnh và khu chế biến sâu. Hợp tác xã phát triển đa dạng sản phẩm trà đông trùng hạ thảo, đông trùng hạ thảo ngâm mật ong, trong đó, sản phẩm đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa đã được công nhận OCOP. Trung bình mỗi tháng, sản lượng đạt khoảng 30kg đông trùng hạ thảo thô, doanh thu đạt 350 - 400 triệu đồng.

Chị Đỗ Thị Phương, Giám đốc Hợp tác xã Dược thảo Minh Đức chia sẻ, là phụ nữ, muốn phát triển kinh tế cần mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm và không ngại khó khăn, cùng với đó phải tích cực học hỏi, tìm tòi, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, phụ nữ cần chủ động tiếp cận, ứng dụng công nghệ số, tận dụng hiệu quả các nền tảng mạng xã hội để quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, qua đó, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế.

Trang trại nuôi cầy hương của chị Đặng Thị Duyên, phường Nguyễn Úy mang lại thu nhập cao.

Trước đây, chị Đặng Thị Duyên, ở phường Nguyễn Úy chủ yếu chăn nuôi nhỏ lẻ, hiệu quả kinh tế không cao. Để phát triển kinh tế gia đình, chị mạnh dạn chuyển hướng sang nuôi cầy hương - con đặc sản đang được thị trường ưa chuộng. Chị đầu tư xây dựng khu chuồng trại khang trang, sạch sẽ, bảo đảm điều kiện phù hợp đặc tính sinh trưởng của vật nuôi.

Thời gian đầu, chị gặp không ít khó khăn trong kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh và tìm đầu ra ổn định. Không nản lòng, chị chủ động tham quan, học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình chăn nuôi hiệu quả ở nhiều địa phương, từng bước hoàn thiện kỹ thuật và mở rộng quy mô. Từ hơn chục cặp cầy hương bố mẹ ban đầu, đến nay, trang trại của chị đã phát triển lên hơn 100 con. Với giá bán cầy hương thương phẩm khoảng 1,7 triệu đồng/kg, cầy giống khoảng 5 triệu đồng/con, mô hình mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, cao hơn nhiều so với các vật nuôi thông thường.

Chị Đặng Thị Duyên chia sẻ, để phát triển kinh tế gia đình, phụ nữ cần mạnh dạn tìm hướng đi mới, chủ động tìm hiểu thị trường, không ngại khó khăn và kiên trì theo đuổi mục tiêu. Bản thân chị cũng từng bước vượt qua khó khăn nhờ tích cực học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kiến thức, hoàn thiện kỹ thuật chăn nuôi. Khi có quyết tâm, biết phát huy lợi thế, phụ nữ hoàn toàn có thể nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống gia đình, khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế.

Chị Phương, chị Duyên là hai trong số nhiều tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong phong trào khởi nghiệp tại Ninh Bình. Bằng sự năng động, sáng tạo và tinh thần vượt khó, các chị từng bước khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao thu nhập, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 3.600 phụ nữ khởi nghiệp/khởi sự kinh doanh; gần 200 sản phẩm OCOP do phụ nữ làm chủ thể. Hội Nữ doanh nhân tỉnh có trên 500 thành viên, cùng 38 hợp tác xã, 24 tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ hoạt động hiệu quả.

Lan tỏa giá trị tốt đẹp, nâng cao vị thế của phụ nữ

Cùng với những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế, phụ nữ Ninh Bình còn khẳng định vai trò quan trọng trong lĩnh vực văn hóa - xã hội; bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ và trẻ em, góp phần xây dựng một xã hội công bằng, tiến bộ và lành mạnh.

Toàn tỉnh hiện có hơn 1.500 câu lạc bộ, mô hình về xây dựng gia đình hạnh phúc; trên 1.650 “Địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng và “Góc tư vấn giáo dục đời sống gia đình, giáo dục trước hôn nhân, tư vấn tiền hôn nhân”, Chi hội “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, hỗ trợ phụ nữ xây dựng “Mỗi gia đình là một địa chỉ hạnh phúc”.

Toàn tỉnh Ninh Bình đã có hơn 3.600 phụ nữ khởi nghiệp/khởi sự kinh doanh; gần 200 sản phẩm OCOP do phụ nữ làm chủ thể.

Các cấp Hội triển khai sâu rộng chương trình “Mẹ đỡ đầu”, vận động tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu hơn 1.970 trẻ mồ côi. Chương trình không chỉ chăm lo về vật chất mà còn giúp trẻ em tiếp cận dịch vụ giáo dục, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại. Đến nay, Quỹ “Học bổng Hoàng Ngân” đã trao gần 21.000 suất học bổng và quà khuyến học trị giá 11,6 tỷ đồng cho con cán bộ, hội viên, phụ nữ tiêu biểu, con nạn nhân chất độc da cam, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Phụ nữ các cấp không ngừng phát huy vai trò của phụ nữ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Nhiệm kỳ 2025-2030, tỷ lệ nữ ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chiếm 14%; tỷ lệ nữ ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cấp xã chiếm 28,03%, trong đó có 24 nữ Bí thư, 33 nữ Phó Bí thư. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI của tỉnh chiếm 31,6%, nữ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chiếm 23,5%, nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã chiếm 28,86%.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Bình Đào Thị Hòa cho biết, để đạt được những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, phụ nữ trong tỉnh không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, đặc biệt là áp lực cân bằng giữa công việc và gia đình. Bằng bản lĩnh, sự kiên trì và tinh thần đổi mới, phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò trong công tác quản lý, tham gia hệ thống chính trị, điều hành doanh nghiệp và khởi nghiệp, khởi sự, từng bước vươn lên.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Bình tiếp tục đổi mới tư duy, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới; thúc đẩy khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển sản xuất, kinh doanh. Hội chú trọng hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn, nâng cao kỹ năng quản lý, năng suất lao động và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; nhân rộng mô hình phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại, góp phần xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp - an toàn, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Hội quan tâm nâng cao vai trò của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức về bình đẳng giới, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia các vị trí lãnh đạo trong hệ thống chính trị. Công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em tiếp tục được chú trọng thông qua giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ, bảo đảm cơ hội học tập, làm việc và phát triển cho phụ nữ. Hội cũng hướng tới xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; xây dựng hình ảnh người phụ nữ Ninh Bình thời đại mới có sức khỏe, tri thức, đạo đức, trách nhiệm với gia đình và xã hội, đồng thời gìn giữ nét thanh lịch, hiền hòa, mến khách của người phụ nữ vùng đất Cố đô Hoa Lư.