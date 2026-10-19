Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 có nguồn gốc từ đâu?

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh vai trò, vị trí và những đóng góp của phụ nữ trong gia đình cũng như xã hội. Ngày lễ này gắn với sự kiện thành lập tổ chức phụ nữ đầu tiên của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1930.

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 gắn với sự ra đời của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam năm 1930, là dịp tôn vinh vai trò và những đóng góp của phụ nữ. Ảnh minh họa tạo bởi AI

Vì sao ngày 20/10 được chọn?

Về nguồn gốc ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày 20/10/1930, Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (nay đổi tên là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) chính thức được thành lập. Để đánh dấu sự kiện này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định chọn ngày 20/10 hàng năm làm ngày truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Đây cũng là ngày kỷ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam, lấy tên là "Ngày Phụ nữ Việt Nam".

Đến năm 1950, tổ chức này đổi tên thành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Qua các giai đoạn lịch sử, tổ chức phụ nữ tiếp tục phát triển, vận động phụ nữ tham gia các phong trào yêu nước, lao động, sản xuất và xây dựng đất nước.

Ngày 20/10 vì vậy trở thành dấu mốc gắn với lịch sử hình thành và phát triển của phong trào phụ nữ Việt Nam, đồng thời được biết đến rộng rãi là Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Ngày 20/10 khác gì Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3?

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đều hướng đến việc tôn vinh phụ nữ, nhưng có nguồn gốc lịch sử khác nhau.

Ngày 20/10 gắn với sự kiện thành lập Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam năm 1930 và lịch sử phong trào phụ nữ Việt Nam. Trong khi đó, ngày 8/3 gắn với phong trào đấu tranh của phụ nữ trên thế giới vì quyền bình đẳng, điều kiện lao động và các quyền xã hội.

Tại Việt Nam, cả hai ngày đều là dịp để gia đình, cơ quan, tổ chức và cộng đồng thể hiện sự quan tâm, ghi nhận những đóng góp của phụ nữ.

Ngày 20/10 thường được tổ chức như thế nào?

Vào dịp này, nhiều gia đình tặng hoa, quà hoặc tổ chức các hoạt động gặp gỡ để bày tỏ tình cảm với mẹ, vợ, người thân và bạn bè. Tại các cơ quan, tổ chức, hoạt động kỷ niệm, giao lưu và biểu dương phụ nữ cũng thường được tổ chức.

Bên cạnh ý nghĩa tôn vinh, ngày 20/10 còn là dịp nhắc lại lịch sử phong trào phụ nữ Việt Nam và những đóng góp của phụ nữ trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục và đời sống xã hội.