Ngày phụ nữ nói chuyện nam giới

Thấu hiểu và đồng hành vì bình đẳng. (Hình minh hoạ)

Ngày 20/10 là Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, từ năm 2010, ngày 20/10 được quyết định chọn làm Ngày Phụ nữ Việt Nam. Đây là dịp để khẳng định vai trò đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong thời chiến lẫn thời bình. Là dịp để xã hội thể hiện sự tôn vinh và lòng tri ân đối với phụ nữ. Đặc biệt là cơ hội để nâng cao nhận thức về quyền bình đẳng giới.

Bình đẳng giới trong lịch sử đấu tranh của phụ nữ toàn cầu có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Từ những thành tựu đạt được, người phụ nữ “được phép” bước ngang hàng cùng nam giới trong mọi lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế… thậm chí cả mặt trận quân sự và chính trị.

Việc thực hiện bình đẳng giới mang lại ý nghĩa to lớn trong việc bảo vệ quyền con người, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững và xây dựng một xã hội văn minh, công bằng.

Nam giới đang trở thành nạn nhân của bất bình đẳng giới!

Thực tế, hầu như đa số chị em phụ nữ Việt, nhất là các bạn gái trẻ, không nhiều người quan tâm đến ý nghĩa cốt lõi này của Ngày Phụ nữ Việt Nam bằng việc họ nhận được gì từ phái nam, nhất là người đàn ông bên cạnh trong ngày “trọng đại” này.

Đa số họ mặc định đây là ngày nam giới phải thể hiện sự chăm sóc, yêu thương với người phụ nữ. Đặc biệt không thể thiếu việc tặng hoa và quà.

Tặng hoa và quà Ngày Phụ nữ là một nghĩa vụ của nam giới đối với phụ nữ nằm trong quy ước bất thành văn. Rất nhiều câu chuyện cười ra nước mắt xảy ra xung quanh việc tặng hoa, tặng quà trong ngày này đã trở thành giai thoại. Thậm chí xảy ra cảnh “Anh đi đường anh, tôi đường tôi/ Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi” (thơ Thế Lữ) cũng vì hoa và quà.

Cũng bởi trong thực tế, nội dung về bình đẳng giới chưa có nhiều chị em hiểu một cách đúng nhất như bản chất mà nó vốn có. Đơn giản chị em cho rằng nam giới là tác nhân gây ra sự bất bình đẳng. Vì vậy nam giới phải có trách nhiệm thực thi bình đẳng.

Điều này dần dần tạo ra một thực tế: Không phải là phụ nữ, mà nam giới đang trở thành nạn nhân của bất bình đẳng giới

Việc tặng hoa tặng quà vào ngày Phụ nữ là một ví dụ. Vào ngày này, nơi nào có phụ nữ là mấy anh nơi đó lo mà chạy sốt vó nếu không muốn bị mang tiếng là “không đáng mặt đàn ông”.

Tuy đòi hỏi bình đẳng giới nhưng nhìn chung chị em vẫn cho rằng người đàn ông phải là trụ cột. Hễ có trường hợp nào các chị đóng vai trò trụ cột, các chị liền xem đó là điều bất thường, cho đó là thành tích xuất phát từ tài năng của mình. Thế là các chị “lên mặt”, ngầm nảy sinh tính gia trưởng, xem thường, tạo áp lực lên người đàn ông của mình.

Đòi bình đẳng nhưng các chị vẫn cho rằng mình là phái yếu, đàn ông là phái mạnh. Phái mạnh thì phải mạnh mẽ, không được khóc, không được thể hiện cảm xúc “sến sẩm”, không được nhẹ dạ, cả tin… khiến các anh rơi vào trạng thái cô độc, tỷ lệ trầm cảm ngày càng tăng nhưng lại giấu không dám đi khám chữa bệnh, không dám tìm đến chuyên gia tâm lý vì sợ bị đánh giá là yếu đuối là… đàn bà.

Không kể, đã qua lâu lắm rồi cái thời đàn ông chạy nhảy trong rừng săn thú, đàn bà ở nhà hái lượm, đẻ con. Ngày nay thời đại của kỹ thuật, thời của robot được cài đặt trí tuệ nhân tạo, thời của tự động hóa, không cần sức mạnh cơ bắp, với một cái nút bấm thì ngón tay đàn ông hay phụ nữ cũng mạnh như nhau. Không những thế, ở một số vị trí đòi hỏi sự bình tĩnh, khéo léo, duyên dáng…, các nhà tuyển dụng còn tỏ ra chuộng phái yếu hơn khiến nam giới gặp khó khăn trong vấn đề tìm việc.

Kết cục nam giới đang trở thành nạn nhân của bất bình đẳng giới???

Đàn ông cũng rất cần một bờ vai để tựa

“Chưa bao giờ làm đàn ông khó như bây giờ. Không thăng tiến thì bảo rằng không có sự nghiệp. Mải lo sự nghiệp, đùn đẩy hết việc nhà cho vợ thì lại bảo là "vô trách nhiệm với gia đình". Chăm chỉ nội trợ cho vợ yên chí đi làm thì lại bảo là "quẩn quanh xó bếp". Vừa làm việc vừa liếc đồng hồ chờ tan sở chạy vội về nhà nấu cơm, rửa bát, lau nhà thì lại bảo là "không có chí tiến thủ". Đằng nào cũng “chết”, chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa “than thở”.

Có lẽ đã đến lúc chị em cần thấu hiểu “bình đẳng giới” bằng một khái niệm phù hợp hơn trong thời đại mới. Đã đến lúc chị em không nên đẩy đàn ông về phía bên kia trong "cuộc đấu tranh" này. Hãy cũng nhau đứng về một phía, nâng đỡ, thậm chí đưa bờ vai cho các anh tựa vào để cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, một xã hội công bằng văn minh và bác ái.

Ngày Phụ nữ thay vì đòi hoa và quà, hãy đưa bờ vai cho người đàn ông của bạn tựa vào, chắc chắc các chị sẽ nhận lại được muôn vàn tình yêu thương hơn ngàn vạn đóa hoa.

* Bài viết theo góc nhìn và cảm nhận của tác giả