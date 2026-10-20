Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 dưới góc nhìn hai phái: Cần sự tinh tế hơn là áp lực 'nghĩa vụ'

Phái đẹp mong chờ điều gì?

Trong xã hội hiện đại, phụ nữ ngày càng chủ động và độc lập về tài chính. Họ có thể tự mua cho mình những bó hoa đẹp hay món đồ yêu thích mà không cần phụ thuộc vào người khác. Bởi vậy, điều khiến nhiều phụ nữ cảm động trong ngày 20/10 không hẳn nằm ở giá trị vật chất của món quà, mà ở sự quan tâm và cách đối phương thể hiện tình cảm.

Qua những chia sẻ thực tế, bên cạnh niềm vui khi nhận quà, điều nhiều phụ nữ mong muốn là được lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ những áp lực trong công việc, cuộc sống gia đình.

“Thật ra, bọn mình không quá quan trọng việc phải nhận quà đắt đỏ hay những lẵng hoa lớn. Đi học, đi làm cả ngày mệt rồi, điều làm mình xúc động nhất ngày 20/10 là thấy bạn nam chủ động qua đón, mang theo một bó hoa nhỏ xinh, chở đi ăn món mình thích, hoặc tự tay chuẩn bị một bữa tối đơn giản, rồi ngồi lắng nghe mình chia sẻ mọi chuyện. Sự tinh tế và lắng nghe đó còn quý hơn mọi món quà vật chất”, Minh Phương (22 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Với phái đẹp, món quà tinh tế cùng sự quan tâm chân thành góp phần làm nên niềm vui trọn vẹn trong ngày 20/10.

Đối với nhiều phụ nữ trẻ, một bó hoa rực rỡ có thể mang lại niềm vui nhất thời và trở thành khoảnh khắc đáng nhớ để chia sẻ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, những hành động quan tâm xuất phát từ sự thấu hiểu thường để lại ấn tượng sâu sắc hơn. Đó có thể là việc chủ động đón người yêu sau giờ làm, chuẩn bị một ly trà sữa ít đường đúng sở thích, hay dành trọn buổi tối bên nhau, tạm gác công việc và điện thoại để lắng nghe, chia sẻ. Chính những điều giản dị ấy góp phần vun đắp sự gắn kết trong mối quan hệ.

Phái mày râu: Đừng biến ngày lễ thành “áp lực tài chính”

Ở góc nhìn ngược lại, với nhiều nam giới trưởng thành, mỗi dịp 20/10 đến gần cũng kéo theo những băn khoăn trong việc lựa chọn quà tặng. Làm thế nào để món quà vừa thể hiện sự chân thành, phù hợp với sở thích của người nhận, vừa cân đối với khả năng tài chính là điều không ít người quan tâm.

Việc so sánh giá trị quà tặng trên mạng xã hội đôi khi khiến ngày lễ trở thành áp lực, thay vì cơ hội để bày tỏ tình cảm. Tuy nhiên, thay vì chạy theo những món quà đắt tiền, một số nam giới lựa chọn cách quan tâm thiết thực hơn, thông qua việc tìm hiểu nhu cầu và trao đổi cởi mở với đối phương.

“Trước đây, mỗi dịp lễ mình cũng từng băn khoăn không biết chọn quà gì để vừa lòng bạn gái. Bây giờ, mình chọn cách quan sát nhu cầu thực tế hoặc hỏi thẳng mong muốn của cô ấy. Thay vì những món quà hình thức xa xỉ, năm nay, mình chuẩn bị các set quà chăm sóc cá nhân thiết thực và sắp xếp thời gian đưa cô ấy đi ăn món yêu thích. Khi cả hai cởi mở và thấu hiểu nhau hơn, ngày lễ sẽ nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn rất nhiều”, anh Trương Văn Linh (33 tuổi, Hải Phòng) chia sẻ.

Anh Trương Văn Linh tỉ mỉ chuẩn bị những bộ quà tặng chăm sóc cá nhân thiết thực, chỉn chu dành tặng phái đẹp nhân ngày 20/10.

Trao đi sự tinh tế, nhận lại sự gắn kết

Từ góc nhìn của cả hai phái, có thể thấy, giá trị của ngày 20/10 không chỉ nằm ở những bó hoa hay món quà, mà còn được thể hiện qua sự quan tâm, sẻ chia và trân trọng dành cho nhau.

Quà tặng là một cách bày tỏ tình cảm, nhưng không nên trở thành thước đo duy nhất cho mức độ quan tâm của người trao tặng. Tương tự, việc chuẩn bị quà trong ngày lễ cũng không nhất thiết phải là nghĩa vụ hay gánh nặng tài chính đối với nam giới, càng không nên trở thành cuộc đua về giá trị vật chất trên mạng xã hội.

Một mối quan hệ bền vững được vun đắp từ sự quan tâm của cả hai phía. Đó là sự chủ động lắng nghe, chia sẻ, đỡ đần của người đàn ông khi người phụ nữ gặp áp lực, mệt mỏi; đồng thời, là sự đón nhận cởi mở, ghi nhận và trân trọng tình cảm từ phía người phụ nữ.

Khi những áp lực về hình thức và giá trị vật chất được giảm bớt, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 sẽ trở thành dịp ý nghĩa để mỗi người thể hiện sự quan tâm, lòng biết ơn và tình yêu thương bằng những hành động chân thành, phù hợp với hoàn cảnh của mình.

(Ảnh: NVCC)